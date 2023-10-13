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Эксперт объяснила, как понять, что кредит на самом деле погашен - РИА Новости, 13.10.2023
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01:15 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/kredit-1902404584.html
Эксперт объяснила, как понять, что кредит на самом деле погашен
Эксперт объяснила, как понять, что кредит на самом деле погашен - РИА Новости, 13.10.2023
Эксперт объяснила, как понять, что кредит на самом деле погашен
После погашения кредита в нескольких случаях за человеком может по-прежнему числиться долг, рассказала в интервью агентству “Прайм” рассказал руководитель... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T01:15
2023-10-13T01:15
общество
россия
роскачество
ипотека
кредит
ольга вяльшина
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. После погашения кредита в нескольких случаях за человеком может по-прежнему числиться долг, рассказала в интервью агентству “Прайм” рассказал руководитель проекта Центр финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.Единовременно выплачивая всю сумму кредита, заемщик зачастую забывает уведомить об этом банк. Делать это надо в письменном виде не менее чем за 30 дней до погашения. Далеко не все кредитные организации отслеживают такие действия автоматически.“Если речь идет о потребительском кредите, то можно не уведомлять банк о досрочном погашении, выполненном в течение 14 дней со дня заключения договора. В остальных случаях необходимо заранее ставить в известность организацию”, — говорит Вяльшина.Если долг остался, на него продолжат начисляться проценты, появятся пени. В конце концов, банк подаст в суд на заемщика и потребует вернуть задолженность. Поэтому после закрытия кредита стоит запросить у банка справку о состоянии займа, иначе просрочка, о которой вы можете не знать, испортит всю кредитную историю.
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общество, россия, роскачество, ипотека, кредит, ольга вяльшина
Общество, Россия, Роскачество, Ипотека, Кредит, Ольга Вяльшина
Эксперт объяснила, как понять, что кредит на самом деле погашен

Эксперт Вяльшина: после закрытия кредита нужна справка о состоянии займа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. После погашения кредита в нескольких случаях за человеком может по-прежнему числиться долг, рассказала в интервью агентству “Прайм” рассказал руководитель проекта Центр финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.
Единовременно выплачивая всю сумму кредита, заемщик зачастую забывает уведомить об этом банк. Делать это надо в письменном виде не менее чем за 30 дней до погашения. Далеко не все кредитные организации отслеживают такие действия автоматически.
«
“Если речь идет о потребительском кредите, то можно не уведомлять банк о досрочном погашении, выполненном в течение 14 дней со дня заключения договора. В остальных случаях необходимо заранее ставить в известность организацию”, — говорит Вяльшина.
Если долг остался, на него продолжат начисляться проценты, появятся пени. В конце концов, банк подаст в суд на заемщика и потребует вернуть задолженность. Поэтому после закрытия кредита стоит запросить у банка справку о состоянии займа, иначе просрочка, о которой вы можете не знать, испортит всю кредитную историю.
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ОбществоРоссияРоскачествоИпотекаКредитОльга Вяльшина
 
 
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