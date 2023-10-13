https://ria.ru/20231013/kreml-1902246335.html

Легенды Кремля: чья на самом деле шапка Мономаха

Легенды Кремля: чья на самом деле шапка Мономаха - РИА Новости, 13.10.2023

Легенды Кремля: чья на самом деле шапка Мономаха

Музеи Московского Кремля представили выставочный проект "Легенды Кремля: русский романтизм и Оружейная палата", который развенчивает мифы вокруг атрибуции... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T08:00

2023-10-13T08:00

2023-10-13T08:02

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Анастасия Силкина. Музеи Московского Кремля представили выставочный проект "Легенды Кремля: русский романтизм и Оружейная палата", который развенчивает мифы вокруг атрибуции знаменитой сокровищницы. Когда на самом деле появились "детские доспехи Дмитрия Донского", костяной трон и шапка Мономаха — в материале РИА Новости.Тяжела ты, шапка Мономаха: история второго коронационного комплектаИмператор Александр I учредил Оружейную палату в качестве музея в 1806 году. Тогда только начали закладывать основы изучения собрания. Многие вещи получили вымышленные атрибуции, рассказала генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина."После Наполеоновских войн возникает подъем русского национального самосознания, изучения истории, ее романтизация, — пояснила Гагарина. — Вещи, которые давно хранились в Оружейной палате, в этот период получают новое значение и новые атрибуции, часто романтические. Многие памятники "назначаются" свидетелями тех или иных исторических событий начиная с Крещения Руси".В выставочном зале Успенской звонницы посетителей встречает костяной трон. В XIX веке его воспринимали как дар, поднесенный греческим послом великому князю Ивану III Васильевичу по случаю его бракосочетания с Софьей Палеолог.Позднее его вымышленным владельцем стал царь Иван Грозный — как бы подтверждающая это скульптура работы Марка Антокольского стоит тут же. Современные ученые говорят, что предмет могли создать в период правления Алексея Михайловича при участии западноевропейских мастеров, то есть гораздо позже, чем жили его венценосные предшественники из рода Рюриковичей. Примечательна история шапки Мономаха второго наряда. Долгое время считалось, что это — "венец великой княгини Ольги", которая вывезла его из Царьграда (Константинополя — столицы Византии, ныне Стамбул). Или же корона, которая "употреблялась царем Иоанном Васильевичем в меньших выходах"."Русские цари всегда венчались на царство шапкой Мономаха. Но в 1682 году на престол взошли сразу два юных царя: Иван Алексеевич и Петр Алексеевич, будущий Петр I. Для этого пришлось срочно изготовить копию шапки Мономаха, которая названа "вторым нарядом", потому что она вторая по значимости", — рассказал куратор выставки Федор Панфилов.Первые исследователи оружия также пытались соотнести предметы из кремлевского собрания с терминами из летописей. Это нередко приводило к ошибкам, и некоторые уникальные произведения, порожденные фантазией оружейника, превратились в "типичные" для русского воина XVII века.Так случилось со щитом-тарчем. На самом деле такой предмет весил около восьми килограммов и был неудобен в бою.Романтики активно искали артефакты, принадлежавшие национальным героям. Так возникли легенды о том, что шлем, изготовленный для царя Михаила Федоровича, принадлежал князю Александру Невскому. Детский доспех XVII века — юному Дмитрию Донскому (1359-1389), а байдана с надписями на кольцах стала кольчугой Марфы-посадницы, защитницы новгородской вольницы в конце XV века."Дело в том, что повесть Карамзина "Марфа-посадница" была крайне популярна, — разъяснил заведующий сектором оружия Сергей Орленко. — Легенды рождались сами. Где-то в Сибири в церкви находили казачье знамя, а до Москвы оно уже доходило как "знамя Ермака".Эпоха романтизма: мифотворчество по незнаниюЭкспозиция в выставочном зале Патриаршего дворца погружает в саму эпоху романтизма. Гости видят портрет императрицы Александры Федоровны в стилизованном русском платье, портрет поэта Василия Жуковского кисти Ореста Кипренского, ковер из гостиной в Петергофе, сервиз.Здесь же на стенах и в витринах портреты и труды "отцов" некоторых легенд — археографа Алексея Малиновского и художника-исследователя Федора Солнцева. Ученые того времени создавали мифы не с целью ввести кого-то в заблуждение, а по незнанию, уверены современные историки."Для эпохи романтизма творчески дополнить историю, добавить туда более ярких деталей — совершенно нормальное явление. История только формировалась как наука, и, конечно, хотелось более древних имен. Так мы и получили многие предания, которые до сих пор живы", — сказал Панфилов.Всего экспозиция включает более 130 предметов, которыми в том числе поделились ГМИИ имени А. С. Пушкина, Государственный исторический музей, Русский музей, "Царское Село", Государственная Третьяковская галерея и другие институции.Узнать, как переплетаются вымысел и действительность в истории кремлевского собрания, можно до 14 января.

https://ria.ru/20231010/iskusstvo-1901562797.html

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Анастасия Силкина

Анастасия Силкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

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