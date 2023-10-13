https://ria.ru/20231013/kontrnastuplenie-1902621070.html

Контрнаступление ВСУ можно считать законченным, заявил Небензя

Контрнаступление ВСУ можно считать законченным, заявил Небензя - РИА Новости, 13.10.2023

Контрнаступление ВСУ можно считать законченным, заявил Небензя

Украинское контрнаступление можно формально считать законченным, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T17:45

2023-10-13T17:45

2023-10-13T20:13

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

василий небензя

в мире

оон

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ООН, 13 окт - РИА Новости. Украинское контрнаступление можно формально считать законченным, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза."Вот уже как несколько дней российские войска перешли к активным боевым действиям практически по всей линии фронта. Таким образом так называемый украинский контрнаступ можно уже формально считать законченным. Его цена, к сожалению, - десятки тысяч мобилизованных киевским режимом новобранцев, большинство из которых не хотело воевать", - сказал Небензя.Он также указал, что Киев лишился сотен единиц западной техники."Больше ничем за эти четыре месяца киевский режим похвастаться не может. Однако наши западные коллеги вместо того, чтобы положить конец этой бойне, продолжают подбрасывать ему оружие, словно наркотик наркоману, тем самым продлевая его агонию. Их задача – руками Украины нанести как можно больший урон России, а также по максимуму сделать территорию Украины непригодной для жизни", - заявил постпред.При этом Небензя отметил, что Украине и украинцам, которые живут в мире с соседями и уважают права всех своих граждан, ничто не угрожает.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20231003/territorii-1900200146.html

https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы украины, василий небензя, в мире, оон