https://ria.ru/20231013/konflikt-1902687247.html

СМИ: Байдена предупреждали об угрозе эскалации конфликта в Израиле

СМИ: Байдена предупреждали об угрозе эскалации конфликта в Израиле - РИА Новости, 13.10.2023

СМИ: Байдена предупреждали об угрозе эскалации конфликта в Израиле

Разведывательное сообщество США до атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль неоднократно предупреждало администрацию американского президента Джо Байдена о РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T23:01

2023-10-13T23:01

2023-10-13T23:01

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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Разведывательное сообщество США до атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль неоднократно предупреждало администрацию американского президента Джо Байдена о возросшей угрозе обострения палестино-израильского конфликта, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Разведывательное сообщество США подготовило, по меньшей мере, две оценки, частично основанные на предоставленных Израилем разведданных, предупредив администрацию Байдена о возросшем риске палестино-израильского конфликта за несколько недель до субботней атаки", - говорится в публикации. Один из документов, как сообщается, был подготовлен еще 28 сентября и основывался на нескольких источниках разведывательной информации. Согласно ему, ХАМАС был готов в эскалации и планировал ракетные атаки по границе с Израилем. Кроме того, 5 октября Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выпустило предупреждение о возросшей вероятности насилия со стороны ХАМАС. После этого, 6 октября, в кругах американских властей циркулировали данные со стороны Израиля о необычной активности палестинского движения, которые указывали на "неизбежность атаки". Как сообщает американский телеканал, высокопоставленный представитель от арабского государства в регионе признавался, что их страна многократно указывала властям США и Израиля на беспокойство "опасным уровнем гнева со стороны палестинцев". "Но они никогда не слушали каждый раз, когда мы их предупреждали", - цитирует издание слова своего собеседника, отмечая также, что схожую позицию высказал еще один дипломат из Ближнего Востока. Ранее газета Washington Post сообщала, что разведка США в своем февральском аналитическом документе посчитала конфликт между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" маловероятным. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html

https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

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в мире, израиль, сша, россия, владимир путин, джо байден, оон, хамас, центральное разведывательное управление (цру), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году