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Начался монтаж корпуса первой в России гигафабрики литий-ионных батарей - РИА Новости, 13.10.2023
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13:47 13.10.2023 (обновлено: 21:46 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/gigafabrika-1902523402.html
Начался монтаж корпуса первой в России гигафабрики литий-ионных батарей
Начался монтаж корпуса первой в России гигафабрики литий-ионных батарей - РИА Новости, 13.10.2023
Начался монтаж корпуса первой в России гигафабрики литий-ионных батарей
"Росатом" начал монтаж ключевого корпуса первого в России крупного завода по производству литий-ионных аккумуляторов в городе Немане Калининградской области,... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T13:47
2023-10-13T21:46
экономика
россия
калининградская область
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
твэл
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. "Росатом" начал монтаж ключевого корпуса первого в России крупного завода по производству литий-ионных аккумуляторов в городе Немане Калининградской области, сообщила пресс-служба топливной компании "Росатома" ТВЭЛ. Речь идет о главном технологическом корпусе завода. Церемония прошла в рамках рабочего визита на строительную площадку генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева и губернатора Калининградской области Антона Алиханова. &quot;Росатом&quot; приступил к монтажу главного технологического корпуса первой в России гигафабрики накопителей энергии. &lt;...&gt; В соответствии с генпланом застройки на площадке гигафабрики разместятся 18 зданий и сооружений общей площадью почти 100 тысяч квадратных метров. Главный технологический корпус займет центральное здание в периметре производства&quot;, — отмечает ТВЭЛ.В корпусе будут сосредоточены все высокотехнологичные процессы производства литий-ионных аккумуляторных ячеек, добавляется в сообщении. Инновационное оборудование (150 единиц) обеспечит полный цикл производства завода: от смешения и нанесения активных материалов до производства литий-ионных ячеек — элементной базы систем накопления энергии. Производство будет автоматизировано на 90 процентов. Как указывается в сообщении, крупнейшее российское предприятие мощностью четыре гигаватт-часа в год обеспечит потребности производителей электротранспорта в тяговых литий-ионных батареях, а электросетевой комплекс — в стационарных системах накопления энергии. Первые батареи сойдут с конвейера Калининградской гигафабрики в 2025 году. Завод станет не только крупным налогоплательщиком в регионе, но и будет способствовать развитию сопредельных сфер: образования, науки, технологий, производственной кооперации. Официальный старт проекту завода дали в октябре 2022 года.
https://ria.ru/20230928/atom-1899077755.html
россия
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экономика, россия, калининградская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", твэл
Экономика, Россия, Калининградская область, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ТВЭЛ
Начался монтаж корпуса первой в России гигафабрики литий-ионных батарей

"Росатом" начал монтаж технологического корпуса гигафабрики литий-ионных батарей

© Фото : ТВЭЛ РосатомАлексей Лихачев и Антон Алиханов на фоне будущего корпуса первого в России крупного завода по производству литий-ионных аккумуляторов в Немане
Алексей Лихачев и Антон Алиханов на фоне будущего корпуса первого в России крупного завода по производству литий-ионных аккумуляторов в Немане - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© Фото : ТВЭЛ Росатом
Алексей Лихачев и Антон Алиханов на фоне будущего корпуса первого в России крупного завода по производству литий-ионных аккумуляторов в Немане
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. "Росатом" начал монтаж ключевого корпуса первого в России крупного завода по производству литий-ионных аккумуляторов в городе Немане Калининградской области, сообщила пресс-служба топливной компании "Росатома" ТВЭЛ.
Речь идет о главном технологическом корпусе завода. Церемония прошла в рамках рабочего визита на строительную площадку генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева и губернатора Калининградской области Антона Алиханова.
«

"Росатом" приступил к монтажу главного технологического корпуса первой в России гигафабрики накопителей энергии. <...> В соответствии с генпланом застройки на площадке гигафабрики разместятся 18 зданий и сооружений общей площадью почти 100 тысяч квадратных метров. Главный технологический корпус займет центральное здание в периметре производства", — отмечает ТВЭЛ.

В корпусе будут сосредоточены все высокотехнологичные процессы производства литий-ионных аккумуляторных ячеек, добавляется в сообщении. Инновационное оборудование (150 единиц) обеспечит полный цикл производства завода: от смешения и нанесения активных материалов до производства литий-ионных ячеек — элементной базы систем накопления энергии. Производство будет автоматизировано на 90 процентов.
Как указывается в сообщении, крупнейшее российское предприятие мощностью четыре гигаватт-часа в год обеспечит потребности производителей электротранспорта в тяговых литий-ионных батареях, а электросетевой комплекс — в стационарных системах накопления энергии. Первые батареи сойдут с конвейера Калининградской гигафабрики в 2025 году. Завод станет не только крупным налогоплательщиком в регионе, но и будет способствовать развитию сопредельных сфер: образования, науки, технологий, производственной кооперации. Официальный старт проекту завода дали в октябре 2022 года.
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ЭкономикаРоссияКалининградская областьГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ТВЭЛ
 
 
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