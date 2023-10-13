https://ria.ru/20231013/khamas-1902598457.html

Путин заявил об утечке оружия с Украины на Ближний Восток

Путин заявил об утечке оружия с Украины на Ближний Восток - РИА Новости, 13.10.2023

Путин заявил об утечке оружия с Украины на Ближний Восток

Вероятно, что оружие с Украины через черный рынок попало на Ближний Восток, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T16:52

2023-10-13T16:52

2023-10-13T18:28

в мире

украина

хамас

вооруженные силы украины

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БИШКЕК, 13 окт — РИА Новости. Вероятно, что оружие с Украины через черный рынок попало на Ближний Восток, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию на саммит СНГ."Я сомневаюсь, что были поставки оружия с Украины, но я не сомневаюсь, что происходит утечка оружия с Украины. Уровень коррупции в Украине известен: очень высокий. Черный рынок складывается таким образом, что много желающих купить, а на Украине много желающих продать", — сказал он. По словам главы государства, "продают все, что можно продать". При этом он усомнился, что такие решения принимаются на уровне руководства страны."Если оружие продается, продают оружие. Тем более, что это продают в Россию, хотя если и в России будут продавать, я не удивлюсь ничему. А уж на международном рынке через страны Африки, Ближнего Востока — это само собой разумеется: точно продают", — добавил российский президент.Говоря об эскалации арабо-израильского конфликта Путин отметил, что Израиль столкнулся с беспрецедентной атакой, отвечает масштабно и "тоже достаточно жестокими методами".Он напомнил, что Москва готова стать посредником в мирном урегулировании кризиса."Россия может (помочь. — Прим. ред.) именно в силу того, что у нас и с Израилем сложились очень добрые отношения за последние, скажем, лет 15 точно совершенно, но и традиционные отношения с Палестиной, поэтому нас никто не заподозрит в том, что мы хотим кому-то подыгрывать", — сказал Путин отметив, что такое посредничество возможно, "только если оно кому-то нужно, потому что это всегда делается только на основе договоренности сторон".Как заявил ранее российский президент, целью возможных переговоров должна стать реализация формулы ООН, предполагающей создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и согласии с Израилем, "который, безусловно, тоже — видим же это — подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке и, конечно, имеет право на защиту, имеет право на то, чтобы обеспечить свое мирное существование".Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, в течение десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://radiosputnik.ria.ru/20231012/budanov-1902217399.html

https://ria.ru/20231013/politika-1902623177.html

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"Происходит утечка с Украины" – Путин о поставках оружия ХАМАС "Происходит утечка с Украины" – Путин о поставках оружия ХАМАС 2023-10-13T16:52 true PT0M26S

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в мире, украина, хамас, вооруженные силы украины, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году