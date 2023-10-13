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Украина вышла из соглашения СНГ о взаимодействии в ликвидации ЧС
Украина вышла из соглашения СНГ о взаимодействии в ликвидации ЧС - РИА Новости, 13.10.2023
Украина вышла из соглашения СНГ о взаимодействии в ликвидации ЧС
Украина вышла из соглашения с СНГ о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T14:51
2023-10-13T14:51
2023-10-13T14:51
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Украина вышла из соглашения с СНГ о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, заявил в пятницу представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук. "Осуществлен выход Украины из соглашения о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в рамках СНГ", - написал Мельничук в своем Telegram-канале. Он добавил, что соглашение было подписано 22 января 1993 года в Минске.
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В мире, Украина, Минск, СНГ, Верховная Рада Украины, Политика, ЧС
Украина вышла из соглашения СНГ о взаимодействии в ликвидации ЧС
Рада: Киев вышел из соглашения СНГ о взаимодействии в ликвидации последствий ЧС