https://ria.ru/20231013/gas-1902590084.html

Молдавия продолжает получать российский газ, заявил Путин

Молдавия продолжает получать российский газ, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2023

Молдавия продолжает получать российский газ, заявил Путин

Молдавия до сих пор благополучно получает российский газ по таким ценам, которые она и предложила российскому "Газпрому", заявил президент РФ Владимир Путин во... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T16:27

2023-10-13T16:27

2023-10-13T16:44

молдавия

европа

в мире

россия

киргизия

газпром

владимир путин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756759999_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_e79c8c9717b567e52729d64f8fe432c3.jpg

БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Молдавия до сих пор благополучно получает российский газ по таким ценам, которые она и предложила российскому "Газпрому", заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Киргизию."Недавно мы услышали, что Молдавия отказалась от российского газа, ну, как пример просто. Так, оказывается, не отказалась, благополучно получает до сих пор. Да и где взять-то. Получает, причем по таким ценам, которые она сама и предложила российскому "Газпрому". Мы же пошли навстречу Молдавии по ценообразованию. Сейчас не буду вдаваться в детали, там в одно полугодие одна цена, в другое – другая. Неважно. Важно то, что мы сделали так, как они просили", - сказал Путин.Молдавия платит за российский газ, ранее были проблемы, они пока не могут отказаться от российских энергоносителей, заявил президент РФ Владимир Путин."Платят, какое-то время были проблемы с оплатой. Но вроде бы сейчас платят, все нормально. В основном складывают этот газ, если про газ можно так сказать, в хранилища, в том числе и на территории Украины, по-моему. Но это неважно, важно, что обойтись без этого пока не могут. Поэтому это в конечном итоге их выбор", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231003/moldaviya-1900037919.html

молдавия

европа

россия

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, европа, в мире, россия, киргизия, газпром, владимир путин, экономика