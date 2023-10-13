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Посольство в Израиле сообщило о росте числа погибших россиян - РИА Новости, 13.10.2023
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14:24 13.10.2023 (обновлено: 15:04 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/izrail-1902540106.html
Посольство в Израиле сообщило о росте числа погибших россиян
Посольство в Израиле сообщило о росте числа погибших россиян - РИА Новости, 13.10.2023
Посольство в Израиле сообщило о росте числа погибших россиян
Число россиян, погибших из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, продолжает расти, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Израиле. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T14:24
2023-10-13T15:04
россия
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
ближний восток
дмитрий песков
хамас
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт — РИА Новости. Число россиян, погибших из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, продолжает расти, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Израиле."С прискорбием сообщаем, что, согласно поступающим от израильской стороны данным, число погибших граждан Российской Федерации продолжает расти. В настоящее время консульский отдел посольства России проводит необходимую проверку", — отметили в дипмиссии.Дипломаты уточнили, что по состоянию на два часа дня 13 октября пропавшими без вести числятся 12 россиян.Как заявил в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, четкой информации о количестве погибших и взятых в плен во время палестино-израильского конфликта россиян по-прежнему нет. За день до этого посольство сообщало о четверых погибших. Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.
https://ria.ru/20231013/sng-1902533913.html
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россия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, ближний восток, дмитрий песков, хамас, армия обороны израиля (цахал)
Россия, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Ближний Восток, Дмитрий Песков, Хамас, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Посольство в Израиле сообщило о росте числа погибших россиян

Посольство сообщило о росте числа погибших граждан РФ в Израиле

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIСгоревшие автомобили в израильском Ашдоде
Сгоревшие автомобили в израильском Ашдоде - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
Сгоревшие автомобили в израильском Ашдоде
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт — РИА Новости. Число россиян, погибших из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, продолжает расти, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Израиле.
«
"С прискорбием сообщаем, что, согласно поступающим от израильской стороны данным, число погибших граждан Российской Федерации продолжает расти. В настоящее время консульский отдел посольства России проводит необходимую проверку", — отметили в дипмиссии.
Дипломаты уточнили, что по состоянию на два часа дня 13 октября пропавшими без вести числятся 12 россиян.
Как заявил в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, четкой информации о количестве погибших и взятых в плен во время палестино-израильского конфликта россиян по-прежнему нет. За день до этого посольство сообщало о четверых погибших.
Последствия израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
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Вчера, 14:16

Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и в течение десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

 
РоссияИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреБлижний ВостокДмитрий ПесковХамасАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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