https://ria.ru/20231013/metula-1902530218.html
Армия Израиля объявила район города Метула закрытой военной зоной
Армия Израиля объявила район города Метула закрытой военной зоной - РИА Новости, 13.10.2023
Армия Израиля объявила район города Метула закрытой военной зоной
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила закрытой военной зоной территорию в районе северного города Метула на границе с Ливаном, где уже несколько дней... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T14:06
2023-10-13T14:06
2023-10-13T14:30
израиль
в мире
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила закрытой военной зоной территорию в районе северного города Метула на границе с Ливаном, где уже несколько дней происходят приграничные инциденты с силами движения "Хезболлах", сообщила в пятницу армейская пресс-служба."По итогам оценки ситуации было принято решение об установлении закрытой военной зоны в районе населенного пункта Метула. В ЦАХАЛ уточняют, что вход на территорию строго запрещен, и просят общественность проявлять бдительность и не заходить в этот район", - говорится в сообщении.С началом полномасштабных военных действий в секторе Газа между Израилем и Ливаном переодически происходят обмены ударами. Со стороны Ливана были зафиксированы минометные обстрелы израильской территории и проникновения вооруженных лиц через границу.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html
https://ria.ru/20231012/neft-1902044205.html
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, в мире, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, В мире, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля объявила район города Метула закрытой военной зоной
ЦАХАЛ объявил территорию в районе города Метула закрытой военной зоной
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила закрытой военной зоной территорию в районе северного города Метула на границе с Ливаном, где уже несколько дней происходят приграничные инциденты с силами движения "Хезболлах", сообщила в пятницу армейская пресс-служба.
"По итогам оценки ситуации было принято решение об установлении закрытой военной зоны в районе населенного пункта Метула. В ЦАХАЛ уточняют, что вход на территорию строго запрещен, и просят общественность проявлять бдительность и не заходить в этот район", - говорится в сообщении.
США толкают Израиль к уничтожению
С началом полномасштабных военных действий в секторе Газа между Израилем и Ливаном переодически происходят обмены ударами. Со стороны Ливана были зафиксированы минометные обстрелы израильской территории и проникновения вооруженных лиц через границу.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Отсчет начался. Конфликт на Ближнем Востоке грозит скрытой проблемой
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль