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Украина вышла из соглашения СНГ о взаимодействии в ликвидации ЧС - РИА Новости, 13.10.2023
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14:51 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/kiev-1902549918.html
Украина вышла из соглашения СНГ о взаимодействии в ликвидации ЧС
Украина вышла из соглашения СНГ о взаимодействии в ликвидации ЧС - РИА Новости, 13.10.2023
Украина вышла из соглашения СНГ о взаимодействии в ликвидации ЧС
Украина вышла из соглашения с СНГ о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T14:51
2023-10-13T14:51
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Украина вышла из соглашения с СНГ о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, заявил в пятницу представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук. "Осуществлен выход Украины из соглашения о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в рамках СНГ", - написал Мельничук в своем Telegram-канале. Он добавил, что соглашение было подписано 22 января 1993 года в Минске.
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в мире, украина, минск, снг, верховная рада украины, политика, чс
В мире, Украина, Минск, СНГ, Верховная Рада Украины, Политика, ЧС
Украина вышла из соглашения СНГ о взаимодействии в ликвидации ЧС

Рада: Киев вышел из соглашения СНГ о взаимодействии в ликвидации последствий ЧС

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНа месте тушения лесного пожара
На месте тушения лесного пожара - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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На месте тушения лесного пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Украина вышла из соглашения с СНГ о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, заявил в пятницу представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Осуществлен выход Украины из соглашения о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в рамках СНГ", - написал Мельничук в своем Telegram-канале.
Он добавил, что соглашение было подписано 22 января 1993 года в Минске.
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