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Низкие уровни воды на Каспии грозят инцидентами с судами - РИА Новости, 13.10.2023
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03:05 13.10.2023 (обновлено: 10:03 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/intsidenty-1902413276.html
Низкие уровни воды на Каспии грозят инцидентами с судами
Низкие уровни воды на Каспии грозят инцидентами с судами - РИА Новости, 13.10.2023
Низкие уровни воды на Каспии грозят инцидентами с судами
На этой неделе на Каспийском море из-за низких уровней воды могут произойти инциденты с судами различных классов, сообщается на сайте Всероссийского... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T03:05
2023-10-13T10:03
происшествия
каспийское море
махачкала
россия
внии гочс
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. На этой неделе на Каспийском море из-за низких уровней воды могут произойти инциденты с судами различных классов, сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Уровни воды продолжают держаться ниже неблагоприятной отметки в Республике Дагестан, на Среднем Каспии, у Махачкалы, где существует вероятность возникновения инцидентов с судами всех типов", — говорится в публикации. При этом отмечается, что в целом гидрологическая обстановка на территории России соответствует сезонным нормам.
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происшествия, каспийское море, махачкала, россия, внии гочс
Происшествия, Каспийское море, Махачкала, Россия, ВНИИ ГОЧС
Низкие уровни воды на Каспии грозят инцидентами с судами

ВНИИ ГОЧС: низкие уровни воды на Каспии грозят инцидентами с судами

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкГородской пляж в Махачкале
Городской пляж в Махачкале - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Городской пляж в Махачкале. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. На этой неделе на Каспийском море из-за низких уровней воды могут произойти инциденты с судами различных классов, сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"Уровни воды продолжают держаться ниже неблагоприятной отметки в Республике Дагестан, на Среднем Каспии, у Махачкалы, где существует вероятность возникновения инцидентов с судами всех типов", — говорится в публикации.
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При этом отмечается, что в целом гидрологическая обстановка на территории России соответствует сезонным нормам.
 
ПроисшествияКаспийское мореМахачкалаРоссияВНИИ ГОЧС
 
 
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