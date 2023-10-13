https://ria.ru/20231013/izrail-1902540106.html

Посольство в Израиле сообщило о росте числа погибших россиян

Посольство в Израиле сообщило о росте числа погибших россиян - РИА Новости, 13.10.2023

Посольство в Израиле сообщило о росте числа погибших россиян

Число россиян, погибших из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, продолжает расти, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Израиле. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T14:24

2023-10-13T14:24

2023-10-13T15:04

россия

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

ближний восток

дмитрий песков

хамас

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт — РИА Новости. Число россиян, погибших из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, продолжает расти, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Израиле."С прискорбием сообщаем, что, согласно поступающим от израильской стороны данным, число погибших граждан Российской Федерации продолжает расти. В настоящее время консульский отдел посольства России проводит необходимую проверку", — отметили в дипмиссии.Дипломаты уточнили, что по состоянию на два часа дня 13 октября пропавшими без вести числятся 12 россиян.Как заявил в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, четкой информации о количестве погибших и взятых в плен во время палестино-израильского конфликта россиян по-прежнему нет. За день до этого посольство сообщало о четверых погибших. Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.

https://ria.ru/20231013/sng-1902533913.html

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израиль

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россия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, ближний восток, дмитрий песков, хамас, армия обороны израиля (цахал)