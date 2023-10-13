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Путин заявил об утечке оружия с Украины на Ближний Восток - РИА Новости, 13.10.2023
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16:52 13.10.2023 (обновлено: 18:28 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/khamas-1902598457.html
Путин заявил об утечке оружия с Украины на Ближний Восток
Путин заявил об утечке оружия с Украины на Ближний Восток - РИА Новости, 13.10.2023
Путин заявил об утечке оружия с Украины на Ближний Восток
Вероятно, что оружие с Украины через черный рынок попало на Ближний Восток, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:52
2023-10-13T18:28
в мире
украина
хамас
вооруженные силы украины
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БИШКЕК, 13 окт — РИА Новости. Вероятно, что оружие с Украины через черный рынок попало на Ближний Восток, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию на саммит СНГ."Я сомневаюсь, что были поставки оружия с Украины, но я не сомневаюсь, что происходит утечка оружия с Украины. Уровень коррупции в Украине известен: очень высокий. Черный рынок складывается таким образом, что много желающих купить, а на Украине много желающих продать", — сказал он. По словам главы государства, "продают все, что можно продать". При этом он усомнился, что такие решения принимаются на уровне руководства страны.&quot;Если оружие продается, продают оружие. Тем более, что это продают в Россию, хотя если и в России будут продавать, я не удивлюсь ничему. А уж на международном рынке через страны Африки, Ближнего Востока — это само собой разумеется: точно продают&quot;, — добавил российский президент.Говоря об эскалации арабо-израильского конфликта Путин отметил, что Израиль столкнулся с беспрецедентной атакой, отвечает масштабно и "тоже достаточно жестокими методами".Он напомнил, что Москва готова стать посредником в мирном урегулировании кризиса."Россия может (помочь. — Прим. ред.) именно в силу того, что у нас и с Израилем сложились очень добрые отношения за последние, скажем, лет 15 точно совершенно, но и традиционные отношения с Палестиной, поэтому нас никто не заподозрит в том, что мы хотим кому-то подыгрывать", — сказал Путин отметив, что такое посредничество возможно, "только если оно кому-то нужно, потому что это всегда делается только на основе договоренности сторон".Как заявил ранее российский президент, целью возможных переговоров должна стать реализация формулы ООН, предполагающей создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и согласии с Израилем, "который, безусловно, тоже — видим же это — подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке и, конечно, имеет право на защиту, имеет право на то, чтобы обеспечить свое мирное существование".Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, в течение десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://radiosputnik.ria.ru/20231012/budanov-1902217399.html
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"Происходит утечка с Украины" – Путин о поставках оружия ХАМАС
"Происходит утечка с Украины" – Путин о поставках оружия ХАМАС
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в мире, украина, хамас, вооруженные силы украины, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Украина, Хамас, Вооруженные силы Украины, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Путин заявил об утечке оружия с Украины на Ближний Восток

Путин: не сомневаюсь, что оружие с Украины оказалось на Ближнем Востоке

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БИШКЕК, 13 окт — РИА Новости. Вероятно, что оружие с Украины через черный рынок попало на Ближний Восток, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию на саммит СНГ.
"Я сомневаюсь, что были поставки оружия с Украины, но я не сомневаюсь, что происходит утечка оружия с Украины. Уровень коррупции в Украине известен: очень высокий. Черный рынок складывается таким образом, что много желающих купить, а на Украине много желающих продать", — сказал он.
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По словам главы государства, "продают все, что можно продать". При этом он усомнился, что такие решения принимаются на уровне руководства страны.
«

"Если оружие продается, продают оружие. Тем более, что это продают в Россию, хотя если и в России будут продавать, я не удивлюсь ничему. А уж на международном рынке через страны Африки, Ближнего Востока — это само собой разумеется: точно продают", — добавил российский президент.

Говоря об эскалации арабо-израильского конфликта Путин отметил, что Израиль столкнулся с беспрецедентной атакой, отвечает масштабно и "тоже достаточно жестокими методами".

Утром 7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, боевики проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ израильские вооруженные силы (ЦАХАЛ) начали операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории.

Он напомнил, что Москва готова стать посредником в мирном урегулировании кризиса.
"Россия может (помочь. — Прим. ред.) именно в силу того, что у нас и с Израилем сложились очень добрые отношения за последние, скажем, лет 15 точно совершенно, но и традиционные отношения с Палестиной, поэтому нас никто не заподозрит в том, что мы хотим кому-то подыгрывать", — сказал Путин отметив, что такое посредничество возможно, "только если оно кому-то нужно, потому что это всегда делается только на основе договоренности сторон".
Как заявил ранее российский президент, целью возможных переговоров должна стать реализация формулы ООН, предполагающей создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и согласии с Израилем, "который, безусловно, тоже — видим же это — подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке и, конечно, имеет право на защиту, имеет право на то, чтобы обеспечить свое мирное существование".
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, в течение десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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