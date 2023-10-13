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ХАМАС призвал жителей сектора Газа игнорировать слова Израиля об эвакуации - РИА Новости, 13.10.2023
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12:09 13.10.2023 (обновлено: 12:58 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/khamas-1902490677.html
ХАМАС призвал жителей сектора Газа игнорировать слова Израиля об эвакуации
ХАМАС призвал жителей сектора Газа игнорировать слова Израиля об эвакуации - РИА Новости, 13.10.2023
ХАМАС призвал жителей сектора Газа игнорировать слова Израиля об эвакуации
Созданное в секторе Газа палестинским движением ХАМАС правительство призвало жителей сектора Газа игнорировать израильские рекомендации эвакуироваться с севера... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T12:09
2023-10-13T12:58
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ДОХА, 13 окт - РИА Новости. Созданное в секторе Газа палестинским движением ХАМАС правительство призвало жителей сектора Газа игнорировать израильские рекомендации эвакуироваться с севера в южные районы анклава. "Оккупационная администрация не оставляет попыток лживой информацией поколебать внутренний фронт. Среди таких попыток - обращение к сотрудникам международных организаций перемещаться на юг. Мы призываем наших граждан не поддаваться этим попыткам, которые являются частью психологической войны. Хотим проинформировать, что сотрудники этих организаций все еще на своих местах", - отметил глава пресс-офиса правительства в секторе Газа Салама Мааруф в Facebook* (социальная сеть запрещена в РФ как экстремистская). Армия обороны Израиля ранее в пятницу призвала мирных жителей эвакуироваться из города Газа в южном направлении "в целях обеспечения собственной безопасности и защиты". В заявлении израильских военных утверждалось, что в туннелях под домами и внутри зданий в городе Газа скрываются бойцы ХАМАС. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231013/ashkelon-1902486294.html
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, facebook, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, Хамас, ООН, Facebook, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС призвал жителей сектора Газа игнорировать слова Израиля об эвакуации

ХАМАС призвал жителей сектора Газа игнорировать требование Израиля уезжать на юг

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия израильских авиаударов в Газе
Последствия израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия израильских авиаударов в Газе
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ДОХА, 13 окт - РИА Новости. Созданное в секторе Газа палестинским движением ХАМАС правительство призвало жителей сектора Газа игнорировать израильские рекомендации эвакуироваться с севера в южные районы анклава.
"Оккупационная администрация не оставляет попыток лживой информацией поколебать внутренний фронт. Среди таких попыток - обращение к сотрудникам международных организаций перемещаться на юг. Мы призываем наших граждан не поддаваться этим попыткам, которые являются частью психологической войны. Хотим проинформировать, что сотрудники этих организаций все еще на своих местах", - отметил глава пресс-офиса правительства в секторе Газа Салама Мааруф в Facebook* (социальная сеть запрещена в РФ как экстремистская).
Ашкелон во время обстрела группировкой ХАМАС - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
ХАМАС заявило о новом массированном ракетном ударе по Ашкелону
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Армия обороны Израиля ранее в пятницу призвала мирных жителей эвакуироваться из города Газа в южном направлении "в целях обеспечения собственной безопасности и защиты". В заявлении израильских военных утверждалось, что в туннелях под домами и внутри зданий в городе Газа скрываются бойцы ХАМАС.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Вчера, 11:42
 
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