https://ria.ru/20231013/karabakh-1902594298.html

Путин назвал срок нахождения российских миротворцев в Карабахе

Путин назвал срок нахождения российских миротворцев в Карабахе - РИА Новости, 13.10.2023

Путин назвал срок нахождения российских миротворцев в Карабахе

Формально российские миротворцы находятся в Карабахе до ноября 2025 года, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что этот вопрос будет решаться в... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T16:39

2023-10-13T16:39

2023-10-13T16:43

ситуация в нагорном карабахе

в мире

нагорный карабах

владимир путин

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Формально российские миротворцы находятся в Карабахе до ноября 2025 года, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что этот вопрос будет решаться в ближайшее время."Формально наши миротворцы находятся там до ноября 2025 года, и мы, конечно, в диалоге с партнерами должны будем определить, решить вопрос о том, что и как мы будем делать в ближайшее время, но это в процессе переговоров мы решим", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

нагорный карабах

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

ситуация в нагорном карабахе, в мире, нагорный карабах, владимир путин