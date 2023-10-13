https://ria.ru/20231013/gorev-1902464470.html

Валерий Горев: дети не стали болеть чаще, мы стали лучше выявлять

Валерий Горев: дети не стали болеть чаще, мы стали лучше выявлять - РИА Новости, 13.10.2023

Валерий Горев: дети не стали болеть чаще, мы стали лучше выявлять

Морозовская детская городская клиническая больница в этом году отмечает юбилей – 120 лет с момента основания. Это одно из старейших медицинских учреждений... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T11:00

2023-10-13T11:00

2023-10-13T11:07

интервью

москва

морозовская детская городская клиническая больница

коммунарка (москва)

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Морозовская детская городская клиническая больница в этом году отмечает юбилей – 120 лет с момента основания. Это одно из старейших медицинских учреждений Москвы. О том, как изменилась больница за более чем вековую историю, какие уникальные технологии применяются в ее стенах, сколько маленьких пациентов лечат ежегодно, и каких показателей достигла столица в части снижения младенческой смертности, в интервью РИА Новости рассказал главный врач Морозовской детской больницы, главный неонатолог города Валерий Горев. Беседовала Ольга Овчинникова.– Валерий Викторович, что изменилось в больнице за 120 лет существования? Что она сегодня из себя представляет?– За 120 лет Морозовская больница, конечно же, значительно преобразилась, но при этом сохранив все то целеполагание, с которым открывался наш стационар. В 1903 году наш стационар был построен на средства Викулы Елисеевича Морозова его сыном – Алексеем Викуловичем Морозовым. Первоначально было 100 коек инфекционного и хирургического профилей.Мы очень сильно и серьезно приросли за эти 120 лет. Сегодня Морозовская больница – это около 1 300 коек с учетом реанимационных. Но самое главное, коллектив Морозовской не утратил желание развиваться, расти, приобретать новые компетенции. И недаром с 1903 года основным девизом работы Морозовской больницы было "Милосердие и профессионализм".– Сколько маленьких пациентов удалось вылечить за этот период? А сколько сейчас принимаете ежегодно?– Вы знаете, подсчитать, сколько маленьких пациентов прошли лечение в стенах Морозовской за всю ее историю практически невозможно. Но даже годовые цифры очень серьезно впечатляют. На протяжении уже нескольких лет в круглосуточный стационар госпитализируются и получают лечение по разным профилям более 80 тысяч детей в год. А если еще прибавить тех пациентов, которые получают помощь в нашем стационаре в разных формах амбулаторного приема, диагностического, либо специализированного приема узких специалистов, либо просто с каким-то недугом поступили на уровень приемного отделения, но в рамках осмотра и диагностики не требовалась госпитализация, то в совокупности это будет более 150 тысяч детей в год, которые проходят через Морозовскую больницу.– Как вы уже упомянули, больница была создана для того, чтобы бороться с инфекционными заболеваниями детей. На чем главная специализация сегодня, чем отличаетесь от других больниц?– На сегодняшний день логистика работы с инфекционными пациентами, то, как должны быть устроены инфекционные стационары, очень сильно поменялась. Сегодня в городе построены ультрасовременные, отвечающие всем потребностям стационары. И поэтому необходимость продолжать инфекционную компетенцию именно в стенах Морозовской больницы отпала.Но за все эти годы, за все 120 лет, Морозовская больница была в лидерах по накоплению компетенций в различных узких специализациях. К примеру, в стенах Морозовской больницы были открыты первое рентгенологическое отделение, первое кардиоревматологическое отделение, первое эндокринологическое отделение, первое детское отоларингологическое отделение, самые первые узкоспециализированные койки онкологического и гематологического профиля. На сегодняшний день наш стационар, прежде всего, известен тем, что мы имеем самое большое количество узкоспециализированных профилей, по которым мы оказываем медицинскую помощь, в стране. Именно это дает, безусловно, ряд преимуществ нашим пациентам. Междисциплинарность Морозовской больницы дает возможность помочь пациенту практически любого профиля, любого заболевания, с любыми сопутствующими состояниями.Сегодня у нас работает 48 отделений по 30 профилям, больше, чем в любой другой больнице страны.– С какими наиболее редкими болезнями поступают к вам пациенты?