https://ria.ru/20231013/kndr-1902421765.html
В КНДР пригрозили ответом на любую провокацию при визите авианосца в Пусан
В КНДР пригрозили ответом на любую провокацию при визите авианосца в Пусан - РИА Новости, 13.10.2023
В КНДР пригрозили ответом на любую провокацию при визите авианосца в Пусан
Постоянная отправка США своих стратегических активов на Корейский полуостров свидетельствует о систематизации попыток Соединенных Штатов развязать ядерную войну РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T07:30
2023-10-13T07:30
2023-10-13T07:30
в мире
кндр (северная корея)
сша
корейский полуостров
пусан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901047046_0:138:2218:1386_1920x0_80_0_0_4daa8fe0493e00f409e5fb7faab8b7a0.jpg
СЕУЛ, 13 окт - РИА Новости. Постоянная отправка США своих стратегических активов на Корейский полуостров свидетельствует о систематизации попыток Соединенных Штатов развязать ядерную войну с Северной Кореей, которая в случае приближения ядерной атаки готова ответить соответствующим образом, говорится в комментарии государственного Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) без указания авторства. Ранее сообщалось, что атомный авианосец США USS Ronald Reagan с ударной группой кораблей прибыл в южнокорейский порт Пусан после участия в трехсторонних военно-морских учениях США, Южной Кореи и Японии в международных водах к югу острова Чечжудо. Министерство обороны Южной Кореи заявило, что визит авианосца был запланирован в соответствии с договоренностями южнокорейского и американского лидеров, предусматривающими более "регулярное" появление стратегических активов Вашингтона на Корейском полуострове. Это уже второй визит американского авианосца на полуостров в этом году. В комментарии ЦТАК отмечается, что визит в Пусан авианосца США USS Ronald Reagan и его участие в учениях после того, как США и их союзники сформировали консультативную группу по ядерным вопросам, означает, что Вашингтон приступил к систематизации и активизации "попыток ядерной атаки на КНДР", а "развязывание ядерной войны" становится реальностью. "Беспрерывное перебрасывание США разных ядерных стратегических средств на Корейский полуостров, где существует постоянная вероятность военного столкновения и сгущаются тучи возможного начала ядерной войны, является открытой военной провокацией, которая приводит ситуацию к необратимому катастрофическому состоянию… Уже опубликованная ядерная доктрина КНДР допускает прохождение необходимых процедур действий в случае совершения или приближения ядерной атаки против нашего государства", - пишет ЦТАК. Отмечается, что КНДР неоднократно заявляла о намерении последовательно подавлять и отражать "безрассудные попытки США и их приспешников развязать ядерную войну на Корейском полуострове", и даже "одна пуля или один снаряд" в нынешней ситуации могут вызвать ядерное противостояние. "США должны понимать, что их огромные стратегические средства зашли в слишком опасную акваторию. Наш самый мощный и незамедлительный первый удар будет нанесен даже по основным базам США на Корейском полуострове и вокруг него, не говоря уже о средствах "расширенного сдерживания", - заявил ЦТАК.
https://ria.ru/20231013/kndr-1902420198.html
https://ria.ru/20231010/osuzhdenie-1901654108.html
кндр (северная корея)
сша
корейский полуостров
пусан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901047046_0:0:1912:1434_1920x0_80_0_0_9f05ce49be5ecdad19d9659d5cdbe3a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея), сша, корейский полуостров, пусан
В мире, КНДР (Северная Корея), США, Корейский полуостров, Пусан
В КНДР пригрозили ответом на любую провокацию при визите авианосца в Пусан
ЦТАК: КНДР ответит на любую провокацию на фоне визита авианосца США в Пусан
СЕУЛ, 13 окт - РИА Новости. Постоянная отправка США своих стратегических активов на Корейский полуостров свидетельствует о систематизации попыток Соединенных Штатов развязать ядерную войну с Северной Кореей, которая в случае приближения ядерной атаки готова ответить соответствующим образом, говорится в комментарии государственного Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) без указания авторства.
Ранее сообщалось, что атомный авианосец США USS Ronald Reagan с ударной группой кораблей прибыл в южнокорейский порт Пусан
после участия в трехсторонних военно-морских учениях США, Южной Кореи
и Японии
в международных водах к югу острова Чечжудо. Министерство обороны Южной Кореи заявило, что визит авианосца был запланирован в соответствии с договоренностями южнокорейского и американского лидеров, предусматривающими более "регулярное" появление стратегических активов Вашингтона на Корейском полуострове. Это уже второй визит американского авианосца на полуостров в этом году.
В КНДР политику США назвали причиной палестино-израильского конфликта
В комментарии ЦТАК отмечается, что визит в Пусан авианосца США USS Ronald Reagan и его участие в учениях после того, как США и их союзники сформировали консультативную группу по ядерным вопросам, означает, что Вашингтон приступил к систематизации и активизации "попыток ядерной атаки на КНДР", а "развязывание ядерной войны" становится реальностью.
"Беспрерывное перебрасывание США разных ядерных стратегических средств на Корейский полуостров, где существует постоянная вероятность военного столкновения и сгущаются тучи возможного начала ядерной войны, является открытой военной провокацией, которая приводит ситуацию к необратимому катастрофическому состоянию… Уже опубликованная ядерная доктрина КНДР допускает прохождение необходимых процедур действий в случае совершения или приближения ядерной атаки против нашего государства", - пишет ЦТАК.
Отмечается, что КНДР неоднократно заявляла о намерении последовательно подавлять и отражать "безрассудные попытки США и их приспешников развязать ядерную войну на Корейском полуострове", и даже "одна пуля или один снаряд" в нынешней ситуации могут вызвать ядерное противостояние.
"США должны понимать, что их огромные стратегические средства зашли в слишком опасную акваторию. Наш самый мощный и незамедлительный первый удар будет нанесен даже по основным базам США на Корейском полуострове и вокруг него, не говоря уже о средствах "расширенного сдерживания", - заявил ЦТАК.
КНДР осудила Канаду за вмешательство и дестабилизацию ситуации в АТР