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Россия готова быть посредником в палестино-израильском урегулировании - РИА Новости, 13.10.2023
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12:18 13.10.2023 (обновлено: 13:18 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/konflikt-1902493322.html
Россия готова быть посредником в палестино-израильском урегулировании
Россия готова быть посредником в палестино-израильском урегулировании - РИА Новости, 13.10.2023
Россия готова быть посредником в палестино-израильском урегулировании
Россия готова выступить в качестве посредника в палестинско-израильском урегулировании, заявил глава государства Владимир Путин на саммите СНГ в Бишкеке. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T12:18
2023-10-13T13:18
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
израиль
палестина
в мире
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Россия готова выступить в качестве посредника в палестинско-израильском урегулировании, заявил глава государства Владимир Путин на саммите СНГ в Бишкеке."Хотел бы подчеркнуть, Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами. Мы исходим из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров", — сказал он.По словам президента, целью переговоров должна стать реализация формулы ООН, предполагающей создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и согласии с Израилем, "который, безусловно, тоже, видим же это, подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке и, конечно, имеет право на защиту, имеет право на то, чтобы обеспечить свое мирное существование".При этом потери среди гражданских лиц, как заметил Путин, абсолютно неприемлемы.Путин добавил, что считает обострение на Ближнем Востоке следствием провальной политики США, которые не пытались искать способов сгладить противоречия между сторонами."Ближневосточный квартет" международных посредников не использовался. Под надуманными предлогами США заблокировали фактически этот формат, который был уникальным и, кстати говоря, имел мандат, одобренный соответствующей резолюцией ООН. Была предпринята попытка с помощью определенных мер экономического стимулирования решить политическую проблему, глубинную проблему, а именно создание независимого палестинского государства", — заметил российский президент.Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ израильские вооруженные силы (ЦАХАЛ) начали операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.
https://ria.ru/20231012/konflikt-1902344721.html
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россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал), израиль, палестина, в мире
Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Израиль, Палестина, В мире
Россия готова быть посредником в палестино-израильском урегулировании

Путин: РФ готова быть посредником в палестино-израильском урегулировании

© AFP 2023 / JACK GUEZ155-миллиметровая самоходная гаубица М109 израильской армии ведет огонь возле границы с сектором Газа
155-миллиметровая самоходная гаубица М109 израильской армии ведет огонь возле границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
155-миллиметровая самоходная гаубица М109 израильской армии ведет огонь возле границы с сектором Газа
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Россия готова выступить в качестве посредника в палестинско-израильском урегулировании, заявил глава государства Владимир Путин на саммите СНГ в Бишкеке.
"Хотел бы подчеркнуть, Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами. Мы исходим из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров", — сказал он.
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По словам президента, целью переговоров должна стать реализация формулы ООН, предполагающей создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и согласии с Израилем, "который, безусловно, тоже, видим же это, подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке и, конечно, имеет право на защиту, имеет право на то, чтобы обеспечить свое мирное существование".
При этом потери среди гражданских лиц, как заметил Путин, абсолютно неприемлемы.
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Путин добавил, что считает обострение на Ближнем Востоке следствием провальной политики США, которые не пытались искать способов сгладить противоречия между сторонами.
"Ближневосточный квартет" международных посредников не использовался. Под надуманными предлогами США заблокировали фактически этот формат, который был уникальным и, кстати говоря, имел мандат, одобренный соответствующей резолюцией ООН. Была предпринята попытка с помощью определенных мер экономического стимулирования решить политическую проблему, глубинную проблему, а именно создание независимого палестинского государства", — заметил российский президент.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, в течение десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ израильские вооруженные силы (ЦАХАЛ) начали операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.
 
РоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ИзраильПалестинаВ мире
 
 
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