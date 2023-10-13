https://ria.ru/20231013/irak-1902583894.html
Путина пригласили посетить Ирак
Путина пригласили посетить Ирак - РИА Новости, 13.10.2023
Путина пригласили посетить Ирак
Президента России Владимира Путина ждут с визитом в Ираке, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:10
2023-10-13T16:10
2023-10-13T16:10
ирак
россия
владимир путин
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794892732_0:0:2814:1584_1920x0_80_0_0_daab9560ab2b2b40a9dcddf3737d2461.jpg
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президента России Владимира Путина ждут с визитом в Ираке, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков."Да, его ждут в Ираке", - сказал он журналистам на вопрос, получал ли Путин предложение посетить Ирак во время недавнего визита в РФ премьер-министра Ирака.Путин провел 10 октября переговоры в Кремле с премьер-министром Ирака Мухаммеда ас-Судани. В среду они вместе приняли участие в Российской энергетической неделе.
https://ria.ru/20231010/otnosheniya-1901588038.html
ирак
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794892732_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_52916119426b4c73a1e711b85b04beb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирак, россия, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Ирак, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
Путина пригласили посетить Ирак
Песков: Путина пригласили посетить Ирак
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президента России Владимира Путина ждут с визитом в Ираке, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
"Да, его ждут в Ираке", - сказал он журналистам на вопрос, получал ли Путин предложение посетить Ирак во время недавнего визита в РФ премьер-министра Ирака.
Путин провел 10 октября переговоры в Кремле с премьер-министром Ирака Мухаммеда ас-Судани. В среду они вместе приняли участие в Российской энергетической неделе.
Межгосударственные отношения России и Ирака