Рейтинг@Mail.ru
Маск ответил на обвинения ЕС из-за "дезинформации" в соцсети X - РИА Новости, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/mask-1902445700.html
Маск ответил на обвинения ЕС из-за "дезинформации" в соцсети X
Маск ответил на обвинения ЕС из-за "дезинформации" в соцсети X - РИА Новости, 13.10.2023
Маск ответил на обвинения ЕС из-за "дезинформации" в соцсети X
В Евросоюзе до сих пор не предоставили никаких доказательств, что социальная сеть Х распространяет дезинформацию о палестино-израильском конфликте, заявил... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T10:27
2023-10-13T10:27
в мире
технологии
израиль
россия
восточный иерусалим
илон маск
владимир путин
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900653271_0:0:2706:1523_1920x0_80_0_0_7235a41efdf27b5eb4d9746d59308530.jpg
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. В Евросоюзе до сих пор не предоставили никаких доказательств, что социальная сеть Х распространяет дезинформацию о палестино-израильском конфликте, заявил владелец соцсети Илон Маск. Во вторник еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон предупредил американского предпринимателя Илона Маска, что соцсеть X якобы распространяет "незаконный контент и дезинформацию" относительно израильско-палестинского конфликта. В его письме содержалось требование к Маску ответить и связаться с "соответствующими правоохранительными органами" в течение 24 часов. В ответ предприниматель попросил перечислить нарушения в соцсети, на которые "намекает" Бретон, чтобы "публика могла увидеть их". "Они (ЕС – ред.) все еще не предоставили никаких примеров дезинформации", - написал предприниматель в своем аккаунте в Х. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/sotsset-1901648614.html
https://ria.ru/20231011/mask-1901896538.html
израиль
россия
восточный иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900653271_0:0:2706:2031_1920x0_80_0_0_2c2a603e071251e8a67c53afa9dbe597.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, израиль, россия, восточный иерусалим, илон маск, владимир путин, хамас, евросоюз, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Технологии, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Илон Маск, Владимир Путин, Хамас, Евросоюз, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Маск ответил на обвинения ЕС из-за "дезинформации" в соцсети X

Маск: у ЕС отсутствуют доказательства по факту "дезинформации" в соцсети X

© AP Photo / Marcio Jose SanchezИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. В Евросоюзе до сих пор не предоставили никаких доказательств, что социальная сеть Х распространяет дезинформацию о палестино-израильском конфликте, заявил владелец соцсети Илон Маск.
Во вторник еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон предупредил американского предпринимателя Илона Маска, что соцсеть X якобы распространяет "незаконный контент и дезинформацию" относительно израильско-палестинского конфликта. В его письме содержалось требование к Маску ответить и связаться с "соответствующими правоохранительными органами" в течение 24 часов. В ответ предприниматель попросил перечислить нарушения в соцсети, на которые "намекает" Бретон, чтобы "публика могла увидеть их".
Гигантская буква X - новый логотип Twitter, размещенная на крыше штаб-квартиры компании в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Соцсеть X удалила ряд новых аккаунтов, связанных с ХАМАС
10 октября, 05:36
"Они (ЕС – ред.) все еще не предоставили никаких примеров дезинформации", - написал предприниматель в своем аккаунте в Х.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
"Будет война". Илон Маск дал мрачный прогноз для ЕС
11 октября, 01:50
 
В миреТехнологииИзраильРоссияВосточный ИерусалимИлон МаскВладимир ПутинХамасЕвросоюзООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала