Рейтинг@Mail.ru
Контрнаступление ВСУ можно считать законченным, заявил Небензя - РИА Новости, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:45 13.10.2023 (обновлено: 20:13 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/kontrnastuplenie-1902621070.html
Контрнаступление ВСУ можно считать законченным, заявил Небензя
Контрнаступление ВСУ можно считать законченным, заявил Небензя - РИА Новости, 13.10.2023
Контрнаступление ВСУ можно считать законченным, заявил Небензя
Украинское контрнаступление можно формально считать законченным, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T17:45
2023-10-13T20:13
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
василий небензя
в мире
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_0:30:3079:1762_1920x0_80_0_0_5b55800a78564620b351dcfea85e2010.jpg
ООН, 13 окт - РИА Новости. Украинское контрнаступление можно формально считать законченным, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза."Вот уже как несколько дней российские войска перешли к активным боевым действиям практически по всей линии фронта. Таким образом так называемый украинский контрнаступ можно уже формально считать законченным. Его цена, к сожалению, - десятки тысяч мобилизованных киевским режимом новобранцев, большинство из которых не хотело воевать", - сказал Небензя.Он также указал, что Киев лишился сотен единиц западной техники."Больше ничем за эти четыре месяца киевский режим похвастаться не может. Однако наши западные коллеги вместо того, чтобы положить конец этой бойне, продолжают подбрасывать ему оружие, словно наркотик наркоману, тем самым продлевая его агонию. Их задача – руками Украины нанести как можно больший урон России, а также по максимуму сделать территорию Украины непригодной для жизни", - заявил постпред.При этом Небензя отметил, что Украине и украинцам, которые живут в мире с соседями и уважают права всех своих граждан, ничто не угрожает.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20231003/territorii-1900200146.html
https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_366:0:2713:1760_1920x0_80_0_0_2977dbadfec2522e06b9da7242327a00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, василий небензя, в мире, оон
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Василий Небензя, В мире, ООН
Контрнаступление ВСУ можно считать законченным, заявил Небензя

Небензя: украинское контрнаступление можно уже считать формально законченным

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 13 окт - РИА Новости. Украинское контрнаступление можно формально считать законченным, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.
"Вот уже как несколько дней российские войска перешли к активным боевым действиям практически по всей линии фронта. Таким образом так называемый украинский контрнаступ можно уже формально считать законченным. Его цена, к сожалению, - десятки тысяч мобилизованных киевским режимом новобранцев, большинство из которых не хотело воевать", - сказал Небензя.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
"Больше территории": в США заметили парадокс в контрнаступлении ВСУ
3 октября, 16:06
Он также указал, что Киев лишился сотен единиц западной техники.
"Больше ничем за эти четыре месяца киевский режим похвастаться не может. Однако наши западные коллеги вместо того, чтобы положить конец этой бойне, продолжают подбрасывать ему оружие, словно наркотик наркоману, тем самым продлевая его агонию. Их задача – руками Украины нанести как можно больший урон России, а также по максимуму сделать территорию Украины непригодной для жизни", - заявил постпред.
При этом Небензя отметил, что Украине и украинцам, которые живут в мире с соседями и уважают права всех своих граждан, ничто не угрожает.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Сожженный украинский танк в арке жилого многоэтажного дома в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Американцы признали поражение ВСУ
29 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВасилий НебензяВ миреООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала