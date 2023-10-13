https://ria.ru/20231013/frg-1902467554.html

В ФРГ перевернулся автобус, преследуемый полицией, семь человек погибли

В ФРГ перевернулся автобус, преследуемый полицией, семь человек погибли - РИА Новости, 13.10.2023

В ФРГ перевернулся автобус, преследуемый полицией, семь человек погибли

На юге Германии водитель микроавтобуса, перевозивший 20 нелегальных мигрантов, не справился с управлением при попытке оторваться от полиции, погибло семь... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T11:07

2023-10-13T11:07

2023-10-13T13:36

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БЕРЛИН, 13 окт - РИА Новости. На юге Германии водитель микроавтобуса, перевозивший 20 нелегальных мигрантов, не справился с управлением при попытке оторваться от полиции, погибло семь человек, сообщает издание Münchner Merkur. По данным издания, грузовой микроавтобус марки Mercedes около 3:15 утра по местному времени на большой скорости врезался в отбойник автобана A94 близ баварской коммуны Ампфинг, пытаясь уйти от полицейской погони. В результате аварии, при которой автомобиль несколько раз перевернулся, погибло семь человек. В переполненном микроавтобусе находились 20 человек, среди них несколько детей. Согласно данным полиции, все пассажиры являются нелегальными мигрантами. Большинство выживших получили легкие ранения, несколько человек ранены тяжело. Пострадавшие направлены в близлежащие больницы.

https://ria.ru/20231001/gruzovik-1899800967.html

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в мире, авто, германия, mercedes, происшествия