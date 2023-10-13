https://ria.ru/20231013/konflikt-1902493322.html

Россия готова быть посредником в палестино-израильском урегулировании

Россия готова быть посредником в палестино-израильском урегулировании - РИА Новости, 13.10.2023

Россия готова быть посредником в палестино-израильском урегулировании

Россия готова выступить в качестве посредника в палестинско-израильском урегулировании, заявил глава государства Владимир Путин на саммите СНГ в Бишкеке. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T12:18

2023-10-13T12:18

2023-10-13T13:18

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля (цахал)

израиль

палестина

в мире

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Россия готова выступить в качестве посредника в палестинско-израильском урегулировании, заявил глава государства Владимир Путин на саммите СНГ в Бишкеке."Хотел бы подчеркнуть, Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами. Мы исходим из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров", — сказал он.По словам президента, целью переговоров должна стать реализация формулы ООН, предполагающей создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и согласии с Израилем, "который, безусловно, тоже, видим же это, подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке и, конечно, имеет право на защиту, имеет право на то, чтобы обеспечить свое мирное существование".При этом потери среди гражданских лиц, как заметил Путин, абсолютно неприемлемы.Путин добавил, что считает обострение на Ближнем Востоке следствием провальной политики США, которые не пытались искать способов сгладить противоречия между сторонами."Ближневосточный квартет" международных посредников не использовался. Под надуманными предлогами США заблокировали фактически этот формат, который был уникальным и, кстати говоря, имел мандат, одобренный соответствующей резолюцией ООН. Была предпринята попытка с помощью определенных мер экономического стимулирования решить политическую проблему, глубинную проблему, а именно создание независимого палестинского государства", — заметил российский президент.Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ израильские вооруженные силы (ЦАХАЛ) начали операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.

https://ria.ru/20231012/konflikt-1902344721.html

https://ria.ru/20231013/oon-1902495743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал), израиль, палестина, в мире