https://ria.ru/20231013/mariupol-1902446829.html

Украинский военный получил пожизненный срок за убийства в Мариуполе

Украинский военный получил пожизненный срок за убийства в Мариуполе - РИА Новости, 13.10.2023

Украинский военный получил пожизненный срок за убийства в Мариуполе

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего морской пехоты вооруженных сил Украины, причастного к... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T10:32

2023-10-13T10:32

2023-10-13T10:32

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего морской пехоты вооруженных сил Украины, причастного к убийству шестерых мирных жителей в Мариуполе, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего начальника службы радиационной, химической и биологической защиты отдельного батальона морской пехоты вооруженных сил Украины Дениса Мирзы", - сообщили в ведомстве. Украинский военнослужащий признан виновным по пунктам "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). В суде установлено, что со 2 по 15 марта 2022 года Мирза находился на боевой позиции на территории Мариупольского высшего металлургического профессионального училища. Выполняя приказ вышестоящего командира, он застрелил из пистолета мирного жителя, зашедшего на территорию училища. В другой раз Мирза совместно со своим сослуживцем Олегом Завалецким расстреляли в подвале училища двух гражданских мужчин, ранее задержанных военнослужащими ВСУ. В период с 20 марта по 3 апреля 2022 года Мирза, находясь на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, отдал приказ военнослужащему Николаю Олексенко об устранении идущих по улице трех мирных жителей. Двое мужчин погибли на месте преступления, одному удалось спастись. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Мирзу к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - сообщили в прокуратуре. Уголовные дела в отношении Завалецкого и Олексенко находятся на рассмотрении в Верховном суде ДНР. Они обвиняются в совершении вышеуказанных преступлений.

https://ria.ru/20231012/prigovor-1902325213.html

https://ria.ru/20230920/azovstal-1897552302.html

https://ria.ru/20230912/prigovor-1895887236.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, россия, мариуполь, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр