Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал срок нахождения российских миротворцев в Карабахе - РИА Новости, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 13.10.2023 (обновлено: 16:43 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/karabakh-1902594298.html
Путин назвал срок нахождения российских миротворцев в Карабахе
Путин назвал срок нахождения российских миротворцев в Карабахе - РИА Новости, 13.10.2023
Путин назвал срок нахождения российских миротворцев в Карабахе
Формально российские миротворцы находятся в Карабахе до ноября 2025 года, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что этот вопрос будет решаться в... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:39
2023-10-13T16:43
ситуация в нагорном карабахе
в мире
нагорный карабах
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795759731_171:434:3041:2048_1920x0_80_0_0_88bb598c77eb5f4b23ebaac5bf0493bc.jpg
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Формально российские миротворцы находятся в Карабахе до ноября 2025 года, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что этот вопрос будет решаться в ближайшее время."Формально наши миротворцы находятся там до ноября 2025 года, и мы, конечно, в диалоге с партнерами должны будем определить, решить вопрос о том, что и как мы будем делать в ближайшее время, но это в процессе переговоров мы решим", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
нагорный карабах
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795759731_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_d6d8a3e4a887f1d008a2d534772081bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в нагорном карабахе, в мире, нагорный карабах, владимир путин
Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Нагорный Карабах, Владимир Путин
Путин назвал срок нахождения российских миротворцев в Карабахе

Путин: формально российские миротворцы в Карабахе находятся до ноября 2025 года

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы на блокпосту в Карабахе
Российские миротворцы на блокпосту в Карабахе - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Российские миротворцы на блокпосту в Карабахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Формально российские миротворцы находятся в Карабахе до ноября 2025 года, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что этот вопрос будет решаться в ближайшее время.
"Формально наши миротворцы находятся там до ноября 2025 года, и мы, конечно, в диалоге с партнерами должны будем определить, решить вопрос о том, что и как мы будем делать в ближайшее время, но это в процессе переговоров мы решим", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Прощание с Карабахом: уроки трагедии с двумя стульями
21 сентября, 08:00
 
Ситуация в Нагорном КарабахеВ миреНагорный КарабахВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала