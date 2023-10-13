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В ФРГ перевернулся автобус, преследуемый полицией, семь человек погибли - РИА Новости, 13.10.2023
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11:07 13.10.2023 (обновлено: 13:36 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/frg-1902467554.html
В ФРГ перевернулся автобус, преследуемый полицией, семь человек погибли
В ФРГ перевернулся автобус, преследуемый полицией, семь человек погибли - РИА Новости, 13.10.2023
В ФРГ перевернулся автобус, преследуемый полицией, семь человек погибли
На юге Германии водитель микроавтобуса, перевозивший 20 нелегальных мигрантов, не справился с управлением при попытке оторваться от полиции, погибло семь... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T11:07
2023-10-13T13:36
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БЕРЛИН, 13 окт - РИА Новости. На юге Германии водитель микроавтобуса, перевозивший 20 нелегальных мигрантов, не справился с управлением при попытке оторваться от полиции, погибло семь человек, сообщает издание Münchner Merkur. По данным издания, грузовой микроавтобус марки Mercedes около 3:15 утра по местному времени на большой скорости врезался в отбойник автобана A94 близ баварской коммуны Ампфинг, пытаясь уйти от полицейской погони. В результате аварии, при которой автомобиль несколько раз перевернулся, погибло семь человек. В переполненном микроавтобусе находились 20 человек, среди них несколько детей. Согласно данным полиции, все пассажиры являются нелегальными мигрантами. Большинство выживших получили легкие ранения, несколько человек ранены тяжело. Пострадавшие направлены в близлежащие больницы.
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в мире, авто, германия, mercedes, происшествия
В мире, Авто, Германия, Mercedes, Происшествия
В ФРГ перевернулся автобус, преследуемый полицией, семь человек погибли

Münchner Merkur: в ФРГ перевернулся автобус с нелегалами, погибли 7 человек

© AFP 2023 / CHRISTOF STACHEПолицейский на месте происшествия, где водитель микроавтобуса, перевозивший 20 нелегальных мигрантов, не справился с управлением при попытке оторваться от полиции. 13 октября 2023
Полицейский на месте происшествия, где водитель микроавтобуса, перевозивший 20 нелегальных мигрантов, не справился с управлением при попытке оторваться от полиции. 13 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AFP 2023 / CHRISTOF STACHE
Полицейский на месте происшествия, где водитель микроавтобуса, перевозивший 20 нелегальных мигрантов, не справился с управлением при попытке оторваться от полиции. 13 октября 2023
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БЕРЛИН, 13 окт - РИА Новости. На юге Германии водитель микроавтобуса, перевозивший 20 нелегальных мигрантов, не справился с управлением при попытке оторваться от полиции, погибло семь человек, сообщает издание Münchner Merkur.
По данным издания, грузовой микроавтобус марки Mercedes около 3:15 утра по местному времени на большой скорости врезался в отбойник автобана A94 близ баварской коммуны Ампфинг, пытаясь уйти от полицейской погони. В результате аварии, при которой автомобиль несколько раз перевернулся, погибло семь человек.
В переполненном микроавтобусе находились 20 человек, среди них несколько детей. Согласно данным полиции, все пассажиры являются нелегальными мигрантами. Большинство выживших получили легкие ранения, несколько человек ранены тяжело. Пострадавшие направлены в близлежащие больницы.
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