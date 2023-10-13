https://ria.ru/20231013/kadyrov-1902477690.html

Кадыров показал на видео встречу с Журавелем, сжегшим Коран

Кадыров показал на видео встречу с Журавелем, сжегшим Коран - РИА Новости, 13.10.2023

Кадыров показал на видео встречу с Журавелем, сжегшим Коран

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал фрагмент встречи со сжегшим Коран жителем Волгограда Никитой Журавелем, и назвал его агентом СБУ. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T11:39

2023-10-13T11:39

2023-10-13T11:39

россия

грозный

рамзан кадыров

служба безопасности украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал фрагмент встречи со сжегшим Коран жителем Волгограда Никитой Журавелем, и назвал его агентом СБУ."Фрагмент моей встречи с Никитой Журавелем, агентом СБУ, сжегшим Священный Коран. Ещё до задержания он был подготовлен к подобным диалогам и повторял заранее заученную фразу о том, что постепенно приближается к принятию Ислама. В искренности его желания я твердо усомнился, когда он лгал и пытался юлить в других темах, снова и снова плавно переводя разговор к тому, что в будущем, возможно, захочет стать мусульманином", — написал Кадыров.Глава Чечни полагает, что тот пытается посеять хаос в России, надеясь вызвать сожжением Корана гнев мусульман и стравить между собой конфессии.Кадыров заключил, что подобных Журавелю диверсантов, выставляемых на Западе героями и поборниками демократии и свободы слова, много, однако в России другие представления о свободе - свобода одних не ущемляет свободу других.Сегодня Журавель доставлен на заседание в Висаитовский районный суд Грозного.В мае силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб.В августе в Чечне начали проверку после жалобы Журавеля, что его в грозненском СИЗО избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам. В конце сентября Кадыров признал, что Адам избил сжегшего Коран мужчину, и заявил, что гордится поступком сына.

https://ria.ru/20231006/kadyrov-1901077211.html

https://ria.ru/20230606/spetssluzhby-1876391732.html

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Диалог Кадырова и волгоградца, сжегшего Коран Диалог Кадырова и волгоградца, сжегшего Коран 2023-10-13T11:39 true PT0M15S

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россия, грозный, рамзан кадыров, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф)