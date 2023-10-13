Начался монтаж корпуса первой в России гигафабрики литий-ионных батарей
"Росатом" начал монтаж технологического корпуса гигафабрики литий-ионных батарей
© Фото : ТВЭЛ РосатомАлексей Лихачев и Антон Алиханов на фоне будущего корпуса первого в России крупного завода по производству литий-ионных аккумуляторов в Немане
Алексей Лихачев и Антон Алиханов на фоне будущего корпуса первого в России крупного завода по производству литий-ионных аккумуляторов в Немане
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. "Росатом" начал монтаж ключевого корпуса первого в России крупного завода по производству литий-ионных аккумуляторов в городе Немане Калининградской области, сообщила пресс-служба топливной компании "Росатома" ТВЭЛ.
Речь идет о главном технологическом корпусе завода. Церемония прошла в рамках рабочего визита на строительную площадку генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева и губернатора Калининградской области Антона Алиханова.
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"Росатом" приступил к монтажу главного технологического корпуса первой в России гигафабрики накопителей энергии. <...> В соответствии с генпланом застройки на площадке гигафабрики разместятся 18 зданий и сооружений общей площадью почти 100 тысяч квадратных метров. Главный технологический корпус займет центральное здание в периметре производства", — отмечает ТВЭЛ.
В корпусе будут сосредоточены все высокотехнологичные процессы производства литий-ионных аккумуляторных ячеек, добавляется в сообщении. Инновационное оборудование (150 единиц) обеспечит полный цикл производства завода: от смешения и нанесения активных материалов до производства литий-ионных ячеек — элементной базы систем накопления энергии. Производство будет автоматизировано на 90 процентов.
Как указывается в сообщении, крупнейшее российское предприятие мощностью четыре гигаватт-часа в год обеспечит потребности производителей электротранспорта в тяговых литий-ионных батареях, а электросетевой комплекс — в стационарных системах накопления энергии. Первые батареи сойдут с конвейера Калининградской гигафабрики в 2025 году. Завод станет не только крупным налогоплательщиком в регионе, но и будет способствовать развитию сопредельных сфер: образования, науки, технологий, производственной кооперации. Официальный старт проекту завода дали в октябре 2022 года.