– Морозовская больница известна некоторыми уникальными центрами, которых нет в других детских стационарах страны. Например, это центр орфанных заболеваний. Это как раз одна из компетенций Морозовской больницы. Кроме того, у нас есть центр детской трансфузиологии, молекулярно-генетическая лаборатория, лаборатория неонатального скрининга, различные диагностические отделения и многое другое.Часто мы оказываем помощь в очень затруднительных ситуациях коллегам из других регионов. Достаточно известные у нас центры неврологических заболеваний, нейрохирургических. Единственный центр амбулаторной помощи онкологии и гематологическим пациентам. Очень известный наш гематологический центр, оказывающий помощь при редких заболеваниях крови, например, при гемофилии. Самое большое количество пациентов, наблюдающихся с гемофилией, находится в Морозовской больнице, а наши доктора являются экспертами в лечении этого заболевания. Этот список можно продолжать достаточно долго.– Правильно ли я понимаю, что дети из других регионов также лечатся в Морозовской больнице?– Все верно. В Морозовской больнице проходят лечение дети и из других регионов Российской Федерации. Мы прекрасно понимаем, что наши возможности зачастую превышают возможности региональных стационаров.Кроме того, областные стационары, детские больницы других регионов, когда сталкиваются с трудностями, с редкими коморбидными пациентами, когда в жизни ребенка должна участвовать достаточно серьезная, объемная междисциплинарная команда, они обращаются к нам, и мы включаемся в оказание медицинской помощи этим детям.– Каков процент плановой помощи в вашей больнице?– Около 40-50% в нашей больнице – это дети, которые поступают в рамках плановой госпитализации. Все остальные – это дети, доставленные каретами скорой медицинской помощи, дети по экстренному направлению из поликлиник, дети из семей, которые самостоятельно обратились в приемное отделение.– Проделанный объем работы находит отражение в научной работе?– Конечно же, находит. Мы очень быстро, исходя из большого объема работы, накапливаем достаточно серьезный опыт в лечении, диагностике различных заболеваний. А самое главное, встречаемся гораздо чаще с редкими заболеваниями, чем другие наши коллеги из маленьких регионов. И, безусловно, мы не можем быть оторваны от научно-образовательной деятельности. На сегодняшний день 82 ординатора проходят обучение в стенах Морозовской больницы, более десятка аспирантов проводят свою научную работу. Также Морозовская больница является клинической базой для 13 различных кафедр пяти ведущих медицинских вузов страны, которые находятся в городе Москве. Это серьезная коллаборация между Морозовской больницей и научными университетами, она взаимно обогащает как коллектив университета, так и наш коллектив, мы работаем без границ, как единое целое.– Планируете ли обновление материально-технической базы?– Обновление материально-технической базы происходит постоянно. Дело в том, что мы нацелены на актуальную, современную медицину, и наши сотрудники регулярно мониторят все лучшие практики, которые происходят в мире в части оказания помощи детям. Мы всегда держим руку на пульсе насчет того, как обновляется медицинский парк оборудования в мире, что появляется нового. И в этом отношении каждый год Морозовская больница обновляется. И если появляется перспективное оборудование, которое ускорит время выздоровления, то оно, как правило, практически сразу попадает в Морозовскую больницу. И, надо сказать, что внимание этому очень важному и актуальному аспекту нашей деятельности со стороны департамента здравоохранения города Москвы и мэрии очень пристальное. Мы уже привыкли работать на современном качественном оборудовании. Буквально полгода назад был введен новый компьютерный томограф взамен старого. Мы значительно обновили респираторное оборудование, позволяющее оказывать медицинскую реанимационную помощь в части замещения дыхательной функции в критических ситуациях нашим детям. Еще года не прошло, как мы практически полностью обновили парк ультразвуковых сканеров, и это самые современные, экспертного уровня ультразвуковые аппараты, и эндоскопические стойки, которые позволяют нам проводить эндоскопические исследования даже у самых маленьких пациентов, вес которых около килограмма. В этом отношении коллективу и пациентам Морозовской больницы не на что жаловаться, обновление парка оборудования происходит постоянно.