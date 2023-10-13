https://ria.ru/20231013/ispug-1902410053.html

В Китае рассказали, чем Россия напугала Запад

В Китае рассказали, чем Россия напугала Запад - РИА Новости, 13.10.2023

В Китае рассказали, чем Россия напугала Запад

На Западе встревожились из-за испытания российской межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной установкой, заявил обозреватель китайской газеты... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T01:50

2023-10-13T01:50

2023-10-13T03:30

в мире

россия

сша

китай

межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. На Западе встревожились из-за испытания российской межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной установкой, заявил обозреватель китайской газеты Paper Тан Цзюнь."Поскольку "Буревестник" обладает мощной способностью по стратегическому сдерживанию, его появление вызвало большое беспокойство в США и других западных державах", — написал журналист.По его словам, успешное испытание нового оружия "деморализует противников" России.Ранее президент России Владимир Путин заявил об успешном испытании межконтинентальной ракеты "Буревестник" с ядерной установкой."Буревестник" — одна из новейших систем оружия. По данным Минобороны, речь идет о межконтинентальной крылатой ракете практически неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Она способна нести ядерную боеголовку. Российские военные отмечали, что низколетящая малозаметная крылатая ракета неуязвима для всех существующих и перспективных систем как противоракетной, так и противовоздушной обороны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231010/ispytaniya-1901675687.html

https://ria.ru/20231010/burevestnik-1901777161.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сша, китай, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"