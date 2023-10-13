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СМИ: хуситы объявили о готовности воевать вместе с палестинцами - РИА Новости, 13.10.2023
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23:52 13.10.2023 (обновлено: 23:55 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/gaza-1902690365.html
СМИ: хуситы объявили о готовности воевать вместе с палестинцами
СМИ: хуситы объявили о готовности воевать вместе с палестинцами - РИА Новости, 13.10.2023
СМИ: хуситы объявили о готовности воевать вместе с палестинцами
Массовые демонстрации в поддержку палестинцев прошли в пятницу в столице Йемена Сане и ряде провинций Йемена под контролем группировки "Ансар Алла" (хуситы),... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T23:52
2023-10-13T23:55
в мире
израиль
йемен
саудовская аравия
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
хамас
ансар алла
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ДОХА, 13 окт - РИА Новости. Массовые демонстрации в поддержку палестинцев прошли в пятницу в столице Йемена Сане и ряде провинций Йемена под контролем группировки "Ансар Алла" (хуситы), которые заявили о готовности реального участия в боевых действиях на стороне палестинцев, передал йеменский телеканал "Аль-Масира". Он показал, как тысячи участников демонстраций с палестинскими флагами в руках скандировали лозунги в поддержку палестинского сопротивления Израилю. Как заявил в эфире телеканала представитель "Ансар Алла", "мы готовы на реальное участие и отправку сотен тысяч воинов на защиту Палестины, палестинского народа и святых мест". Он отметил, что "Америка является главным сторонником и официальным спонсором сионистского образования, Великобритания и остальные западные страны, все причастны к преступлениям против палестинского народа". Представитель хуситов осудил позицию арабских стран во главе с Эмиратами, Саудовской Аравией и Бахрейном, которые установили отношения с Израилем или обсуждали их установление, чем "поощряли врага в его агрессия против палестинского народа". Международно признанное правительство Йемена также организовала акцию солидарности с палестинцами в городе Мариб на северо-востоке Йемена, который находится под его контролем . После начала военных действий Израиля против сектора Газа лидер "Ансар Аллах" Абдель Малик аль-Хуси объявил о готовности группировки нанести ракетные удары по американским целям в регионе в случае прямого военного вмешательства Америки в конфликт. Он обратился к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману с просьбой открыть границу для переправки йеменских бойцов к границам с сектором Газа для защиты палестинцев. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
израиль
йемен
саудовская аравия
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в мире, израиль, йемен, саудовская аравия, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), хамас, ансар алла
В мире, Израиль, Йемен, Саудовская Аравия, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Хамас, Ансар Алла
СМИ: хуситы объявили о готовности воевать вместе с палестинцами

Аль-Масира: хуситы объявили о готовности воевать вместе с палестинцами

© AP Photo / Hatem AliДым от взрыва после израильского авиаудара в секторе Газа
Дым от взрыва после израильского авиаудара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Дым от взрыва после израильского авиаудара в секторе Газа
Читать ria.ru в
ДОХА, 13 окт - РИА Новости. Массовые демонстрации в поддержку палестинцев прошли в пятницу в столице Йемена Сане и ряде провинций Йемена под контролем группировки "Ансар Алла" (хуситы), которые заявили о готовности реального участия в боевых действиях на стороне палестинцев, передал йеменский телеканал "Аль-Масира".
Он показал, как тысячи участников демонстраций с палестинскими флагами в руках скандировали лозунги в поддержку палестинского сопротивления Израилю.
Как заявил в эфире телеканала представитель "Ансар Алла", "мы готовы на реальное участие и отправку сотен тысяч воинов на защиту Палестины, палестинского народа и святых мест".
Он отметил, что "Америка является главным сторонником и официальным спонсором сионистского образования, Великобритания и остальные западные страны, все причастны к преступлениям против палестинского народа".
Представитель хуситов осудил позицию арабских стран во главе с Эмиратами, Саудовской Аравией и Бахрейном, которые установили отношения с Израилем или обсуждали их установление, чем "поощряли врага в его агрессия против палестинского народа".
Флаги США и Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
США толкают Израиль к уничтожению
12 октября, 08:00
Международно признанное правительство Йемена также организовала акцию солидарности с палестинцами в городе Мариб на северо-востоке Йемена, который находится под его контролем .
После начала военных действий Израиля против сектора Газа лидер "Ансар Аллах" Абдель Малик аль-Хуси объявил о готовности группировки нанести ракетные удары по американским целям в регионе в случае прямого военного вмешательства Америки в конфликт. Он обратился к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману с просьбой открыть границу для переправки йеменских бойцов к границам с сектором Газа для защиты палестинцев.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
Вчера, 08:00
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
 
В миреИзраильЙеменСаудовская АравияМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)ХамасАнсар Алла
 
 
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