Хочу еще заметить, наряду с обновлением парка оборудования, происходит и обновление инфраструктуры Морозовской больницы, особенно в последние годы. Инфраструктура Морозовской больницы, которая нацелена на улучшение логистических связей различных структурных подразделений, комфорта пациента, его пребывания, возможности быстроты получения диагностических процедур, и их пакетирование, чтобы это было максимально быстро. Буквально на днях будет год, как открылся после капитального ремонта наш терапевтический корпус, оснащенный по самым последним представлениям медицинской техникой. Но изюминка этого корпуса в том, что там полностью обновленная среда работы коллектива и пребывания пациентов. Это комфортные палаты с душем, со своим санузлом, максимально трехместное размещение и сосредоточение диагностической базы внутри этого корпуса. Буквально полгода назад открылось после капремонта здание паллиативного отделения, и теперь наши пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями имеют возможность постоянно проживать в этом корпусе длительное время всей семьей. Городской детский трансфузиологический центр, единственный в стране, два года назад вышел после капитального ремонта, он позволяет подготавливать препараты крови с особой трехэтапной системой защиты и инфекционной безопасности препаратов крови, работая на весь город.Сейчас идет капитальный ремонт на территории приемного отделения. И в ближайшем будущем это будет совершенно новое приемное отделение, которое впитало в себя весь опыт работы Морозовской больницы, опыт работы наших "взрослых" коллег из флагманских центров больниц.– Насколько в Москве за последние годы снизилась младенческая смертность?– В 2012 году был пик повышения младенческой смертности по всей стране, с тех пор сохраняется тенденция по снижению младенческой смертности. За последние пять лет она усилилась, и сегодня этот показатель составляет около 3,5 промилле. Это очень низкий показатель, которого мы добились усердной работой и возможностью использовать самые современные технологии и оборудование, но все равно это означает то, что, к сожалению, на каждую тысячу родов мы теряем три ребенка до года.Мы являемся городом притяжения для пациентов, имеющих тяжелые заболевания, и концентрация таких пациентов у нас достаточно высока. Многие беременные из других регионов, у которых диагностированы проблемы с беременностью или у плода, выбирают город Москву для того, чтобы здесь родоразрешиться, и чтобы помощь младенцу была оказана с первых минут. И, несмотря на эту высокую концентрацию, в том числе пациентов, приезжающих к нам в рамках медицинского туризма, – и акушерского, и неонатального – в городе Москве в настоящий момент этот показатель почти на 30% ниже, чем общероссийский и среднероссийский показатели. Я считаю, это значительное достижение города Москвы.– Благодаря чему удалось достичь таких результатов?– Прежде всего, благодаря вниманию и настройке всех медицинских организаций департамента здравоохранения, оказывающих помощь новорожденным детям, на то, чтобы делать свою работу лучше. В частности, внимание к тому, чтобы оборудование, на котором оказывается помощь, было современным, чтобы коллективы, которые работают с этим оборудованием, были высококвалифицированные.У нас беспрецедентная программа повышения квалификации для сотрудников департамента здравоохранения города Москвы, которая реализована в кадровом центре департамента, где наши коллективы, как и врачебные, так и сестринские постоянно оттачивают свои компетенции и настраивают компетенции на оказание экстренной, неотложной и реанимационной помощи, и младенцам в том числе. Также это элементы и логистики, маршрутизации беременных, которые столкнулись с проблемами во время беременности. Это в целом настройка всей нашей медицинской инфраструктуры на очень внимательное отношение к женскому здоровью, к репродуктивному здоровью, к планированию беременности, к ведению беременности, реализовано очень много профилактических программ во время наблюдения беременности. Тем самым мы снижаем риски у будущих новорожденных детей. Это программа централизации и быстрого ответа на потребность в экстренной помощи любому новорожденному, который родился в наших акушерских стационарах. Это всегда обязательное участие нескольких экспертных групп в рамках консультирования, методологической помощи или очного консультирования тяжелых пациентов в акушерских стационарах и быстрая транспортировка этих детей в те детские стационары, где помощь новорожденному будет оказываться с технологической точки зрения с максимальными возможностями. Все это в совокупности, конечно же, дало результат.Также хочу добавить, что в прошлом году в столице открыли два совершенно новых уникальных перинатальных центра – при ГКБ 67 и в Коммунарке.– С каким самым экстремальным весом в больницу поступали дети? И за сколько времени такого ребенка выходили?