https://ria.ru/20231013/kredit-1902404584.html

Эксперт объяснила, как понять, что кредит на самом деле погашен

Эксперт объяснила, как понять, что кредит на самом деле погашен - РИА Новости, 13.10.2023

Эксперт объяснила, как понять, что кредит на самом деле погашен

После погашения кредита в нескольких случаях за человеком может по-прежнему числиться долг, рассказала в интервью агентству “Прайм” рассказал руководитель... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T01:15

2023-10-13T01:15

2023-10-13T01:15

общество

россия

роскачество

ипотека

кредит

ольга вяльшина

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. После погашения кредита в нескольких случаях за человеком может по-прежнему числиться долг, рассказала в интервью агентству “Прайм” рассказал руководитель проекта Центр финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.Единовременно выплачивая всю сумму кредита, заемщик зачастую забывает уведомить об этом банк. Делать это надо в письменном виде не менее чем за 30 дней до погашения. Далеко не все кредитные организации отслеживают такие действия автоматически.“Если речь идет о потребительском кредите, то можно не уведомлять банк о досрочном погашении, выполненном в течение 14 дней со дня заключения договора. В остальных случаях необходимо заранее ставить в известность организацию”, — говорит Вяльшина.Если долг остался, на него продолжат начисляться проценты, появятся пени. В конце концов, банк подаст в суд на заемщика и потребует вернуть задолженность. Поэтому после закрытия кредита стоит запросить у банка справку о состоянии займа, иначе просрочка, о которой вы можете не знать, испортит всю кредитную историю.

https://ria.ru/20230905/sliv-1894134324.html

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общество, россия, роскачество, ипотека, кредит, ольга вяльшина