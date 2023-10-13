https://ria.ru/20231013/khamas-1902482777.html

Глава МИД Италии сравнил ХАМАС с нацистами

Глава МИД Италии сравнил ХАМАС с нацистами - РИА Новости, 13.10.2023

Глава МИД Италии сравнил ХАМАС с нацистами

Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни в интервью газете la Stampa выступил с жесткой критикой палестинского движения ХАМАС, в минувшие выходные... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T11:52

2023-10-13T11:52

2023-10-13T11:52

в мире

израиль

антонио таяни

хамас

мид италии

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сша

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РИМ, 13 окт - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни в интервью газете la Stampa выступил с жесткой критикой палестинского движения ХАМАС, в минувшие выходные атаковавшего Израиль, сравнив его членов с нацистами. Таяни в пятницу совершит визит в Израиль. "Террористы ХАМАС не отличаются от нацистов. Они трусы. Солдат не стал бы обезглавливать двухмесячного ребенка. И потом из сектора Газа продолжают падать ракеты. ХАМАС должен прекратить запуск ракет по Израилю, иначе очевидно, что последует реакция", - заявил Таяни. По словам Таяни, палестинский народ стал жертвой ХАМАС. Движение, добавил министр, желает "раскола между Западом и арабским миром". "ХАМАС хочет продолжить эту войну, чтобы сжечь мосты, которые строились между умеренным арабским миром и Израилем. Мы должны работать в противоположном направлении… - (то есть – ред.) изолировать террористов. Мы должны дать понять, что есть другой арабский народ, который не имеет к ним никакого отношения", - заявил Таяни. Газета Washington Post ранее начала расследование происхождения информации относительно отрезанных голов некоторых жертв нападения ХАМАС. О варварских казнях изначально сообщала корреспондентка канала i24, позже в среду об этом сообщил президент США Джо Байден. Однако издание пишет, что сам президент не видел подобных фотографий и его комментарии о предполагаемых зверствах основываются на заявлениях пресс-секретаря Нетаньяху. ХАМАС ранее назвало ложными утверждения СМИ о том, что члены движения "убивают детей, обезглавливают их и нападают на мирных жителей". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20231011/zapad-1901987027.html

https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, антонио таяни, хамас, мид италии, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша