https://ria.ru/20231013/mchs-1902427987.html

В крупнейшем районе Воронежа восстановили энергоснабжение после аварии

В крупнейшем районе Воронежа восстановили энергоснабжение после аварии - РИА Новости, 13.10.2023

В крупнейшем районе Воронежа восстановили энергоснабжение после аварии

Энергетики устранили аварию, которая вечером в четверг оставила без электричества часть Коминтерновского района Воронежа, который является крупнейшим в городе,... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T08:47

2023-10-13T08:47

2023-10-13T08:47

происшествия

жкх

воронеж

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОРОНЕЖ, 13 окт - РИА Новости. Энергетики устранили аварию, которая вечером в четверг оставила без электричества часть Коминтерновского района Воронежа, который является крупнейшим в городе, сообщил РИА Новости дежурный городского управления по делам ГО и ЧС. В Воронеже и области в четверг наблюдался ветер скоростью до 20 метров в секунду. Аварийное отключение произошло около 19 часов вечера. В результате без электричества остались многоэтажки Коминтерновского района. Света не было по улицам Владимира Невского, генерала Лизюкова, Шишкова, 60-летия ВЛКСМ, 60-й армии, бульвару Победы, Московскому проспекту. "Сейчас авария устранена. Энергоснабжение потребителей восстановлено", - сказал собеседник агентства. Коминтерновский район Воронежа, где проживают свыше 300 тысяч человек, является крупнейшим по числу жителей районом города.

https://ria.ru/20231006/crimea-1901084835.html

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воронеж

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происшествия, жкх, воронеж, свет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, общество