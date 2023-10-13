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Евросоюз не стремится сдержать рост Китая, заявил Боррель - РИА Новости, 13.10.2023
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09:33 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/kitay-1902434963.html
Евросоюз не стремится сдержать рост Китая, заявил Боррель
Евросоюз не стремится сдержать рост Китая, заявил Боррель - РИА Новости, 13.10.2023
Евросоюз не стремится сдержать рост Китая, заявил Боррель
Евросоюз не стремится сдержать рост Китая, он выступает за усиление участия КНР в решении крупных международных проблем, заявил верховный представитель ЕС по... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T09:33
2023-10-13T09:33
в мире
китай
жозеп боррель
евросоюз
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ПЕКИН, 13 окт - РИА Новости. Евросоюз не стремится сдержать рост Китая, он выступает за усиление участия КНР в решении крупных международных проблем, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в авторской статье для газеты South China Morning Post. "Мы не стремимся сдержать глобальный рост Китая. Напротив, мы хотим, чтобы Китай принимал более активное участие в решении глобальных проблем, таких как изменение климата, здравоохранение и облегчение долгового бремени в развивающихся странах", - написал Боррель. Он также отметил, что ЕС надеется на взаимодействие с Китаем по основным международным вызовам. "Поэтому любая форма размежевания не только нежелательна, но и невозможна", - подчеркнул глава европейской дипломатии. "Европа серьезно относится к Китаю. Она ожидает того же взамен", - написал Боррель. Он отметил, что, несмотря на все различия, у сторон есть возможности для совместной работы. "Сможем ли мы расширить возможности, зависит от нас. Это и есть цель моего визита", - написал дипломат. Боррель 12-14 октября находится с визитом в Пекине. Он встретится с рядом политиков КНР, выступит с речью в Пекинском университете, а также примет участие в 12-м заседании стратегического диалога ЕС - Китай.
https://ria.ru/20230928/spetssluzhby-1899083357.html
https://ria.ru/20230928/spetssluzhby-1899083357.html
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в мире, китай, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Китай, Жозеп Боррель, Евросоюз
Евросоюз не стремится сдержать рост Китая, заявил Боррель

Боррель заявил об отсутствии у ЕС стремления сдержать глобальный рост Китая

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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ПЕКИН, 13 окт - РИА Новости. Евросоюз не стремится сдержать рост Китая, он выступает за усиление участия КНР в решении крупных международных проблем, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в авторской статье для газеты South China Morning Post.
«
"Мы не стремимся сдержать глобальный рост Китая. Напротив, мы хотим, чтобы Китай принимал более активное участие в решении глобальных проблем, таких как изменение климата, здравоохранение и облегчение долгового бремени в развивающихся странах", - написал Боррель.
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Он также отметил, что ЕС надеется на взаимодействие с Китаем по основным международным вызовам. "Поэтому любая форма размежевания не только нежелательна, но и невозможна", - подчеркнул глава европейской дипломатии.
«
"Европа серьезно относится к Китаю. Она ожидает того же взамен", - написал Боррель.
Он отметил, что, несмотря на все различия, у сторон есть возможности для совместной работы.
«
"Сможем ли мы расширить возможности, зависит от нас. Это и есть цель моего визита", - написал дипломат.
Боррель 12-14 октября находится с визитом в Пекине. Он встретится с рядом политиков КНР, выступит с речью в Пекинском университете, а также примет участие в 12-м заседании стратегического диалога ЕС - Китай.
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Эксперт рассказал, как Запад хочет рассорить Китай и Россию
28 сентября, 03:46
 
В миреКитайЖозеп БоррельЕвросоюз
 
 
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