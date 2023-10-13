https://ria.ru/20231013/kitay-1902434963.html

Евросоюз не стремится сдержать рост Китая, заявил Боррель

Евросоюз не стремится сдержать рост Китая, заявил Боррель - РИА Новости, 13.10.2023

Евросоюз не стремится сдержать рост Китая, заявил Боррель

Евросоюз не стремится сдержать рост Китая, он выступает за усиление участия КНР в решении крупных международных проблем, заявил верховный представитель ЕС по... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T09:33

2023-10-13T09:33

2023-10-13T09:33

в мире

китай

жозеп боррель

евросоюз

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ПЕКИН, 13 окт - РИА Новости. Евросоюз не стремится сдержать рост Китая, он выступает за усиление участия КНР в решении крупных международных проблем, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в авторской статье для газеты South China Morning Post. "Мы не стремимся сдержать глобальный рост Китая. Напротив, мы хотим, чтобы Китай принимал более активное участие в решении глобальных проблем, таких как изменение климата, здравоохранение и облегчение долгового бремени в развивающихся странах", - написал Боррель. Он также отметил, что ЕС надеется на взаимодействие с Китаем по основным международным вызовам. "Поэтому любая форма размежевания не только нежелательна, но и невозможна", - подчеркнул глава европейской дипломатии. "Европа серьезно относится к Китаю. Она ожидает того же взамен", - написал Боррель. Он отметил, что, несмотря на все различия, у сторон есть возможности для совместной работы. "Сможем ли мы расширить возможности, зависит от нас. Это и есть цель моего визита", - написал дипломат. Боррель 12-14 октября находится с визитом в Пекине. Он встретится с рядом политиков КНР, выступит с речью в Пекинском университете, а также примет участие в 12-м заседании стратегического диалога ЕС - Китай.

https://ria.ru/20230928/spetssluzhby-1899083357.html

https://ria.ru/20230928/spetssluzhby-1899083357.html

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в мире, китай, жозеп боррель, евросоюз