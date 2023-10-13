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Посольство рекомендовало россиянам покинуть Израиль - РИА Новости, 13.10.2023
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14:26 13.10.2023 (обновлено: 14:49 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/izrail-1902540760.html
Посольство рекомендовало россиянам покинуть Израиль
Посольство рекомендовало россиянам покинуть Израиль - РИА Новости, 13.10.2023
Посольство рекомендовало россиянам покинуть Израиль
Посольство России в Израиле на фоне эскалации палестино-израильского конфликта рекомендует россиянам покинуть страну, воспользовавшись регулярными рейсами,... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T14:26
2023-10-13T14:49
израиль
россия
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Посольство России в Израиле на фоне эскалации палестино-израильского конфликта рекомендует россиянам покинуть страну, воспользовавшись регулярными рейсами, сообщили РИА Новости в российской дипломатической миссии."Обращаем также внимание на то, что на сегодняшний день остаётся возможность покинуть Израиль, в том числе российскими регулярными авиарейсами и рейсами других компаний. Настоятельно рекомендуем российским гражданам ей воспользоваться. Со своей стороны, продолжаем следить за ситуацией с вылетами из тель-авивского международного аэропорта", - говорится в сообщении.В посольстве добавили, что в оперативном режиме получают актуальные сведения, связанные с проверкой заявлений в отношении граждан России, с которыми потеряна связь на территории Израиля. "Эта работа ведётся благодаря налаженному прямому контакту взаимодействия между Главным штабом полиции Израиля и МВД России", - отметили в дипломатической миссии.
https://ria.ru/20231010/izrail-1901569949.html
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израиль, россия, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Россия, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Посольство рекомендовало россиянам покинуть Израиль

Посольство рекомендовало россиянам покинуть Израиль регулярными рейсами

© AP Photo / Dan BaliltyАэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве
Аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Dan Balilty
Аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Посольство России в Израиле на фоне эскалации палестино-израильского конфликта рекомендует россиянам покинуть страну, воспользовавшись регулярными рейсами, сообщили РИА Новости в российской дипломатической миссии.
"Обращаем также внимание на то, что на сегодняшний день остаётся возможность покинуть Израиль, в том числе российскими регулярными авиарейсами и рейсами других компаний. Настоятельно рекомендуем российским гражданам ей воспользоваться. Со своей стороны, продолжаем следить за ситуацией с вылетами из тель-авивского международного аэропорта", - говорится в сообщении.
В посольстве добавили, что в оперативном режиме получают актуальные сведения, связанные с проверкой заявлений в отношении граждан России, с которыми потеряна связь на территории Израиля. "Эта работа ведётся благодаря налаженному прямому контакту взаимодействия между Главным штабом полиции Израиля и МВД России", - отметили в дипломатической миссии.
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ИзраильРоссияВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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