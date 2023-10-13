https://ria.ru/20231013/kaliningrad-1902491274.html

В Калининградской области построят новый морской курорт

В Калининградской области построят новый морской курорт - РИА Новости, 13.10.2023

В Калининградской области построят новый морской курорт

В Калининградской области появится новый морской курорт "Русская Балтика", сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T12:13

2023-10-13T12:13

2023-10-13T15:23

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КАЛИНИНГРАД, 13 окт — РИА Новости. В Калининградской области появится новый морской курорт "Русская Балтика", сообщила пресс-служба регионального правительства.Условия строительства обсудили губернатор Антон Алиханов и гендиректор корпорации "Туризм. РФ" Сергей Суханов. Они подписали соглашение о взаимодействии."Мы заканчиваем работу по освобождению земельных участков от арендных прав третьих лиц и начинаем работу по внесению изменений в генеральный план района", — говорится в релизе.Будущий курорт будет находиться на побережье Балтийского моря, в районе поселка Поваровка в Зеленоградском городском округе. Там предполагается построить гостиницы на три тысячи номеров.Ожидается, что к 2035 году число туристов в "Русской Балтике" достигнет двух миллионов в год.

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Мария Селиванова

новости - туризм, коммерческая недвижимость, калининград, калининградская область, антон алиханов, туризм