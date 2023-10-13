https://ria.ru/20231013/irak-1902583894.html

Путина пригласили посетить Ирак

Путина пригласили посетить Ирак - РИА Новости, 13.10.2023

Путина пригласили посетить Ирак

Президента России Владимира Путина ждут с визитом в Ираке, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T16:10

2023-10-13T16:10

2023-10-13T16:10

ирак

россия

владимир путин

дмитрий песков

в мире

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президента России Владимира Путина ждут с визитом в Ираке, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков."Да, его ждут в Ираке", - сказал он журналистам на вопрос, получал ли Путин предложение посетить Ирак во время недавнего визита в РФ премьер-министра Ирака.Путин провел 10 октября переговоры в Кремле с премьер-министром Ирака Мухаммеда ас-Судани. В среду они вместе приняли участие в Российской энергетической неделе.

https://ria.ru/20231010/otnosheniya-1901588038.html

ирак

россия

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ирак, россия, владимир путин, дмитрий песков, в мире