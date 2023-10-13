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Сийярто высказался о работе с "Газпромом" по покупке газа - РИА Новости, 13.10.2023
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13:05 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/gaz-1902507333.html
Сийярто высказался о работе с "Газпромом" по покупке газа
Сийярто высказался о работе с "Газпромом" по покупке газа - РИА Новости, 13.10.2023
Сийярто высказался о работе с "Газпромом" по покупке газа
Венгрия продолжает покупать газ у "Газпрома" в рамках существующего контракта, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T13:05
2023-10-13T13:05
экономика
венгрия
москва
сербия
петер сийярто
газпром
турецкий поток
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Венгрия продолжает покупать газ у "Газпрома" в рамках существующего контракта, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. "С "Газпромом" мы (работаем - ред.) по нашему обычному контракту", - сказал Сийярто журналистам в кулуарах Российской энергетической недели. Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября. Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки. В августе 2022 года Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию. В ходе его визита в Москву в марте 2023 года было заявлено, что договор о доппоставках будет продлен. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20230615/neft-1878390529.html
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экономика, венгрия, москва, сербия, петер сийярто, газпром, турецкий поток, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Экономика, Венгрия, Москва, Сербия, Петер Сийярто, Газпром, Турецкий поток, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Сийярто высказался о работе с "Газпромом" по покупке газа

Сийярто: Венгрия продолжает покупать газ у "Газпрома" по существующему контракту

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГазовый хаб
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Венгрия продолжает покупать газ у "Газпрома" в рамках существующего контракта, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
"С "Газпромом" мы (работаем - ред.) по нашему обычному контракту", - сказал Сийярто журналистам в кулуарах Российской энергетической недели.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ-2023
Сийярто назвал Россию надежным поставщиком нефти
15 июня, 16:39
Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.
Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки.
В августе 2022 года Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию. В ходе его визита в Москву в марте 2023 года было заявлено, что договор о доппоставках будет продлен.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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18 августа, 14:04
 
ЭкономикаВенгрияМоскваСербияПетер СийяртоГазпромТурецкий потокФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
 
 
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