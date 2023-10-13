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Лукашенко прокомментировал инцидент с потерей равновесия на ступеньках - РИА Новости, 13.10.2023
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17:25 13.10.2023 (обновлено: 22:47 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/lukashenko-1902614264.html
Лукашенко прокомментировал инцидент с потерей равновесия на ступеньках
Лукашенко прокомментировал инцидент с потерей равновесия на ступеньках - РИА Новости, 13.10.2023
Лукашенко прокомментировал инцидент с потерей равновесия на ступеньках
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на просьбу прокомментировать курьезный случай на ступеньках саммита СНГ в Бишкеке ответил: "Не дождетесь". Об этом... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T17:25
2023-10-13T22:47
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 13 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на просьбу прокомментировать курьезный случай на ступеньках саммита СНГ в Бишкеке ответил: "Не дождетесь". Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".Ранее видеооператоры запечатлели, как по прибытии на саммит СНГ Лукашенко на ступеньках на мгновение утратил равновесие — то ли из-за порыва ветра, то ли оступившись. "У Лукашенко в кулуарах попросили прокомментировать курьезный случай на ступеньках. Ответ: "Не дождетесь". И нам кажется, эта знаменитая фраза Первого (Лукашенко. — Прим. ред.) относится и к просьбе прокомментировать, и к самой ситуации на ступеньках", — говорится в сообщении Telegram-канала.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, снг
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, СНГ
Лукашенко прокомментировал инцидент с потерей равновесия на ступеньках

Лукашенко о потере равновесия на ступеньках саммита СНГ в Бишкеке: не дождетесь

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 13 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на просьбу прокомментировать курьезный случай на ступеньках саммита СНГ в Бишкеке ответил: "Не дождетесь". Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
Ранее видеооператоры запечатлели, как по прибытии на саммит СНГ Лукашенко на ступеньках на мгновение утратил равновесие — то ли из-за порыва ветра, то ли оступившись.
"У Лукашенко в кулуарах попросили прокомментировать курьезный случай на ступеньках. Ответ: "Не дождетесь". И нам кажется, эта знаменитая фраза Первого (Лукашенко. — Прим. ред.) относится и к просьбе прокомментировать, и к самой ситуации на ступеньках", — говорится в сообщении Telegram-канала.
 
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