https://ria.ru/20231013/fridman-1902596040.html

Путин ответил на вопрос о возвращении Фридмана словами о морали

Путин ответил на вопрос о возвращении Фридмана словами о морали - РИА Новости, 13.10.2023

Путин ответил на вопрос о возвращении Фридмана словами о морали

Уехавшие из страны россияне могут вернуться, но должны понести ответственность в случае нарушения закона, заявил Владимир Путин во время пресс-конференции по... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T16:45

2023-10-13T16:45

2023-10-13T18:56

владимир путин

россия

израиль

великобритания

михаил фридман

дмитрий песков

киргизия

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Уехавшие из страны россияне могут вернуться, но должны понести ответственность в случае нарушения закона, заявил Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита СНГ в Киргизии, отвечая на вопрос о возвращении бизнесмена Михаила Фридмана в Россию.Президент подчеркнул, что будущее каждого человека зависит от его поступков — и это касается всех россиян. "Если эти действия таковы, что нарушают действующие законы в России, то естественно, каждый должен за это отвечать, где бы он ни находился, здесь или за границей", — пояснил Путин.По его словам, реакция в обществе на возвращение человека в Россию зависит от его поведения, в том числе с точки зрения соблюдения морально-этических норм в отношении своей страны. "Если в сознании подавляющего большинства — не какой-то части какой-то элиты, а подавляющего большинства граждан — человек вел себя в отношении России аморально, то, конечно, он будет это чувствовать, вернувшись сюда. А как иначе?" — подчеркнул глава государства.В минувший понедельник Фридман заявил, что переехал в Израиль из Великобритании еще неделю назад, но сейчас из-за эскалации в регионе поехал в Москву.Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что возвращение предпринимателя нельзя считать чем-то необычным, так как Фридман — гражданин России и, как и любой россиянин, может уезжать из страны, возвращаться и жить в ней.

https://ria.ru/20231011/fridman-1902064659.html

https://ria.ru/20231011/relokanty-1901973217.html

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владимир путин, россия, израиль, великобритания, михаил фридман, дмитрий песков, киргизия, снг