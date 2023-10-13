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В Грузии озвучат решение по иску об импичменте президенту 16 октября - РИА Новости, 13.10.2023
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14:35 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/impichment-1902545558.html
В Грузии озвучат решение по иску об импичменте президенту 16 октября
В Грузии озвучат решение по иску об импичменте президенту 16 октября - РИА Новости, 13.10.2023
В Грузии озвучат решение по иску об импичменте президенту 16 октября
Конституционный суд Грузии 16 октября озвучит свое решение по иску об импичменте президенту Саломе Зурабишвили, который ранее подала правящая партия "Грузинская РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T14:35
2023-10-13T14:35
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ТБИЛИСИ, 13 окт - РИА Новости. Конституционный суд Грузии 16 октября озвучит свое решение по иску об импичменте президенту Саломе Зурабишвили, который ранее подала правящая партия "Грузинская мечта" из-за ее несогласованных с правительством визитов, заявил председатель КС Мераб Турава журналистам. Ранее "Грузинская мечта" подала иск в конституционный суд и начала процесс импичмента Зурабишвили из-за ее несогласованных с правительством зарубежных поездок. В начале октября КС завершил трехдневные слушания по этому вопросу. Президент считается отстраненным от должности в порядке импичмента, если суд признает нарушение и это решение поддержат не менее двух третей полного состава парламента. У парламентского большинства 84 голоса из 150, для импичмента необходимо не менее 100. "Заявка была зарегистрирована 14 числа (сентября - ред.), пленуму была передана 15-го. То есть последний день передачи решения парламенту - это 14 октября. Однако, так как этот день совпадает с нерабочим днем, то согласно регламенту конституционного суда возможно озвучить решение в первый рабочий день, то есть 16 октября", - заявил Турава. Правительство Грузии отказало Зурабишвили в зарубежных визитах в 10 государств, в том числе в Германию, на Украину, в Израиль и ОАЭ.
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в мире, грузия, германия, украина, саломе зурабишвили
В мире, Грузия, Германия, Украина, Саломе Зурабишвили
В Грузии озвучат решение по иску об импичменте президенту 16 октября

КС Грузии озвучит решение по иску об импичменте Зурабишвили 16 октября

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 13 окт - РИА Новости. Конституционный суд Грузии 16 октября озвучит свое решение по иску об импичменте президенту Саломе Зурабишвили, который ранее подала правящая партия "Грузинская мечта" из-за ее несогласованных с правительством визитов, заявил председатель КС Мераб Турава журналистам.
Ранее "Грузинская мечта" подала иск в конституционный суд и начала процесс импичмента Зурабишвили из-за ее несогласованных с правительством зарубежных поездок. В начале октября КС завершил трехдневные слушания по этому вопросу. Президент считается отстраненным от должности в порядке импичмента, если суд признает нарушение и это решение поддержат не менее двух третей полного состава парламента. У парламентского большинства 84 голоса из 150, для импичмента необходимо не менее 100.
"Заявка была зарегистрирована 14 числа (сентября - ред.), пленуму была передана 15-го. То есть последний день передачи решения парламенту - это 14 октября. Однако, так как этот день совпадает с нерабочим днем, то согласно регламенту конституционного суда возможно озвучить решение в первый рабочий день, то есть 16 октября", - заявил Турава.
Правительство Грузии отказало Зурабишвили в зарубежных визитах в 10 государств, в том числе в Германию, на Украину, в Израиль и ОАЭ.
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