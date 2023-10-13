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СМИ: разведка США сочла конфликт между Израилем и "Хезболлой" маловероятным - РИА Новости, 13.10.2023
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11:39 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/izrail-1902477482.html
СМИ: разведка США сочла конфликт между Израилем и "Хезболлой" маловероятным
СМИ: разведка США сочла конфликт между Израилем и "Хезболлой" маловероятным - РИА Новости, 13.10.2023
СМИ: разведка США сочла конфликт между Израилем и "Хезболлой" маловероятным
Разведка США в своем февральском аналитическом документе посчитала конфликт между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" маловероятным, пишет газета... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T11:39
2023-10-13T11:39
в мире
израиль
сша
хезболла
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. Разведка США в своем февральском аналитическом документе посчитала конфликт между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" маловероятным, пишет газета Washington Post. "Согласно совершенно секретному документу разведки США…, массированная атака со стороны "Хезболлы"… была бы маловероятна", - пишет газета со ссылкой на аналитический документ, подготовленный разведкой США для Объединенного комитета начальников штабов. По мнению аналитиков разведки США, которое приводит издание, с момента заключения соглашения в октябре 2022 года Израиль и ливанское движение находятся в состоянии "взаимного сдерживания". Как утверждается, совершая провокации, каждая из сторон пытается продемонстрировать другой, что она настороже, однако сами действия рассчитаны на то, чтобы избежать жертв. Тем не менее эксперт Вашингтонского института ближневосточной политики Мэтью Левитт заявил газете, что на фоне нынешней эскалации "Хезболла" с большей вероятностью может попытаться использовать ситуацию в своих интересах. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html
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в мире, израиль, сша, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Хезболла, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: разведка США сочла конфликт между Израилем и "Хезболлой" маловероятным

WP: разведка США в феврале посчитала конфликт Израиля и "Хезболлы" маловероятным

© РИА Новости / Михаил АлаеддинФлаги движения "Хезболла" в деревне Адейси на границе с Израилем
Флаги движения Хезболла в деревне Адейси на границе с Израилем - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Флаги движения "Хезболла" в деревне Адейси на границе с Израилем. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. Разведка США в своем февральском аналитическом документе посчитала конфликт между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" маловероятным, пишет газета Washington Post.
«
"Согласно совершенно секретному документу разведки США…, массированная атака со стороны "Хезболлы"… была бы маловероятна", - пишет газета со ссылкой на аналитический документ, подготовленный разведкой США для Объединенного комитета начальников штабов.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
Вчера, 08:00
По мнению аналитиков разведки США, которое приводит издание, с момента заключения соглашения в октябре 2022 года Израиль и ливанское движение находятся в состоянии "взаимного сдерживания". Как утверждается, совершая провокации, каждая из сторон пытается продемонстрировать другой, что она настороже, однако сами действия рассчитаны на то, чтобы избежать жертв.
Тем не менее эксперт Вашингтонского института ближневосточной политики Мэтью Левитт заявил газете, что на фоне нынешней эскалации "Хезболла" с большей вероятностью может попытаться использовать ситуацию в своих интересах.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Флаги США и Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
США толкают Израиль к уничтожению
12 октября, 08:00
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреИзраильСШАХезболлаХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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