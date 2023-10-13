https://ria.ru/20231013/iran-1902501728.html

В Иране проходят крупные демонстрации в поддержку палестинского народа

В Иране проходят крупные демонстрации в поддержку палестинского народа - РИА Новости, 13.10.2023

В Иране проходят крупные демонстрации в поддержку палестинского народа

Власти Ирана организовали уже вторые по счету крупные демонстрации по всей стране в поддержку палестинского народа после того, как ХАМАС начал операцию "Потоп... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T12:48

2023-10-13T12:48

2023-10-13T14:00

в мире

израиль

иран

палестина

хамас

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Власти Ирана организовали уже вторые по счету крупные демонстрации по всей стране в поддержку палестинского народа после того, как ХАМАС начал операцию "Потоп Аль-Аксы" против Израиля, сообщило агентство IRNA. "Демонстрации иранцев проходят по всей стране в поддержку палестинского народа", - говорится в сообщении. В ходе шествий жители республики несут флаги Палестины и проирански настроенным ливанским движением "Хезболлах". Исламское духовенство, которое направляет манифестацию, вместе с ее участниками скандирует лозунги "Смерть Америки!" и "Смерть Израилю!". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, иран, палестина, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году