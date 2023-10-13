https://ria.ru/20231013/izrail-1902540760.html

Посольство рекомендовало россиянам покинуть Израиль

Посольство рекомендовало россиянам покинуть Израиль - РИА Новости, 13.10.2023

Посольство рекомендовало россиянам покинуть Израиль

Посольство России в Израиле на фоне эскалации палестино-израильского конфликта рекомендует россиянам покинуть страну, воспользовавшись регулярными рейсами,... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T14:26

2023-10-13T14:26

2023-10-13T14:49

израиль

россия

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Посольство России в Израиле на фоне эскалации палестино-израильского конфликта рекомендует россиянам покинуть страну, воспользовавшись регулярными рейсами, сообщили РИА Новости в российской дипломатической миссии."Обращаем также внимание на то, что на сегодняшний день остаётся возможность покинуть Израиль, в том числе российскими регулярными авиарейсами и рейсами других компаний. Настоятельно рекомендуем российским гражданам ей воспользоваться. Со своей стороны, продолжаем следить за ситуацией с вылетами из тель-авивского международного аэропорта", - говорится в сообщении.В посольстве добавили, что в оперативном режиме получают актуальные сведения, связанные с проверкой заявлений в отношении граждан России, с которыми потеряна связь на территории Израиля. "Эта работа ведётся благодаря налаженному прямому контакту взаимодействия между Главным штабом полиции Израиля и МВД России", - отметили в дипломатической миссии.

https://ria.ru/20231010/izrail-1901569949.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

израиль, россия, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году