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Польские пограничники заставили беженца тащить труп к белорусской границе - РИА Новости, 13.10.2023
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19:25 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/migrant-1902648815.html
Польские пограничники заставили беженца тащить труп к белорусской границе
Польские пограничники заставили беженца тащить труп к белорусской границе - РИА Новости, 13.10.2023
Польские пограничники заставили беженца тащить труп к белорусской границе
Белорусские пограничники заявили о найденных на границе с Польшей двух беженцах из Ирана, один из которых был уже мертв, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T19:25
2023-10-13T19:25
в мире
польша
иран
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МИНСК, 13 окт– РИА Новости. Белорусские пограничники заявили о найденных на границе с Польшей двух беженцах из Ирана, один из которых был уже мертв, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского госпогранкомитета. Как рассказали в ведомстве, в четверг белорусский пограничный наряд обнаружил двух иностранных граждан около польской границы. Один из них не подавал признаков жизни. Прибывшей на место происшествия бригадой скорой помощи была констатирована смерть одного из беженцев и оказана необходимая помощь второму мужчине. "В ходе опроса гражданин Ирана рассказал, что он с другом был задержан польскими силовиками. В ответ на просьбы об оказании помощи мужчин сильно избили и держали без еды и воды на холоде. Через некоторое время польские военнослужащие привезли иностранцев, один из которых уже был мертв, к пограничному забору. Затем под угрозой физической расправы принудили гражданина Ирана перетащить тело через калитку для животных на белорусскую сторону", - говорится в сообщении. Как отметили в погранкомитете, всего с начала текущего года белорусскими пограничниками зафиксировано 9 смертей беженцев на границе с Польшей. Польша на фоне миграционного кризиса у границ с Белоруссией в 2021 году приняла решение о строительстве постоянного защитного сооружения.
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в мире, польша, иран, белоруссия
В мире, Польша, Иран, Белоруссия
Польские пограничники заставили беженца тащить труп к белорусской границе

Белорусские пограничники сообщили о найденном на границе с Польшей теле мигранта

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja ZmechanizowanaПольские снайперы на границе Польши и Белоруссии
Польские снайперы на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana
Польские снайперы на границе Польши и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 13 окт– РИА Новости. Белорусские пограничники заявили о найденных на границе с Польшей двух беженцах из Ирана, один из которых был уже мертв, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского госпогранкомитета.
Как рассказали в ведомстве, в четверг белорусский пограничный наряд обнаружил двух иностранных граждан около польской границы. Один из них не подавал признаков жизни. Прибывшей на место происшествия бригадой скорой помощи была констатирована смерть одного из беженцев и оказана необходимая помощь второму мужчине.
"В ходе опроса гражданин Ирана рассказал, что он с другом был задержан польскими силовиками. В ответ на просьбы об оказании помощи мужчин сильно избили и держали без еды и воды на холоде. Через некоторое время польские военнослужащие привезли иностранцев, один из которых уже был мертв, к пограничному забору. Затем под угрозой физической расправы принудили гражданина Ирана перетащить тело через калитку для животных на белорусскую сторону", - говорится в сообщении.
Как отметили в погранкомитете, всего с начала текущего года белорусскими пограничниками зафиксировано 9 смертей беженцев на границе с Польшей.
Польша на фоне миграционного кризиса у границ с Белоруссией в 2021 году приняла решение о строительстве постоянного защитного сооружения.
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