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Кадыров показал на видео встречу с Журавелем, сжегшим Коран - РИА Новости, 13.10.2023
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11:39 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/kadyrov-1902477690.html
Кадыров показал на видео встречу с Журавелем, сжегшим Коран
Кадыров показал на видео встречу с Журавелем, сжегшим Коран - РИА Новости, 13.10.2023
Кадыров показал на видео встречу с Журавелем, сжегшим Коран
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал фрагмент встречи со сжегшим Коран жителем Волгограда Никитой Журавелем, и назвал его агентом СБУ. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T11:39
2023-10-13T11:39
россия
грозный
рамзан кадыров
служба безопасности украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал фрагмент встречи со сжегшим Коран жителем Волгограда Никитой Журавелем, и назвал его агентом СБУ."Фрагмент моей встречи с Никитой Журавелем, агентом СБУ, сжегшим Священный Коран. Ещё до задержания он был подготовлен к подобным диалогам и повторял заранее заученную фразу о том, что постепенно приближается к принятию Ислама. В искренности его желания я твердо усомнился, когда он лгал и пытался юлить в других темах, снова и снова плавно переводя разговор к тому, что в будущем, возможно, захочет стать мусульманином", — написал Кадыров.Глава Чечни полагает, что тот пытается посеять хаос в России, надеясь вызвать сожжением Корана гнев мусульман и стравить между собой конфессии.Кадыров заключил, что подобных Журавелю диверсантов, выставляемых на Западе героями и поборниками демократии и свободы слова, много, однако в России другие представления о свободе - свобода одних не ущемляет свободу других.Сегодня Журавель доставлен на заседание в Висаитовский районный суд Грозного.В мае силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб.В августе в Чечне начали проверку после жалобы Журавеля, что его в грозненском СИЗО избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам. В конце сентября Кадыров признал, что Адам избил сжегшего Коран мужчину, и заявил, что гордится поступком сына.
https://ria.ru/20231006/kadyrov-1901077211.html
https://ria.ru/20230606/spetssluzhby-1876391732.html
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Диалог Кадырова и волгоградца, сжегшего Коран
Диалог Кадырова и волгоградца, сжегшего Коран
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россия, грозный, рамзан кадыров, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Грозный, Рамзан Кадыров, Служба безопасности Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Кадыров показал на видео встречу с Журавелем, сжегшим Коран

Кадыров опубликовал видео беседы со сжегшим Коран Никитой Журавелем

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал фрагмент встречи со сжегшим Коран жителем Волгограда Никитой Журавелем, и назвал его агентом СБУ.
"Фрагмент моей встречи с Никитой Журавелем, агентом СБУ, сжегшим Священный Коран. Ещё до задержания он был подготовлен к подобным диалогам и повторял заранее заученную фразу о том, что постепенно приближается к принятию Ислама. В искренности его желания я твердо усомнился, когда он лгал и пытался юлить в других темах, снова и снова плавно переводя разговор к тому, что в будущем, возможно, захочет стать мусульманином", — написал Кадыров.
Глава Чечни полагает, что тот пытается посеять хаос в России, надеясь вызвать сожжением Корана гнев мусульман и стравить между собой конфессии.
Кадыров заключил, что подобных Журавелю диверсантов, выставляемых на Западе героями и поборниками демократии и свободы слова, много, однако в России другие представления о свободе - свобода одних не ущемляет свободу других.
Глава Чечни Рамзан Кадров с сыном Адамом на церемонии награждения. Кадр видео
Сыну Кадырова Адаму присвоили звание героя Чеченской Республики
6 октября, 21:43
Сегодня Журавель доставлен на заседание в Висаитовский районный суд Грозного.
В мае силовики задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в СК, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб.
В августе в Чечне начали проверку после жалобы Журавеля, что его в грозненском СИЗО избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам. В конце сентября Кадыров признал, что Адам избил сжегшего Коран мужчину, и заявил, что гордится поступком сына.
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6 июня, 10:22
 
РоссияГрозныйРамзан КадыровСлужба безопасности УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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