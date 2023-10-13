https://ria.ru/20231013/kobrinets-1902618529.html

Умер директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД

Умер директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД - РИА Новости, 13.10.2023

Умер директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД

МИД России сообщил в Telegram-канале о скоропостижном уходе из жизни директора департамента общеевропейского сотрудничества министерства. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T17:35

2023-10-13T17:35

2023-10-13T17:35

политика

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

николай кобринец

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. МИД России сообщил в Telegram-канале о скоропостижном уходе из жизни директора департамента общеевропейского сотрудничества министерства. "Руководство министерства иностранных дел Российской Федерации и департамент общеевропейского сотрудничества МИД России с глубоким прискорбием сообщают, что 12 октября 2023 года на 62-м году жизни скоропостижно скончался директор Департамента общеевропейского сотрудничества, чрезвычайный и полномочный посол Николай Сергеевич Кобринец", - говорится в сообщении МИД РФ. Кобринец родился 21 декабря 1961 года в Москве. В 1984 году окончил МГИМО МИД СССР. Работал в системе МИД на различных должностях в Центральном аппарате и за рубежом. В 2006-2011 годах – заместитель Постоянного представителя Российской Федерации при Европейском союзе, в 2011-2012 годах – заместитель директора Департамента общеевропейского сотрудничества. С февраля 2012 года по октябрь 2019 года занимал должность заместителя директора Департамента международного сотрудничества Правительства Российской Федерации. С 2019 года возглавлял департамент общеевропейского сотрудничества. Кобринец был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом Дружбы, Почетной грамотой президента Российской Федерации. В сообщении МИД указывается, что "ушел талантливый дипломат, опытный руководитель и отзывчивый наставник, посвятивший всю свою трудовую жизнь защите внешнеполитических интересов Родины".

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), николай кобринец