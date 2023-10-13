https://ria.ru/20231013/mchs-1902427987.html
В крупнейшем районе Воронежа восстановили энергоснабжение после аварии
В крупнейшем районе Воронежа восстановили энергоснабжение после аварии - РИА Новости, 13.10.2023
В крупнейшем районе Воронежа восстановили энергоснабжение после аварии
Энергетики устранили аварию, которая вечером в четверг оставила без электричества часть Коминтерновского района Воронежа, который является крупнейшим в городе,... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T08:47
2023-10-13T08:47
2023-10-13T08:47
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ВОРОНЕЖ, 13 окт - РИА Новости. Энергетики устранили аварию, которая вечером в четверг оставила без электричества часть Коминтерновского района Воронежа, который является крупнейшим в городе, сообщил РИА Новости дежурный городского управления по делам ГО и ЧС. В Воронеже и области в четверг наблюдался ветер скоростью до 20 метров в секунду. Аварийное отключение произошло около 19 часов вечера. В результате без электричества остались многоэтажки Коминтерновского района. Света не было по улицам Владимира Невского, генерала Лизюкова, Шишкова, 60-летия ВЛКСМ, 60-й армии, бульвару Победы, Московскому проспекту. "Сейчас авария устранена. Энергоснабжение потребителей восстановлено", - сказал собеседник агентства. Коминтерновский район Воронежа, где проживают свыше 300 тысяч человек, является крупнейшим по числу жителей районом города.
https://ria.ru/20231006/crimea-1901084835.html
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происшествия, жкх, воронеж, свет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, общество
Происшествия, ЖКХ, Воронеж, свет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Общество
В крупнейшем районе Воронежа восстановили энергоснабжение после аварии
В Коминтерновском районе Воронежа восстановили энергоснабжение после аварии