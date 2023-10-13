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Новые регионы РФ с 2024 года войдут в программу капремонта школ
Новые регионы РФ с 2024 года войдут в программу капремонта школ - РИА Новости, 13.10.2023
Новые регионы РФ с 2024 года войдут в программу капремонта школ
Новые регионы России с 2024 года войдут в программу капремонта школ, сообщается на сайте Минпросвещения России. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T19:05
2023-10-13T19:05
2023-10-13T19:05
год педагога и наставника
общество
сергей кравцов
образование
образование - общество
сн_образование
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Новые регионы России с 2024 года войдут в программу капремонта школ, сообщается на сайте Минпросвещения России. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщал, что программа с 2025 года станет бессрочной. "Программа капитальных ремонтов школ охватывает все больше участников, с 2024 года к ней присоединятся и новые регионы России", - говорится в сообщении. Создать программу капитального ремонта школ предложил президент России Владимир Путин на съезд партии "Единая Россия" еще в 2021 году, программа изначально была рассчитана на пять лет, а ее реализацию закрепили в народной программе партии. За два года отремонтировано почти три тысячи школ, а к 1 сентября удалось открыть 1293 отремонтированные школы в России.
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общество, сергей кравцов, образование, образование - общество, сн_образование
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, Образование, Образование - Общество, СН_Образование
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Новые регионы России с 2024 года войдут в программу капремонта школ, сообщается на сайте Минпросвещения России.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщал, что программа с 2025 года станет бессрочной.
"Программа капитальных ремонтов школ охватывает все больше участников, с 2024 года к ней присоединятся и новые регионы России", - говорится в сообщении.
Создать программу капитального ремонта школ предложил президент России Владимир Путин на съезд партии "Единая Россия" еще в 2021 году, программа изначально была рассчитана на пять лет, а ее реализацию закрепили в народной программе партии. За два года отремонтировано почти три тысячи школ, а к 1 сентября удалось открыть 1293 отремонтированные школы в России.