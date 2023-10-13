https://ria.ru/20231013/lukashenko-1902614264.html

Лукашенко прокомментировал инцидент с потерей равновесия на ступеньках

Лукашенко прокомментировал инцидент с потерей равновесия на ступеньках - РИА Новости, 13.10.2023

Лукашенко прокомментировал инцидент с потерей равновесия на ступеньках

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на просьбу прокомментировать курьезный случай на ступеньках саммита СНГ в Бишкеке ответил: "Не дождетесь". Об этом... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T17:25

2023-10-13T17:25

2023-10-13T22:47

в мире

белоруссия

александр лукашенко

снг

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МИНСК, 13 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на просьбу прокомментировать курьезный случай на ступеньках саммита СНГ в Бишкеке ответил: "Не дождетесь". Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".Ранее видеооператоры запечатлели, как по прибытии на саммит СНГ Лукашенко на ступеньках на мгновение утратил равновесие — то ли из-за порыва ветра, то ли оступившись. "У Лукашенко в кулуарах попросили прокомментировать курьезный случай на ступеньках. Ответ: "Не дождетесь". И нам кажется, эта знаменитая фраза Первого (Лукашенко. — Прим. ред.) относится и к просьбе прокомментировать, и к самой ситуации на ступеньках", — говорится в сообщении Telegram-канала.

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко, снг