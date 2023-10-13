Молдавия продолжает получать российский газ, заявил Путин
Путин: Молдавия продолжает получать газ из РФ по предложенным Кишиневом ценам
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Молдавия до сих пор благополучно получает российский газ по таким ценам, которые она и предложила российскому "Газпрому", заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
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"Недавно мы услышали, что Молдавия отказалась от российского газа, ну, как пример просто. Так, оказывается, не отказалась, благополучно получает до сих пор. Да и где взять-то. Получает, причем по таким ценам, которые она сама и предложила российскому "Газпрому". Мы же пошли навстречу Молдавии по ценообразованию. Сейчас не буду вдаваться в детали, там в одно полугодие одна цена, в другое – другая. Неважно. Важно то, что мы сделали так, как они просили", - сказал Путин.
Молдавия платит за российский газ, ранее были проблемы, они пока не могут отказаться от российских энергоносителей, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Платят, какое-то время были проблемы с оплатой. Но вроде бы сейчас платят, все нормально. В основном складывают этот газ, если про газ можно так сказать, в хранилища, в том числе и на территории Украины, по-моему. Но это неважно, важно, что обойтись без этого пока не могут. Поэтому это в конечном итоге их выбор", - сказал Путин.