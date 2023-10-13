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Бочкарев рассказал о финансировании транспортного строительства в Москве - РИА Новости, 13.10.2023
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10:49 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/finansirovanie-1902457450.html
Бочкарев рассказал о финансировании транспортного строительства в Москве
Бочкарев рассказал о финансировании транспортного строительства в Москве - РИА Новости, 13.10.2023
Бочкарев рассказал о финансировании транспортного строительства в Москве
Более половины средств адресной инвестиционной программы (АИП) Москвы на 2024-2026 годы планируется направить на развитие транспортной инфраструктуры, сообщил... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T10:49
2023-10-13T10:49
андрей бочкарев
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Более половины средств адресной инвестиционной программы (АИП) Москвы на 2024-2026 годы планируется направить на развитие транспортной инфраструктуры, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Средства адресной инвестиционной программы города Москвы на 2024-2026 годы разделяются на реализацию ряда ключевых городских программ. Более половины бюджета АИП мы традиционно выделяем на строительство транспортной инфраструктуры и решение вопросов, связанных с транспортным обслуживанием москвичей", – цитирует его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Как отметил заместитель мэра, эти средства будут распределены на строительство объектов метрополитена, железнодорожного транспорта и улично-дорожной сети. Кроме того, значительная часть бюджета будет направлена на строительство объектов социальной сферы. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об утверждении адресной инвестиционной программы на ближайшие три года. В 2024-2026 годах запланировано строительство около 760 новых городских объектов.
https://ria.ru/20230929/metro-1899383805.html
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андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы
Андрей Бочкарев, Москва, Стройкомплекс Москвы

Бочкарев рассказал о финансировании транспортного строительства в Москве

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Более половины средств адресной инвестиционной программы (АИП) Москвы на 2024-2026 годы планируется направить на развитие транспортной инфраструктуры, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Средства адресной инвестиционной программы города Москвы на 2024-2026 годы разделяются на реализацию ряда ключевых городских программ. Более половины бюджета АИП мы традиционно выделяем на строительство транспортной инфраструктуры и решение вопросов, связанных с транспортным обслуживанием москвичей", – цитирует его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
Как отметил заместитель мэра, эти средства будут распределены на строительство объектов метрополитена, железнодорожного транспорта и улично-дорожной сети. Кроме того, значительная часть бюджета будет направлена на строительство объектов социальной сферы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об утверждении адресной инвестиционной программы на ближайшие три года. В 2024-2026 годах запланировано строительство около 760 новых городских объектов.
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