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Лучшие фильмы Чаплина покажут в московских кинотеатрах - РИА Новости, 13.10.2023
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Культура
 
13:17 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/kino-1902511384.html
Лучшие фильмы Чаплина покажут в московских кинотеатрах
Лучшие фильмы Чаплина покажут в московских кинотеатрах - РИА Новости, 13.10.2023
Лучшие фильмы Чаплина покажут в московских кинотеатрах
Лучшие фильмы Чарли Чаплина покажут в московских кинотеатрах "Искра" и "Космос" сети "Москино" с 14 октября по 18 ноября. Звуковые ленты будут на языке... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T13:17
2023-10-13T13:17
культура
кино и сериалы
чаплин чарли
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Лучшие фильмы Чарли Чаплина покажут в московских кинотеатрах "Искра" и "Космос" сети "Москино" с 14 октября по 18 ноября. Звуковые ленты будут на языке оригинала с русскими субтитрами, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Программа "Чаплин в кино" понравится и зрителям, которые только собираются познакомиться с творчеством легендарного актера и режиссера, и тем, кто хочет пересмотреть полюбившуюся классику на большом экране", – говорится в сообщении. Зрители смогут увидеть фильмы "Мсье Верду", "Парижанка", "Пилигрим", "Собачья жизнь", "Цирк", "Малыш", "Огни большого города", "Золотая лихорадка", "Огни рампы", "Новые времена" и "Великий диктатор".
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кино и сериалы, чаплин чарли
Культура, Кино и сериалы, Чаплин Чарли
Лучшие фильмы Чаплина покажут в московских кинотеатрах

Лучшие фильмы Чаплина покажут в московских кинотеатрах с 14 октября по 18 ноября

© Public DomainЧарльз Спенсер «Чарли» Чаплин
Чарльз Спенсер «Чарли» Чаплин
© Public Domain
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Лучшие фильмы Чарли Чаплина покажут в московских кинотеатрах "Искра" и "Космос" сети "Москино" с 14 октября по 18 ноября. Звуковые ленты будут на языке оригинала с русскими субтитрами, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Программа "Чаплин в кино" понравится и зрителям, которые только собираются познакомиться с творчеством легендарного актера и режиссера, и тем, кто хочет пересмотреть полюбившуюся классику на большом экране", – говорится в сообщении.
Зрители смогут увидеть фильмы "Мсье Верду", "Парижанка", "Пилигрим", "Собачья жизнь", "Цирк", "Малыш", "Огни большого города", "Золотая лихорадка", "Огни рампы", "Новые времена" и "Великий диктатор".
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