В ФРГ перевернулся автобус, преследуемый полицией, семь человек погибли
Münchner Merkur: в ФРГ перевернулся автобус с нелегалами, погибли 7 человек
© AFP 2023 / CHRISTOF STACHEПолицейский на месте происшествия, где водитель микроавтобуса, перевозивший 20 нелегальных мигрантов, не справился с управлением при попытке оторваться от полиции. 13 октября 2023
Полицейский на месте происшествия, где водитель микроавтобуса, перевозивший 20 нелегальных мигрантов, не справился с управлением при попытке оторваться от полиции. 13 октября 2023
БЕРЛИН, 13 окт - РИА Новости. На юге Германии водитель микроавтобуса, перевозивший 20 нелегальных мигрантов, не справился с управлением при попытке оторваться от полиции, погибло семь человек, сообщает издание Münchner Merkur.
По данным издания, грузовой микроавтобус марки Mercedes около 3:15 утра по местному времени на большой скорости врезался в отбойник автобана A94 близ баварской коммуны Ампфинг, пытаясь уйти от полицейской погони. В результате аварии, при которой автомобиль несколько раз перевернулся, погибло семь человек.
В переполненном микроавтобусе находились 20 человек, среди них несколько детей. Согласно данным полиции, все пассажиры являются нелегальными мигрантами. Большинство выживших получили легкие ранения, несколько человек ранены тяжело. Пострадавшие направлены в близлежащие больницы.