https://ria.ru/20231013/kino-1902511384.html

Лучшие фильмы Чаплина покажут в московских кинотеатрах

Лучшие фильмы Чаплина покажут в московских кинотеатрах - РИА Новости, 13.10.2023

Лучшие фильмы Чаплина покажут в московских кинотеатрах

Лучшие фильмы Чарли Чаплина покажут в московских кинотеатрах "Искра" и "Космос" сети "Москино" с 14 октября по 18 ноября. Звуковые ленты будут на языке... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T13:17

2023-10-13T13:17

2023-10-13T13:17

культура

кино и сериалы

чаплин чарли

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Лучшие фильмы Чарли Чаплина покажут в московских кинотеатрах "Искра" и "Космос" сети "Москино" с 14 октября по 18 ноября. Звуковые ленты будут на языке оригинала с русскими субтитрами, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Программа "Чаплин в кино" понравится и зрителям, которые только собираются познакомиться с творчеством легендарного актера и режиссера, и тем, кто хочет пересмотреть полюбившуюся классику на большом экране", – говорится в сообщении. Зрители смогут увидеть фильмы "Мсье Верду", "Парижанка", "Пилигрим", "Собачья жизнь", "Цирк", "Малыш", "Огни большого города", "Золотая лихорадка", "Огни рампы", "Новые времена" и "Великий диктатор".

https://ria.ru/20211107/trailer-1757166420.html

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2023

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

кино и сериалы, чаплин чарли