https://ria.ru/20231013/kiev-1902549918.html

Украина вышла из соглашения СНГ о взаимодействии в ликвидации ЧС

Украина вышла из соглашения СНГ о взаимодействии в ликвидации ЧС - РИА Новости, 13.10.2023

Украина вышла из соглашения СНГ о взаимодействии в ликвидации ЧС

Украина вышла из соглашения с СНГ о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T14:51

2023-10-13T14:51

2023-10-13T14:51

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Украина вышла из соглашения с СНГ о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, заявил в пятницу представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук. "Осуществлен выход Украины из соглашения о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в рамках СНГ", - написал Мельничук в своем Telegram-канале. Он добавил, что соглашение было подписано 22 января 1993 года в Минске.

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в мире, украина, минск, снг, верховная рада украины, политика, чс