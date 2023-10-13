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Во французском Аррасе задержали восемь человек по делу о нападении на лицей - РИА Новости, 14.10.2023
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23:01 13.10.2023 (обновлено: 09:45 14.10.2023)
https://ria.ru/20231013/litsey-1902687618.html
Во французском Аррасе задержали восемь человек по делу о нападении на лицей
Во французском Аррасе задержали восемь человек по делу о нападении на лицей - РИА Новости, 14.10.2023
Во французском Аррасе задержали восемь человек по делу о нападении на лицей
Восемь человек, включая самого напавшего, задержаны по делу об атаке на лицей во французском городе Аррас, где погиб учитель, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-13T23:01
2023-10-14T09:45
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ПАРИЖ, 13 окт – РИА Новости. Восемь человек, включая самого напавшего, задержаны по делу об атаке на лицей во французском городе Аррас, где погиб учитель, сообщил телеканал BFMTV. "Восемь человек на данный момент находятся под стражей. Часть из них, включая напавшего, перевозят из Арраса в Леваллуа-Перре (пригород Парижа - прим. ред.), где находится Генеральная дирекция внутренний безопасности (DGSI)", - сообщило СМИ со ссылкой на источник в полиции. На данный момент напавший отказывается давать показания. Как сообщил прокурор по вопросам терроризма Жан-Франсуа Рикар, помимо жертвы нападения, ещё три человека, а не два, как сообщалось ранее, получили серьёзные ножевые ранения. Ранее в офисе премьер-министра сообщили, что на фоне атаки во Франции введен максимальный уровень террористической угрозы. В пятницу утром 20-летний мужчина с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. По информации источника в полиции, во время атаки он прокричал "Аллах Акбар!". Один человек погиб, ещё трое получили ранения. Нападавший был задержан полицией. Он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S). В то же время у другой школы задержали брата напавшего. По информации источника РИА Новости, им оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство"*(запрещена в РФ). По словам источника, семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии. Это не первый случай нападения с ножом в школах Франции, повлекший гибель учителя. По данным телеканала BFMTV, за последние 40 лет подобные атаки привели к смерти около 10 преподавателей. Одним из самых громких дел стало убийство в октябре 2020 года учителя истории Самюэля Пати, которого зарезал и обезглавил чеченский беженец Абдуллах Анзоров. Нападавшего застрелила полиция, однако еще 14 человек, в том числе шестерых подростков, будут судить по делу о причастности к преступлению в ноябре.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20231013/napadenie-1902577304.html
https://ria.ru/20231013/ataka-1902683708.html
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в мире, франция, россия, исламское государство
В мире, Франция, Россия, Исламское государство
Во французском Аррасе задержали восемь человек по делу о нападении на лицей

BFMTV: в Аррасе задержали восемь человек по делу о нападении на лицей

© AFP 2023 / FRANCOIS LO PRESTIПолицейские выходят из лицея Гамбетта в Аррасе во Франции. 13 октября 2023
Полицейские выходят из лицея Гамбетта в Аррасе во Франции. 13 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AFP 2023 / FRANCOIS LO PRESTI
Полицейские выходят из лицея Гамбетта в Аррасе во Франции. 13 октября 2023
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 13 окт – РИА Новости. Восемь человек, включая самого напавшего, задержаны по делу об атаке на лицей во французском городе Аррас, где погиб учитель, сообщил телеканал BFMTV.
"Восемь человек на данный момент находятся под стражей. Часть из них, включая напавшего, перевозят из Арраса в Леваллуа-Перре (пригород Парижа - прим. ред.), где находится Генеральная дирекция внутренний безопасности (DGSI)", - сообщило СМИ со ссылкой на источник в полиции.
Офицеры французской полиции перед лицеем Гамбетта в Аррасе во Франции. 13 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Источник раскрыл подробности о брате мужчины, напавшего на лицей во Франции
Вчера, 15:48
На данный момент напавший отказывается давать показания.
Как сообщил прокурор по вопросам терроризма Жан-Франсуа Рикар, помимо жертвы нападения, ещё три человека, а не два, как сообщалось ранее, получили серьёзные ножевые ранения.
Ранее в офисе премьер-министра сообщили, что на фоне атаки во Франции введен максимальный уровень террористической угрозы.
Люди в масках переходят ​мост Пон-Нёф в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
МВД Франции связало атаку на лицей с палестино-израильским конфликтом
Вчера, 22:24
В пятницу утром 20-летний мужчина с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. По информации источника в полиции, во время атаки он прокричал "Аллах Акбар!". Один человек погиб, ещё трое получили ранения. Нападавший был задержан полицией.
Он входит в список радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка ради предотвращения терактов, а также в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiche S).
Спасатели и медицинские работники возле лицея Гамбетта в Аррасе во Франции. 13 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
СМИ: семью напавшего на школу во Франции должны были выслать из страны
Вчера, 18:25
В то же время у другой школы задержали брата напавшего. По информации источника РИА Новости, им оказался Мовсар Могушков, который ранее был судим за публикацию в соцсетях материалов террористической организации "Исламское государство"*(запрещена в РФ). По словам источника, семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии.
Это не первый случай нападения с ножом в школах Франции, повлекший гибель учителя. По данным телеканала BFMTV, за последние 40 лет подобные атаки привели к смерти около 10 преподавателей. Одним из самых громких дел стало убийство в октябре 2020 года учителя истории Самюэля Пати, которого зарезал и обезглавил чеченский беженец Абдуллах Анзоров. Нападавшего застрелила полиция, однако еще 14 человек, в том числе шестерых подростков, будут судить по делу о причастности к преступлению в ноябре.
* Запрещенная в России террористическая организация
Улица во Франции - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Во Франции пять школ закрыли из-за нашествия клопов
6 октября, 23:23
 
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