https://ria.ru/20231013/gaza-1902690146.html

Число погибших в секторе Газа выросло до 1,9 тысячи, заявили в Палестине

Число погибших в секторе Газа выросло до 1,9 тысячи, заявили в Палестине - РИА Новости, 13.10.2023

Число погибших в секторе Газа выросло до 1,9 тысячи, заявили в Палестине

Число погибших в секторе Газа палестинцев в результате интенсивных израильских бомбардировок достигло 1,9 тысячи человек, 614 из них - дети, сообщило... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T23:46

2023-10-13T23:46

2023-10-13T23:57

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ДОХА, 13 окт - РИА Новости. Число погибших в секторе Газа палестинцев в результате интенсивных израильских бомбардировок достигло 1,9 тысячи человек, 614 из них - дети, сообщило министерство здравоохранения Палестины в социальной сети Facebook*."Число погибших от израильской агрессии, которая продолжается седьмой день, возросло до 1,9 тысячи человек, из них 614 детей и 370 женщин, ранены 7696 человек", - говорится в сообщении Минздрава.Министерство неоднократно говорило, что система здравоохранения в секторе Газа в условиях непрекращающихся бомбардировок и отсутствия центрального электроснабжения находится на грани коллапса.Ранее ЮНИСЕФ назвал ужасным зрелищем происходящее в Палестине, где погибло большое количество детей, призвав немедленно прекратить бомбардировки.Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

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в мире, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, владимир путин, хамас, оон, россия