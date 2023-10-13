https://ria.ru/20231013/khamas-1902498269.html

ЦАХАЛ сообщил об уничтожении десятков позиций для запуска дронов ХАМАС

ЦАХАЛ сообщил об уничтожении десятков позиций для запуска дронов ХАМАС - РИА Новости, 13.10.2023

ЦАХАЛ сообщил об уничтожении десятков позиций для запуска дронов ХАМАС

ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили десятки позиции ХАМАС для запуска дронов в секторе Газа, подготовленных на крышах и внутри жилых домов, сообщила в... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T12:35

2023-10-13T12:35

2023-10-13T12:35

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили десятки позиции ХАМАС для запуска дронов в секторе Газа, подготовленных на крышах и внутри жилых домов, сообщила в пятницу армейская пресс-служба. "ЦАХАЛ уничтожил десятки позиций для запуска вражеских дронов, построенных на крышах и внутри жилых домов в секторе Газа", - говорится в сообщении. Военные добавили, что подобная тактика ХАМАС в очередной раз подтверждает "использование боевиками гражданских лиц в качестве живого щита".

https://ria.ru/20231013/operatsiya-1902496006.html

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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году