– Мы сейчас часто говорим о детях, которые весят менее 500 граммов, как правило, около 400 граммов. Пациент с самым маленьким весом был всего 418 граммов, мы оказали всю необходимую помощь, и сейчас со здоровьем этого ребенка все хорошо. В целом такие дети у нас находятся до пяти-шести месяцев на стационарном этапе.– В целом много ли сейчас недоношенных детей? И меняется ли динамика с годами?– Медицина очень бурно развивается, и, казалось бы, что с развитием медицины таких детей должно становиться меньше. Но на самом деле общемировая статистика многих десятилетий показывает, что преждевременные роды практически не имеют тенденций к снижению в популяции.Я хочу сказать, что наравне с тем, что медицина возрастает, и мы имеем много удачных программ по профилактике преждевременных родов, мы даем шанс реализовать свой репродуктивный потенциал семьям, которые ранее не могли это сделать. Среди причин преждевременных родов – смещение возраста беременности, одно-два и более хронических заболеваний.В целом преждевременные роды в Москве остаются на одном уровне со всем миром – примерно 5,5-6%. Хочу сказать, что это меньше, чем по стране. И работа неонатологов с недоношенными детьми с каждым днем становится более успешной, накоплен достаточно серьезный опыт, позволяющий нам достаточно успешно работать с данной группой пациентов.– Как на ваш взгляд, стали ли дети больше болеть, чем раньше?– Скорее, не дети стали болеть больше, а мы стали выявлять больше. Хочу сказать, что действительно в последние годы происходит бурное развитие в рамках медико-генетического консультирования. И мы выявляем больше различных нозологий. Сегодня мы даем шанс на жизнь очень многим детям. И безусловно, если раньше эти дети погибали, сейчас эти дети выживают и некоторые из них находятся в том состоянии, которые требуют внимания со стороны медицины. Поэтому создается иллюзия, что пациентов, которые требуют со стороны медицинских работников внимания, становится больше.Более того, с каждым годом мы добиваемся все лучших и лучших успехов, и эти дети, особенно дети, рожденные раньше срока, имеют возможности обучаться в школе и быть полноценными членами нашего общества, и достигают серьезных побед в своей личной жизни, в образовании, в искусстве, в культуре, в музыке, и делают свои семьи счастливыми.Поэтому именно с тем, что детей больных стало больше, я не согласен. Мы просто раньше меньше знали.– Каков процент здоровых детей и детей, которые рождаются с какими-то болезнями и нарушениями врожденными? И какова динамика?– В этом вопрос тоже очень мало изменений в статистическом плане. Почти 94% детей, которые рождены в наших акушерских стационарах, оттуда выписываются домой без необходимости в какой-то дополнительной медицинской помощи. Существует общемировая статистика, повлиять на которую практически невозможно, что есть в среднем от 5% до 10% детей, которым требуется медицинская помощь после рождения. Самое главное в этой ситуации – быть готовым к оказанию этой медицинской помощи на высоком уровне этапа развития медицины. И в Москве есть все для оказания такой помощи по самым высоким мировым стандартам.– Как вы считаете, нужно ли задумываться о здоровье ребенка еще на этапе его планирования? И от каких болезней может уберечь предгравидарная подготовка?– Это обязательно. Именно осознанное родительство, осознанное материнство формируют в том числе и ответственность за будущее здоровье своего ребенка. Такие семьи будут всегда внимательно относиться и к своему здоровью, и к здоровью своего подрастающего поколения. Кроме того, это будет формировать в определенной степени поведенческие навыки для всей семьи, которые будут не только продлять жизнь членов семьи, но и делать эту жизнь полноценной, счастливой и социально активной.– То есть благодаря такой подготовке беременность пинтервьюройдет планово, и в последующем ребенок будет здоров с большей долей вероятности?– Конечно, безусловно. Именно потому что это характеризует настрой семьи на здорового ребенка и на свое собственное здоровье прежде всего. Как правило, такие семьи внимательны не только к своему младшему поколению, но и к своему старшему поколению, к своим родителям, к своим бабушкам и дедушкам. Это наша социальная ответственность, которую надо не просто рекомендовать, а пропагандировать и делать обязательно.

https://radiosputnik.ria.ru/20231006/sobyanin-1900885745.html

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https://ria.ru/20230407/operatsiya-1863646207.html

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https://ria.ru/20230224/mladentsy-1854079385.html

https://ria.ru/20230930/meditsina-1899603887.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, москва, морозовская детская городская клиническая больница, коммунарка (москва)