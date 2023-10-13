https://ria.ru/20231013/karabakh-1902594298.html
Путин назвал срок нахождения российских миротворцев в Карабахе
Путин назвал срок нахождения российских миротворцев в Карабахе - РИА Новости, 13.10.2023
Путин назвал срок нахождения российских миротворцев в Карабахе
Формально российские миротворцы находятся в Карабахе до ноября 2025 года, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что этот вопрос будет решаться в... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:39
2023-10-13T16:39
2023-10-13T16:43
ситуация в нагорном карабахе
в мире
нагорный карабах
владимир путин
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Формально российские миротворцы находятся в Карабахе до ноября 2025 года, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что этот вопрос будет решаться в ближайшее время."Формально наши миротворцы находятся там до ноября 2025 года, и мы, конечно, в диалоге с партнерами должны будем определить, решить вопрос о том, что и как мы будем делать в ближайшее время, но это в процессе переговоров мы решим", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в нагорном карабахе, в мире, нагорный карабах, владимир путин
Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Нагорный Карабах, Владимир Путин
Путин назвал срок нахождения российских миротворцев в Карабахе
Путин: формально российские миротворцы в Карабахе находятся до ноября 2025 года