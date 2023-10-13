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В Китае рассказали, чем Россия напугала Запад - РИА Новости, 13.10.2023
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01:50 13.10.2023 (обновлено: 03:30 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/ispug-1902410053.html
В Китае рассказали, чем Россия напугала Запад
В Китае рассказали, чем Россия напугала Запад - РИА Новости, 13.10.2023
В Китае рассказали, чем Россия напугала Запад
На Западе встревожились из-за испытания российской межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной установкой, заявил обозреватель китайской газеты... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T01:50
2023-10-13T03:30
в мире
россия
сша
китай
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. На Западе встревожились из-за испытания российской межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной установкой, заявил обозреватель китайской газеты Paper Тан Цзюнь."Поскольку "Буревестник" обладает мощной способностью по стратегическому сдерживанию, его появление вызвало большое беспокойство в США и других западных державах", — написал журналист.По его словам, успешное испытание нового оружия "деморализует противников" России.Ранее президент России Владимир Путин заявил об успешном испытании межконтинентальной ракеты "Буревестник" с ядерной установкой."Буревестник" — одна из новейших систем оружия. По данным Минобороны, речь идет о межконтинентальной крылатой ракете практически неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Она способна нести ядерную боеголовку. Российские военные отмечали, что низколетящая малозаметная крылатая ракета неуязвима для всех существующих и перспективных систем как противоракетной, так и противовоздушной обороны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231010/ispytaniya-1901675687.html
https://ria.ru/20231010/burevestnik-1901777161.html
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в мире, россия, сша, китай, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
В мире, Россия, США, Китай, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
В Китае рассказали, чем Россия напугала Запад

Paper: Запад забил тревогу из-за испытания РФ крылатой ракеты "Буревестник"

© РИА Новости / Минобороны РФКрылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник"
Крылатая ракета с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Минобороны РФ
Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. На Западе встревожились из-за испытания российской межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной установкой, заявил обозреватель китайской газеты Paper Тан Цзюнь.
«
"Поскольку "Буревестник" обладает мощной способностью по стратегическому сдерживанию, его появление вызвало большое беспокойство в США и других западных державах", — написал журналист.
По его словам, успешное испытание нового оружия "деморализует противников" России.
Ранее президент России Владимир Путин заявил об успешном испытании межконтинентальной ракеты "Буревестник" с ядерной установкой.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Американский разведчик отреагировал на слова Путина о ядерных испытаниях
10 октября, 10:37
"Буревестник" — одна из новейших систем оружия. По данным Минобороны, речь идет о межконтинентальной крылатой ракете практически неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Она способна нести ядерную боеголовку. Российские военные отмечали, что низколетящая малозаметная крылатая ракета неуязвима для всех существующих и перспективных систем как противоракетной, так и противовоздушной обороны.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
"Супероружие": СМИ рассказали о российской ракете "Судного дня"
10 октября, 14:37
 
В миреРоссияСШАКитаймежконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
 
 
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