https://ria.ru/20231013/kapremont-1902643853.html

Новые регионы РФ с 2024 года войдут в программу капремонта школ

Новые регионы РФ с 2024 года войдут в программу капремонта школ - РИА Новости, 13.10.2023

Новые регионы РФ с 2024 года войдут в программу капремонта школ

Новые регионы России с 2024 года войдут в программу капремонта школ, сообщается на сайте Минпросвещения России. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T19:05

2023-10-13T19:05

2023-10-13T19:05

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

образование

образование - общество

сн_образование

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Новые регионы России с 2024 года войдут в программу капремонта школ, сообщается на сайте Минпросвещения России. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщал, что программа с 2025 года станет бессрочной. "Программа капитальных ремонтов школ охватывает все больше участников, с 2024 года к ней присоединятся и новые регионы России", - говорится в сообщении. Создать программу капитального ремонта школ предложил президент России Владимир Путин на съезд партии "Единая Россия" еще в 2021 году, программа изначально была рассчитана на пять лет, а ее реализацию закрепили в народной программе партии. За два года отремонтировано почти три тысячи школ, а к 1 сентября удалось открыть 1293 отремонтированные школы в России.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, образование, образование - общество, сн_образование