https://ria.ru/20231013/gaza-1902690365.html

СМИ: хуситы объявили о готовности воевать вместе с палестинцами

СМИ: хуситы объявили о готовности воевать вместе с палестинцами - РИА Новости, 13.10.2023

СМИ: хуситы объявили о готовности воевать вместе с палестинцами

Массовые демонстрации в поддержку палестинцев прошли в пятницу в столице Йемена Сане и ряде провинций Йемена под контролем группировки "Ансар Алла" (хуситы),... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T23:52

2023-10-13T23:52

2023-10-13T23:55

в мире

израиль

йемен

саудовская аравия

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

хамас

ансар алла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902671939_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_069ec89961f6340735c85cd8c713c7c0.jpg

ДОХА, 13 окт - РИА Новости. Массовые демонстрации в поддержку палестинцев прошли в пятницу в столице Йемена Сане и ряде провинций Йемена под контролем группировки "Ансар Алла" (хуситы), которые заявили о готовности реального участия в боевых действиях на стороне палестинцев, передал йеменский телеканал "Аль-Масира". Он показал, как тысячи участников демонстраций с палестинскими флагами в руках скандировали лозунги в поддержку палестинского сопротивления Израилю. Как заявил в эфире телеканала представитель "Ансар Алла", "мы готовы на реальное участие и отправку сотен тысяч воинов на защиту Палестины, палестинского народа и святых мест". Он отметил, что "Америка является главным сторонником и официальным спонсором сионистского образования, Великобритания и остальные западные страны, все причастны к преступлениям против палестинского народа". Представитель хуситов осудил позицию арабских стран во главе с Эмиратами, Саудовской Аравией и Бахрейном, которые установили отношения с Израилем или обсуждали их установление, чем "поощряли врага в его агрессия против палестинского народа". Международно признанное правительство Йемена также организовала акцию солидарности с палестинцами в городе Мариб на северо-востоке Йемена, который находится под его контролем . После начала военных действий Израиля против сектора Газа лидер "Ансар Аллах" Абдель Малик аль-Хуси объявил о готовности группировки нанести ракетные удары по американским целям в регионе в случае прямого военного вмешательства Америки в конфликт. Он обратился к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману с просьбой открыть границу для переправки йеменских бойцов к границам с сектором Газа для защиты палестинцев. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.

https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

израиль

йемен

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, йемен, саудовская аравия, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), хамас, ансар алла