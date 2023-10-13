https://ria.ru/20231013/mid-1902436397.html

Филиппины подтвердили гибель трех своих граждан в Израиле

Филиппины подтвердили гибель трех своих граждан в Израиле - РИА Новости, 13.10.2023

Филиппины подтвердили гибель трех своих граждан в Израиле

Министерство иностранных дел Филиппин подтвердило в пятницу гибель третьего гражданина страны в ходе военного конфликта Израиля и палестинской группировки... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T09:42

2023-10-13T09:42

2023-10-13T09:42

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Филиппин подтвердило в пятницу гибель третьего гражданина страны в ходе военного конфликта Израиля и палестинской группировки ХАМАС, сообщает сайт газеты Inquirer. "К сожалению, подтверждена третья жертва среди филиппинцев", - приводит газета слова замглавы МИД Филиппин Эдуардо де Веги. По его данным, филиппинка оказалась среди сотен жертв атаки ХАМАС во время музыкального фестиваля на юге Израиля. Inquirer также пишет, что одна из трех погибших граждан филиппин - медсестра, которая была убита, отказавшись покидать своего пациента в израильской больнице. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902424903.html

https://ria.ru/20231013/udary-1902425066.html

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в мире, израиль, филиппины, россия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году