https://ria.ru/20231013/izrail-1902606695.html

В АТОР рассказали, когда организованные туристы из России покинут Израиль

В АТОР рассказали, когда организованные туристы из России покинут Израиль - РИА Новости, 13.10.2023

В АТОР рассказали, когда организованные туристы из России покинут Израиль

Сейчас в Израиле остаются как минимум пять организованных российских туристов, они покинут страну в течение двух суток, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T18:24

2023-10-13T18:24

2023-10-13T18:24

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тель-авив

ассоциация туроператоров россии (атор)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Сейчас в Израиле остаются как минимум пять организованных российских туристов, они покинут страну в течение двух суток, сообщает АТОР.По данным туроператоров, почти все их клиенты уже улетели из Израиля. Продажу путевок туда участники рынка приостановили.Российские авиакомпании "Азимут" и Red Wings продолжают выполнять рейсы в Тель-Авив по расписанию.Билеты в Москву с вылетом сегодня стоят от 116 тысяч рублей, отмечают эксперты ассоциации.На 15 октября есть стыковочный перелет через Абу-Даби за 48 тысяч рублей на Etihad. То есть возможность добраться из Израиля в Россию сохраняется.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902554392.html

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тель-авив

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, израиль, россия, тель-авив, ассоциация туроператоров россии (атор), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, туристы