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Молдавия продолжает получать российский газ, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2023
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16:27 13.10.2023 (обновлено: 16:44 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/gas-1902590084.html
Молдавия продолжает получать российский газ, заявил Путин
Молдавия продолжает получать российский газ, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2023
Молдавия продолжает получать российский газ, заявил Путин
Молдавия до сих пор благополучно получает российский газ по таким ценам, которые она и предложила российскому "Газпрому", заявил президент РФ Владимир Путин во... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:27
2023-10-13T16:44
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Молдавия до сих пор благополучно получает российский газ по таким ценам, которые она и предложила российскому "Газпрому", заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.&quot;Недавно мы услышали, что Молдавия отказалась от российского газа, ну, как пример просто. Так, оказывается, не отказалась, благополучно получает до сих пор. Да и где взять-то. Получает, причем по таким ценам, которые она сама и предложила российскому &quot;Газпрому&quot;. Мы же пошли навстречу Молдавии по ценообразованию. Сейчас не буду вдаваться в детали, там в одно полугодие одна цена, в другое – другая. Неважно. Важно то, что мы сделали так, как они просили&quot;, - сказал Путин.Молдавия платит за российский газ, ранее были проблемы, они пока не могут отказаться от российских энергоносителей, заявил президент РФ Владимир Путин."Платят, какое-то время были проблемы с оплатой. Но вроде бы сейчас платят, все нормально. В основном складывают этот газ, если про газ можно так сказать, в хранилища, в том числе и на территории Украины, по-моему. Но это неважно, важно, что обойтись без этого пока не могут. Поэтому это в конечном итоге их выбор", - сказал Путин.
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молдавия, европа, в мире, россия, киргизия, газпром, владимир путин, экономика
Молдавия, Европа, В мире, Россия, Киргизия, Газпром, Владимир Путин, Экономика
Молдавия продолжает получать российский газ, заявил Путин

Путин: Молдавия продолжает получать газ из РФ по предложенным Кишиневом ценам

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Молдавия до сих пор благополучно получает российский газ по таким ценам, которые она и предложила российскому "Газпрому", заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
«

"Недавно мы услышали, что Молдавия отказалась от российского газа, ну, как пример просто. Так, оказывается, не отказалась, благополучно получает до сих пор. Да и где взять-то. Получает, причем по таким ценам, которые она сама и предложила российскому "Газпрому". Мы же пошли навстречу Молдавии по ценообразованию. Сейчас не буду вдаваться в детали, там в одно полугодие одна цена, в другое – другая. Неважно. Важно то, что мы сделали так, как они просили", - сказал Путин.

Молдавия платит за российский газ, ранее были проблемы, они пока не могут отказаться от российских энергоносителей, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Платят, какое-то время были проблемы с оплатой. Но вроде бы сейчас платят, все нормально. В основном складывают этот газ, если про газ можно так сказать, в хранилища, в том числе и на территории Украины, по-моему. Но это неважно, важно, что обойтись без этого пока не могут. Поэтому это в конечном итоге их выбор", - сказал Путин.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Отработанная схема: Молдавия "отказалась" от российского газа
3 октября, 08:00
 
МолдавияЕвропаВ миреРоссияКиргизияГазпромВладимир ПутинЭкономика
 
 
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