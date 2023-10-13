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Путина пригласили посетить Ирак - РИА Новости, 13.10.2023
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16:10 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/irak-1902583894.html
Путина пригласили посетить Ирак
Путина пригласили посетить Ирак - РИА Новости, 13.10.2023
Путина пригласили посетить Ирак
Президента России Владимира Путина ждут с визитом в Ираке, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:10
2023-10-13T16:10
ирак
россия
владимир путин
дмитрий песков
в мире
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президента России Владимира Путина ждут с визитом в Ираке, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков."Да, его ждут в Ираке", - сказал он журналистам на вопрос, получал ли Путин предложение посетить Ирак во время недавнего визита в РФ премьер-министра Ирака.Путин провел 10 октября переговоры в Кремле с премьер-министром Ирака Мухаммеда ас-Судани. В среду они вместе приняли участие в Российской энергетической неделе.
https://ria.ru/20231010/otnosheniya-1901588038.html
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ирак, россия, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Ирак, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
Путина пригласили посетить Ирак

Песков: Путина пригласили посетить Ирак

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президента России Владимира Путина ждут с визитом в Ираке, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
"Да, его ждут в Ираке", - сказал он журналистам на вопрос, получал ли Путин предложение посетить Ирак во время недавнего визита в РФ премьер-министра Ирака.
Путин провел 10 октября переговоры в Кремле с премьер-министром Ирака Мухаммеда ас-Судани. В среду они вместе приняли участие в Российской энергетической неделе.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Республики Ирак Фуад Хусейн во время встречи в Багдаде - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Межгосударственные отношения России и Ирака
10 октября, 01:01
 
ИракРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковВ мире
 
 
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