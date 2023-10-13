https://ria.ru/20231013/finansirovanie-1902457450.html

Бочкарев рассказал о финансировании транспортного строительства в Москве

Бочкарев рассказал о финансировании транспортного строительства в Москве - РИА Новости, 13.10.2023

Бочкарев рассказал о финансировании транспортного строительства в Москве

Более половины средств адресной инвестиционной программы (АИП) Москвы на 2024-2026 годы планируется направить на развитие транспортной инфраструктуры, сообщил... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T10:49

2023-10-13T10:49

2023-10-13T10:49

андрей бочкарев

москва

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Более половины средств адресной инвестиционной программы (АИП) Москвы на 2024-2026 годы планируется направить на развитие транспортной инфраструктуры, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Средства адресной инвестиционной программы города Москвы на 2024-2026 годы разделяются на реализацию ряда ключевых городских программ. Более половины бюджета АИП мы традиционно выделяем на строительство транспортной инфраструктуры и решение вопросов, связанных с транспортным обслуживанием москвичей", – цитирует его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Как отметил заместитель мэра, эти средства будут распределены на строительство объектов метрополитена, железнодорожного транспорта и улично-дорожной сети. Кроме того, значительная часть бюджета будет направлена на строительство объектов социальной сферы. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об утверждении адресной инвестиционной программы на ближайшие три года. В 2024-2026 годах запланировано строительство около 760 новых городских объектов.

https://ria.ru/20230929/metro-1899383805.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы