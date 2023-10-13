https://ria.ru/20231013/izmena-1902413392.html
"Грустный роман". В Польше рассказали об измене Киева
"Грустный роман". В Польше рассказали об измене Киева - РИА Новости, 13.10.2023
"Грустный роман". В Польше рассказали об измене Киева
Польские чиновники недовольны тем, что Украина самостоятельно ведет переговоры с ЕС, игнорируя посредничество Варшавы, сообщают польские эксперты в материале... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T03:40
2023-10-13T03:40
2023-10-13T09:47
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Польские чиновники недовольны тем, что Украина самостоятельно ведет переговоры с ЕС, игнорируя посредничество Варшавы, сообщают польские эксперты в материале The Japan Times."Некоторые польские чиновники смотрят на это (отношения с Украиной. — Прим. ред.) как на неудачный роман. Такое поведение Киева кажется им предательством", — заявил директор Восточного отделения Германского фонда Маршалла Михаль Барановский.Эксперт также заметил, что напряженность в отношениях Киева и Варшавы может стать большой проблемой для США. Он считает, что Вашингтон рассматривает партнерство Украины и Польши в качестве важного элемента системы безопасности в Европе.По мнению главы польского аналитического центра ECFR Петра Бураса, из-за низкого влияния Варшавы в ЕС ее вмешательство в отношения Киева с Европой иногда оказывается контрпродуктивным."Украине больше не нужна Варшава, чтобы разговаривать с Брюсселем, Берлином и другими европейскими столицами", — добавил Петр Бурас.Отношения между Киевом и Варшавой существенно ухудшились в последние недели из-за вопроса об экспорте украинского зерна через территорию соседних восточноевропейских стран. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных государств Евросоюза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО.
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в мире, украина, польша, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Евросоюз
"Грустный роман". В Польше рассказали об измене Киева
Japan Times: в Варшаве недовольны тем, что Украина общается с ЕС в обход Польши