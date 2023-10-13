https://ria.ru/20231013/intsidenty-1902413276.html

Низкие уровни воды на Каспии грозят инцидентами с судами

Низкие уровни воды на Каспии грозят инцидентами с судами - РИА Новости, 13.10.2023

Низкие уровни воды на Каспии грозят инцидентами с судами

На этой неделе на Каспийском море из-за низких уровней воды могут произойти инциденты с судами различных классов, сообщается на сайте Всероссийского... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T03:05

2023-10-13T03:05

2023-10-13T10:03

происшествия

каспийское море

махачкала

россия

внии гочс

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. На этой неделе на Каспийском море из-за низких уровней воды могут произойти инциденты с судами различных классов, сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Уровни воды продолжают держаться ниже неблагоприятной отметки в Республике Дагестан, на Среднем Каспии, у Махачкалы, где существует вероятность возникновения инцидентов с судами всех типов", — говорится в публикации. При этом отмечается, что в целом гидрологическая обстановка на территории России соответствует сезонным нормам.

https://ria.ru/20231005/tsiklony-1900576399.html

каспийское море

махачкала

россия

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происшествия, каспийское море, махачкала, россия, внии гочс