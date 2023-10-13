https://ria.ru/20231013/izrail-1902606695.html
В АТОР рассказали, когда организованные туристы из России покинут Израиль
В АТОР рассказали, когда организованные туристы из России покинут Израиль - РИА Новости, 13.10.2023
В АТОР рассказали, когда организованные туристы из России покинут Израиль
Сейчас в Израиле остаются как минимум пять организованных российских туристов, они покинут страну в течение двух суток, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T18:24
2023-10-13T18:24
2023-10-13T18:24
туризм
туризм
новости - туризм
израиль
россия
тель-авив
ассоциация туроператоров россии (атор)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Сейчас в Израиле остаются как минимум пять организованных российских туристов, они покинут страну в течение двух суток, сообщает АТОР.По данным туроператоров, почти все их клиенты уже улетели из Израиля. Продажу путевок туда участники рынка приостановили.Российские авиакомпании "Азимут" и Red Wings продолжают выполнять рейсы в Тель-Авив по расписанию.Билеты в Москву с вылетом сегодня стоят от 116 тысяч рублей, отмечают эксперты ассоциации.На 15 октября есть стыковочный перелет через Абу-Даби за 48 тысяч рублей на Etihad. То есть возможность добраться из Израиля в Россию сохраняется.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902554392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, израиль, россия, тель-авив, ассоциация туроператоров россии (атор), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Израиль, Россия, Тель-Авив, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, туристы
В АТОР рассказали, когда организованные туристы из России покинут Израиль
АТОР: организованные туристы из России покинут Израиль в течение двух суток