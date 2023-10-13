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Биржевые цены на газ в Европе превысили 600 долларов
Биржевые цены на газ в Европе превысили 600 долларов - РИА Новости, 13.10.2023
Биржевые цены на газ в Европе превысили 600 долларов
Биржевые цены на газ в Европе перешли к росту и преодолели отметку в 600 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 марта, свидетельствуют данные лондонской... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T10:09
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2023-10-13T10:50
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе перешли к росту и преодолели отметку в 600 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки 556,1 доллара (минус 4,3 процента) за тысячу кубометров. По состоянию на 9:52 мск их цена составляет 610,2 доллара (плюс пять процентов).Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 580,9 доллара за тысячу кубов.Цены на газ в Европе ускорили рост во вторник, после того как финские СМИ анонсировали экстренную пресс-конференцию правительства по ситуации с утечкой на газопроводе Balticconnector. По итогам торгов цены тогда подскочили на 14 процентов, превысив 540 долларов за тысячу кубометров. В четверг котировки выросли еще на 15 процентов, до 580 долларов.На самой пресс-конференции премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отказался отвечать на вопрос о виновных в поломке газопровода и призвал не делать далеко идущих выводов.
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европа, в мире, финляндия, эстония, экономика
Европа, В мире, Финляндия, Эстония, Экономика
Биржевые цены на газ в Европе превысили 600 долларов
Биржевые цены на газ в Европе впервые с 10 марта превысили 600 долларов
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.
Биржевые цены на газ в Европе перешли к росту и преодолели отметку в 600 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE
.
Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки 556,1 доллара (минус 4,3 процента) за тысячу кубометров. По состоянию на 9:52 мск их цена составляет 610,2 доллара (плюс пять процентов).
Без нефти и газа. Россия нашла еще один способ заработать на США и Европе
Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 580,9 доллара за тысячу кубов.
Цены на газ в Европе ускорили рост во вторник, после того как финские СМИ анонсировали экстренную пресс-конференцию правительства по ситуации с утечкой на газопроводе Balticconnector. По итогам торгов цены тогда подскочили на 14 процентов, превысив 540 долларов за тысячу кубометров. В четверг котировки выросли еще на 15 процентов, до 580 долларов.
На самой пресс-конференции премьер-министр Финляндии
Петтери Орпо отказался отвечать на вопрос о виновных в поломке газопровода и призвал не делать далеко идущих выводов.
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