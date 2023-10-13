https://ria.ru/20231013/miting-1902613200.html

В Малайзии 15 тысяч человек вышли на митинг в поддержку Палестины

В Малайзии 15 тысяч человек вышли на митинг в поддержку Палестины - РИА Новости, 13.10.2023

В Малайзии 15 тысяч человек вышли на митинг в поддержку Палестины

В столице Малайзии по меньшей мере 15 тысяч человек вышли на митинг в поддержку Палестины, сообщает издание South China Morning Post (SCMP). РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T17:24

2023-10-13T17:24

2023-10-13T17:29

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В столице Малайзии по меньшей мере 15 тысяч человек вышли на митинг в поддержку Палестины, сообщает издание South China Morning Post (SCMP). По данным издания, участники митинга собрались после пятничной молитвы вокруг центральной мечети в Куала-Лумпуре, чтобы выразить поддержку Палестине и осудить действия Израиля в секторе Газа. Они несли палестинские флаги, скандировали лозунги, а также в знак протеста сожгли израильский флаг. В мечетях по всей стране был совершен намаз-хаджат, или намаз нужды, в поддержку мусульман. Одним из участников митинга выступил бывший премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин. Он вместе с другими политическими деятелями выступил перед толпой. "Неважно, из какой мы политической партии, мы едины", - передает издание слова Мухиддина Яссина. Как пишет SCMP, Малайзия на протяжении долгих лет поддерживает связь с ХАМАС. В частности, в 2020 году Малайзия принимала высокопоставленных лидеров организации. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

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https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

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в мире, израиль, мухиддин яссин, малайзия, палестина, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году