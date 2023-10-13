Евросоюз не стремится сдержать рост Китая, заявил Боррель
Боррель заявил об отсутствии у ЕС стремления сдержать глобальный рост Китая
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
ПЕКИН, 13 окт - РИА Новости. Евросоюз не стремится сдержать рост Китая, он выступает за усиление участия КНР в решении крупных международных проблем, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в авторской статье для газеты South China Morning Post.
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"Мы не стремимся сдержать глобальный рост Китая. Напротив, мы хотим, чтобы Китай принимал более активное участие в решении глобальных проблем, таких как изменение климата, здравоохранение и облегчение долгового бремени в развивающихся странах", - написал Боррель.
Он также отметил, что ЕС надеется на взаимодействие с Китаем по основным международным вызовам. "Поэтому любая форма размежевания не только нежелательна, но и невозможна", - подчеркнул глава европейской дипломатии.
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"Европа серьезно относится к Китаю. Она ожидает того же взамен", - написал Боррель.
Он отметил, что, несмотря на все различия, у сторон есть возможности для совместной работы.
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"Сможем ли мы расширить возможности, зависит от нас. Это и есть цель моего визита", - написал дипломат.
Боррель 12-14 октября находится с визитом в Пекине. Он встретится с рядом политиков КНР, выступит с речью в Пекинском университете, а также примет участие в 12-м заседании стратегического диалога ЕС - Китай.