https://ria.ru/20231013/manifestatsiya-1902686577.html
В манифестации во Франции приняли участие более 90 тысяч человек
В манифестации во Франции приняли участие более 90 тысяч человек - РИА Новости, 13.10.2023
В манифестации во Франции приняли участие более 90 тысяч человек
В общенациональной манифестации во Франции в пятницу приняли участие 92,5 тысячи человек, что намного меньше, чем предполагало МВД, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T22:46
2023-10-13T22:46
2023-10-13T22:46
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ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. В общенациональной манифестации во Франции в пятницу приняли участие 92,5 тысячи человек, что намного меньше, чем предполагало МВД, сообщил телеканал BFMTV. "Порядка 92,5 тысячи человек, из них 9,1 в Париже, вышли на манифестации в пятницу по призыву профсоюзов", - сообщило СМИ. Профсоюз "Всеобщая конфедерация труда", при этом, сообщил о 200 тысячах участников по всей стране. Акции собрали меньше участников, чем прогнозировало МВД, заявлявшее о 150 тысячах предполагаемых протестующих. Протестная активность граждан также оказалась значительно ниже, чем в ходе 14 акций против пенсионной реформы, проходивших с января по июнь. В разгар протестов в них принимали участие более миллиона человек, минимальная явка составила 300 тысяч человек. В Париже демонстранты прошли от площади Италии в сторону эспланады Инвалидов. На плакатах участников можно было прочитать: "Макрон - президент богатых", "Увеличьте наши зарплаты, а не госслужащих!", "Войны, инфляция, климат: работники должны свергнуть капитализм!", "Потратить всю жизнь, чтоб на неё заработать – нет!". Как передавал корреспондент РИА Новости, в колонне демонстрантов возникали беспорядки. Некоторые протестующие начали разбивать витрины, вмешалась полиция, несколько участников протеста были задержаны. Первая после летнего перерыва общенациональная манифестация прошла по призыву профсоюзов CGT, CFDT, FO, CFE-CGC, Unsa, FCU, CFTC и Solidaires, среди их требований: увеличение зарплат на фоне роста инфляции, равенство мужчин и женщин, а также улучшение работы общественных служб.
https://ria.ru/20231012/protest-1902368710.html
https://ria.ru/20231004/evropa-1900146794.html
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франция, в мире
В манифестации во Франции приняли участие более 90 тысяч человек
В общенациональной манифестации во Франции приняли участие 92,5 тысячи человек
ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости.
В общенациональной манифестации во Франции в пятницу приняли участие 92,5 тысячи человек, что намного меньше, чем предполагало МВД, сообщил телеканал BFMTV
.
"Порядка 92,5 тысячи человек, из них 9,1 в Париже, вышли на манифестации в пятницу по призыву профсоюзов", - сообщило СМИ.
В Париже прошла акция в поддержку Палестины, несмотря на запрет властей
Профсоюз "Всеобщая конфедерация труда", при этом, сообщил о 200 тысячах участников по всей стране.
Акции собрали меньше участников, чем прогнозировало МВД, заявлявшее о 150 тысячах предполагаемых протестующих. Протестная активность граждан также оказалась значительно ниже, чем в ходе 14 акций против пенсионной реформы, проходивших с января по июнь. В разгар протестов в них принимали участие более миллиона человек, минимальная явка составила 300 тысяч человек.
В Париже демонстранты прошли от площади Италии в сторону эспланады Инвалидов.
На плакатах участников можно было прочитать: "Макрон - президент богатых", "Увеличьте наши зарплаты, а не госслужащих!", "Войны, инфляция, климат: работники должны свергнуть капитализм!", "Потратить всю жизнь, чтоб на неё заработать – нет!". Как передавал корреспондент РИА Новости, в колонне демонстрантов возникали беспорядки. Некоторые протестующие начали разбивать витрины, вмешалась полиция, несколько участников протеста были задержаны.
Первая после летнего перерыва общенациональная манифестация прошла по призыву профсоюзов CGT, CFDT, FO, CFE-CGC, Unsa, FCU, CFTC и Solidaires, среди их требований: увеличение зарплат на фоне роста инфляции, равенство мужчин и женщин, а также улучшение работы общественных служб.
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