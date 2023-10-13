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Глава МИД Ирана: США требуют сдерживания конфликта от всех, кроме Израиля - РИА Новости, 13.10.2023
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13:04 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/konflikt-1902507004.html
Глава МИД Ирана: США требуют сдерживания конфликта от всех, кроме Израиля
Глава МИД Ирана: США требуют сдерживания конфликта от всех, кроме Израиля - РИА Новости, 13.10.2023
Глава МИД Ирана: США требуют сдерживания конфликта от всех, кроме Израиля
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что США одной рукой отправляют вооружение Израилю, а другой – призывают все остальные стороны к сдержанности. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T13:04
2023-10-13T13:04
в мире
израиль
сша
хамас
хосейн амир абдоллахиан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
мид ирана
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что США одной рукой отправляют вооружение Израилю, а другой – призывают все остальные стороны к сдержанности. "Отправляя различные послания в разные части региона (Ближнего Востока – ред.), американская сторона требует сдержанности и предотвращения расширения масштабов войны, однако смешно, что, рекомендуя сдержанность, (США – ред.) оставляют развязанными руки преступному режиму (премьера Израиля Биньямина – ред.) Нетаньяху для убийства палестинских женщин и детей в Газе. США не могут одной рукой отправлять оружие и бомбы, чтобы убивать палестинцев, а другой – призывать все остальные стороны к сдержанности", – приводит агентство IRNA слова иранского главы МИД на пресс-конференции со своим ливанским коллегой Абдаллой Бу Хабибом. Амир Абдоллахиан подчеркнул необходимость прекращения "военных преступлений против народа Палестины" и снятия блокады с сектора Газа, добавив, что "если военные преступления израильского режима не будут остановлены, любая вероятность возможна". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
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в мире, израиль, сша, хамас, хосейн амир абдоллахиан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, мид ирана
В мире, Израиль, США, Хамас, Хосейн Амир Абдоллахиан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, МИД Ирана
Глава МИД Ирана: США требуют сдерживания конфликта от всех, кроме Израиля

Амир Абдоллахиан: США требуют сдерживания конфликта от всех, кроме Израиля

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия израильских авиаударов в Газе
Последствия израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия израильских авиаударов в Газе
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что США одной рукой отправляют вооружение Израилю, а другой – призывают все остальные стороны к сдержанности.
"Отправляя различные послания в разные части региона (Ближнего Востока – ред.), американская сторона требует сдержанности и предотвращения расширения масштабов войны, однако смешно, что, рекомендуя сдержанность, (США – ред.) оставляют развязанными руки преступному режиму (премьера Израиля Биньямина – ред.) Нетаньяху для убийства палестинских женщин и детей в Газе. США не могут одной рукой отправлять оружие и бомбы, чтобы убивать палестинцев, а другой – призывать все остальные стороны к сдержанности", – приводит агентство IRNA слова иранского главы МИД на пресс-конференции со своим ливанским коллегой Абдаллой Бу Хабибом.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
Вчера, 08:00
Амир Абдоллахиан подчеркнул необходимость прекращения "военных преступлений против народа Палестины" и снятия блокады с сектора Газа, добавив, что "если военные преступления израильского режима не будут остановлены, любая вероятность возможна".
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.
Мечеть в Хан-Юнисе, разрушенная в результате израильского авиаудара по территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Мировое большинство и на Ближнем Востоке против Запада
11 октября, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреИзраильСШАХамасХосейн Амир АбдоллахианОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМИД Ирана
 
 
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