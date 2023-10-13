Рейтинг@Mail.ru
Умер директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД - РИА Новости, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/kobrinets-1902618529.html
Умер директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД
Умер директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД - РИА Новости, 13.10.2023
Умер директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД
МИД России сообщил в Telegram-канале о скоропостижном уходе из жизни директора департамента общеевропейского сотрудничества министерства. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T17:35
2023-10-13T17:35
политика
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
николай кобринец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564546394_0:0:701:395_1920x0_80_0_0_7b880c58d7dac75ac710d91f52b233aa.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. МИД России сообщил в Telegram-канале о скоропостижном уходе из жизни директора департамента общеевропейского сотрудничества министерства. "Руководство министерства иностранных дел Российской Федерации и департамент общеевропейского сотрудничества МИД России с глубоким прискорбием сообщают, что 12 октября 2023 года на 62-м году жизни скоропостижно скончался директор Департамента общеевропейского сотрудничества, чрезвычайный и полномочный посол Николай Сергеевич Кобринец", - говорится в сообщении МИД РФ. Кобринец родился 21 декабря 1961 года в Москве. В 1984 году окончил МГИМО МИД СССР. Работал в системе МИД на различных должностях в Центральном аппарате и за рубежом. В 2006-2011 годах – заместитель Постоянного представителя Российской Федерации при Европейском союзе, в 2011-2012 годах – заместитель директора Департамента общеевропейского сотрудничества. С февраля 2012 года по октябрь 2019 года занимал должность заместителя директора Департамента международного сотрудничества Правительства Российской Федерации. С 2019 года возглавлял департамент общеевропейского сотрудничества. Кобринец был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом Дружбы, Почетной грамотой президента Российской Федерации. В сообщении МИД указывается, что "ушел талантливый дипломат, опытный руководитель и отзывчивый наставник, посвятивший всю свою трудовую жизнь защите внешнеполитических интересов Родины".
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564546394_0:0:625:468_1920x0_80_0_0_baf467f4ea5b4e72df5829e2f4007c50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), николай кобринец
Политика, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Николай Кобринец
Умер директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД

Умер глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД Кобринец

© Фото : МИД РФДиректор Департамента Общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец
Директор Департамента Общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© Фото : МИД РФ
Директор Департамента Общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. МИД России сообщил в Telegram-канале о скоропостижном уходе из жизни директора департамента общеевропейского сотрудничества министерства.
"Руководство министерства иностранных дел Российской Федерации и департамент общеевропейского сотрудничества МИД России с глубоким прискорбием сообщают, что 12 октября 2023 года на 62-м году жизни скоропостижно скончался директор Департамента общеевропейского сотрудничества, чрезвычайный и полномочный посол Николай Сергеевич Кобринец", - говорится в сообщении МИД РФ.
Кобринец родился 21 декабря 1961 года в Москве. В 1984 году окончил МГИМО МИД СССР. Работал в системе МИД на различных должностях в Центральном аппарате и за рубежом. В 2006-2011 годах – заместитель Постоянного представителя Российской Федерации при Европейском союзе, в 2011-2012 годах – заместитель директора Департамента общеевропейского сотрудничества. С февраля 2012 года по октябрь 2019 года занимал должность заместителя директора Департамента международного сотрудничества Правительства Российской Федерации. С 2019 года возглавлял департамент общеевропейского сотрудничества.
Кобринец был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом Дружбы, Почетной грамотой президента Российской Федерации.
В сообщении МИД указывается, что "ушел талантливый дипломат, опытный руководитель и отзывчивый наставник, посвятивший всю свою трудовую жизнь защите внешнеполитических интересов Родины".
 
ПолитикаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Николай Кобринец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала