https://ria.ru/20231013/gigafabrika-1902523402.html

Начался монтаж корпуса первой в России гигафабрики литий-ионных батарей

Начался монтаж корпуса первой в России гигафабрики литий-ионных батарей - РИА Новости, 13.10.2023

Начался монтаж корпуса первой в России гигафабрики литий-ионных батарей

"Росатом" начал монтаж ключевого корпуса первого в России крупного завода по производству литий-ионных аккумуляторов в городе Немане Калининградской области,... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T13:47

2023-10-13T13:47

2023-10-13T21:46

экономика

россия

калининградская область

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

твэл

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. "Росатом" начал монтаж ключевого корпуса первого в России крупного завода по производству литий-ионных аккумуляторов в городе Немане Калининградской области, сообщила пресс-служба топливной компании "Росатома" ТВЭЛ. Речь идет о главном технологическом корпусе завода. Церемония прошла в рамках рабочего визита на строительную площадку генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева и губернатора Калининградской области Антона Алиханова. "Росатом" приступил к монтажу главного технологического корпуса первой в России гигафабрики накопителей энергии. <...> В соответствии с генпланом застройки на площадке гигафабрики разместятся 18 зданий и сооружений общей площадью почти 100 тысяч квадратных метров. Главный технологический корпус займет центральное здание в периметре производства", — отмечает ТВЭЛ.В корпусе будут сосредоточены все высокотехнологичные процессы производства литий-ионных аккумуляторных ячеек, добавляется в сообщении. Инновационное оборудование (150 единиц) обеспечит полный цикл производства завода: от смешения и нанесения активных материалов до производства литий-ионных ячеек — элементной базы систем накопления энергии. Производство будет автоматизировано на 90 процентов. Как указывается в сообщении, крупнейшее российское предприятие мощностью четыре гигаватт-часа в год обеспечит потребности производителей электротранспорта в тяговых литий-ионных батареях, а электросетевой комплекс — в стационарных системах накопления энергии. Первые батареи сойдут с конвейера Калининградской гигафабрики в 2025 году. Завод станет не только крупным налогоплательщиком в регионе, но и будет способствовать развитию сопредельных сфер: образования, науки, технологий, производственной кооперации. Официальный старт проекту завода дали в октябре 2022 года.

https://ria.ru/20230928/atom-1899077755.html

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калининградская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, калининградская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", твэл