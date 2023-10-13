https://ria.ru/20231013/kino-1902511384.html
Лучшие фильмы Чаплина покажут в московских кинотеатрах
Лучшие фильмы Чаплина покажут в московских кинотеатрах - РИА Новости, 13.10.2023
Лучшие фильмы Чаплина покажут в московских кинотеатрах
Лучшие фильмы Чарли Чаплина покажут в московских кинотеатрах "Искра" и "Космос" сети "Москино" с 14 октября по 18 ноября. Звуковые ленты будут на языке... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T13:17
2023-10-13T13:17
2023-10-13T13:17
культура
кино и сериалы
чаплин чарли
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Лучшие фильмы Чарли Чаплина покажут в московских кинотеатрах "Искра" и "Космос" сети "Москино" с 14 октября по 18 ноября. Звуковые ленты будут на языке оригинала с русскими субтитрами, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Программа "Чаплин в кино" понравится и зрителям, которые только собираются познакомиться с творчеством легендарного актера и режиссера, и тем, кто хочет пересмотреть полюбившуюся классику на большом экране", – говорится в сообщении. Зрители смогут увидеть фильмы "Мсье Верду", "Парижанка", "Пилигрим", "Собачья жизнь", "Цирк", "Малыш", "Огни большого города", "Золотая лихорадка", "Огни рампы", "Новые времена" и "Великий диктатор".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, чаплин чарли
Культура, Кино и сериалы, Чаплин Чарли
Лучшие фильмы Чаплина покажут в московских кинотеатрах
Лучшие фильмы Чаплина покажут в московских кинотеатрах с 14 октября по 18 ноября
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Лучшие фильмы Чарли Чаплина покажут в московских кинотеатрах "Искра" и "Космос" сети "Москино" с 14 октября по 18 ноября. Звуковые ленты будут на языке оригинала с русскими субтитрами, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Программа "Чаплин в кино" понравится и зрителям, которые только собираются познакомиться с творчеством легендарного актера и режиссера, и тем, кто хочет пересмотреть полюбившуюся классику на большом экране", – говорится в сообщении.
Зрители смогут увидеть фильмы "Мсье Верду", "Парижанка", "Пилигрим", "Собачья жизнь", "Цирк", "Малыш", "Огни большого города", "Золотая лихорадка", "Огни рампы", "Новые времена" и "Великий диктатор".
Редкие ранее не опубликованные кадры вошли в фильм о Чарли Чаплине