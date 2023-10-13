https://ria.ru/20231013/kobrinets-1902618529.html
Умер директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД
Умер директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД - РИА Новости, 13.10.2023
Умер директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД
МИД России сообщил в Telegram-канале о скоропостижном уходе из жизни директора департамента общеевропейского сотрудничества министерства. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T17:35
2023-10-13T17:35
2023-10-13T17:35
политика
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
николай кобринец
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. МИД России сообщил в Telegram-канале о скоропостижном уходе из жизни директора департамента общеевропейского сотрудничества министерства. "Руководство министерства иностранных дел Российской Федерации и департамент общеевропейского сотрудничества МИД России с глубоким прискорбием сообщают, что 12 октября 2023 года на 62-м году жизни скоропостижно скончался директор Департамента общеевропейского сотрудничества, чрезвычайный и полномочный посол Николай Сергеевич Кобринец", - говорится в сообщении МИД РФ. Кобринец родился 21 декабря 1961 года в Москве. В 1984 году окончил МГИМО МИД СССР. Работал в системе МИД на различных должностях в Центральном аппарате и за рубежом. В 2006-2011 годах – заместитель Постоянного представителя Российской Федерации при Европейском союзе, в 2011-2012 годах – заместитель директора Департамента общеевропейского сотрудничества. С февраля 2012 года по октябрь 2019 года занимал должность заместителя директора Департамента международного сотрудничества Правительства Российской Федерации. С 2019 года возглавлял департамент общеевропейского сотрудничества. Кобринец был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом Дружбы, Почетной грамотой президента Российской Федерации. В сообщении МИД указывается, что "ушел талантливый дипломат, опытный руководитель и отзывчивый наставник, посвятивший всю свою трудовую жизнь защите внешнеполитических интересов Родины".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), николай кобринец
Политика, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Николай Кобринец
Умер директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД
Умер глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД Кобринец
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.
МИД России сообщил в Telegram-канале
о скоропостижном уходе из жизни директора департамента общеевропейского сотрудничества министерства.
"Руководство министерства иностранных дел Российской Федерации и департамент общеевропейского сотрудничества МИД России с глубоким прискорбием сообщают, что 12 октября 2023 года на 62-м году жизни скоропостижно скончался директор Департамента общеевропейского сотрудничества, чрезвычайный и полномочный посол Николай Сергеевич Кобринец", - говорится в сообщении МИД РФ.
Кобринец родился 21 декабря 1961 года в Москве
. В 1984 году окончил МГИМО
МИД СССР
. Работал в системе МИД на различных должностях в Центральном аппарате и за рубежом. В 2006-2011 годах – заместитель Постоянного представителя Российской Федерации при Европейском союзе, в 2011-2012 годах – заместитель директора Департамента общеевропейского сотрудничества. С февраля 2012 года по октябрь 2019 года занимал должность заместителя директора Департамента международного сотрудничества Правительства Российской Федерации. С 2019 года возглавлял департамент общеевропейского сотрудничества.
Кобринец был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом Дружбы, Почетной грамотой президента Российской Федерации.
В сообщении МИД указывается, что "ушел талантливый дипломат, опытный руководитель и отзывчивый наставник, посвятивший всю свою трудовую жизнь защите внешнеполитических интересов Родины".