https://ria.ru/20231013/kndr-1902421765.html

В КНДР пригрозили ответом на любую провокацию при визите авианосца в Пусан

В КНДР пригрозили ответом на любую провокацию при визите авианосца в Пусан - РИА Новости, 13.10.2023

В КНДР пригрозили ответом на любую провокацию при визите авианосца в Пусан

Постоянная отправка США своих стратегических активов на Корейский полуостров свидетельствует о систематизации попыток Соединенных Штатов развязать ядерную войну РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T07:30

2023-10-13T07:30

2023-10-13T07:30

в мире

кндр (северная корея)

сша

корейский полуостров

пусан

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СЕУЛ, 13 окт - РИА Новости. Постоянная отправка США своих стратегических активов на Корейский полуостров свидетельствует о систематизации попыток Соединенных Штатов развязать ядерную войну с Северной Кореей, которая в случае приближения ядерной атаки готова ответить соответствующим образом, говорится в комментарии государственного Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) без указания авторства. Ранее сообщалось, что атомный авианосец США USS Ronald Reagan с ударной группой кораблей прибыл в южнокорейский порт Пусан после участия в трехсторонних военно-морских учениях США, Южной Кореи и Японии в международных водах к югу острова Чечжудо. Министерство обороны Южной Кореи заявило, что визит авианосца был запланирован в соответствии с договоренностями южнокорейского и американского лидеров, предусматривающими более "регулярное" появление стратегических активов Вашингтона на Корейском полуострове. Это уже второй визит американского авианосца на полуостров в этом году. В комментарии ЦТАК отмечается, что визит в Пусан авианосца США USS Ronald Reagan и его участие в учениях после того, как США и их союзники сформировали консультативную группу по ядерным вопросам, означает, что Вашингтон приступил к систематизации и активизации "попыток ядерной атаки на КНДР", а "развязывание ядерной войны" становится реальностью. "Беспрерывное перебрасывание США разных ядерных стратегических средств на Корейский полуостров, где существует постоянная вероятность военного столкновения и сгущаются тучи возможного начала ядерной войны, является открытой военной провокацией, которая приводит ситуацию к необратимому катастрофическому состоянию… Уже опубликованная ядерная доктрина КНДР допускает прохождение необходимых процедур действий в случае совершения или приближения ядерной атаки против нашего государства", - пишет ЦТАК. Отмечается, что КНДР неоднократно заявляла о намерении последовательно подавлять и отражать "безрассудные попытки США и их приспешников развязать ядерную войну на Корейском полуострове", и даже "одна пуля или один снаряд" в нынешней ситуации могут вызвать ядерное противостояние. "США должны понимать, что их огромные стратегические средства зашли в слишком опасную акваторию. Наш самый мощный и незамедлительный первый удар будет нанесен даже по основным базам США на Корейском полуострове и вокруг него, не говоря уже о средствах "расширенного сдерживания", - заявил ЦТАК.

https://ria.ru/20231013/kndr-1902420198.html

https://ria.ru/20231010/osuzhdenie-1901654108.html

кндр (северная корея)

сша

корейский полуостров

пусан

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в мире, кндр (северная корея), сша, корейский полуостров, пусан