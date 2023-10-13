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Нидерланды вывезли из Израиля еще около 200 своих граждан - РИА Новости, 13.10.2023
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10:55 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/mid-1902461220.html
Нидерланды вывезли из Израиля еще около 200 своих граждан
Нидерланды вывезли из Израиля еще около 200 своих граждан - РИА Новости, 13.10.2023
Нидерланды вывезли из Израиля еще около 200 своих граждан
Нидерланды вывезли на втором эвакуационном рейсе еще около 200 соотечественников из Израиля, третий рейс вылетит позднее в пятницу, сообщил МИД страны в соцсети РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T10:55
2023-10-13T10:55
в мире
израиль
нидерланды
россия
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГААГА, 13 окт - РИА Новости. Нидерланды вывезли на втором эвакуационном рейсе еще около 200 соотечественников из Израиля, третий рейс вылетит позднее в пятницу, сообщил МИД страны в соцсети Х. "Вчера ночью около 01.30 (пятницы, 02.30 мск - ред.) самолет с около 200 репатриантами на борту из Израиля благополучно приземлился в Эйндховене", - говорится в сообщении министерства. Сообщается, что третий вывозной рейс состоится позже в пятницу. МИД Нидерландов не исключил, что может потребоваться больше рейсов в Израиль. Первый эвакуационный рейс, выполненный военным самолетом минобороны Нидерландов в среду вечером, вывез из Израиля 199 нидерландских граждан. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось в том числе о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902454613.html
https://ria.ru/20231013/gaza-1902449204.html
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в мире, израиль, нидерланды, россия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Нидерланды, Россия, Владимир Путин, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нидерланды вывезли из Израиля еще около 200 своих граждан

МИД Нидерландов: вывезены еще около 200 граждан из Израиля

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАшкелон во время обстрела группировкой ХАМАС
Ашкелон во время обстрела группировкой ХАМАС - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Ашкелон во время обстрела группировкой ХАМАС
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ГААГА, 13 окт - РИА Новости. Нидерланды вывезли на втором эвакуационном рейсе еще около 200 соотечественников из Израиля, третий рейс вылетит позднее в пятницу, сообщил МИД страны в соцсети Х.
"Вчера ночью около 01.30 (пятницы, 02.30 мск - ред.) самолет с около 200 репатриантами на борту из Израиля благополучно приземлился в Эйндховене", - говорится в сообщении министерства.
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Сообщается, что третий вывозной рейс состоится позже в пятницу.
МИД Нидерландов не исключил, что может потребоваться больше рейсов в Израиль.
Первый эвакуационный рейс, выполненный военным самолетом минобороны Нидерландов в среду вечером, вывез из Израиля 199 нидерландских граждан.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось в том числе о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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